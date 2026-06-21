Jag lyssnade på världens första "audiofil-soundbar" och otroligt nog tycker jag att den faktiskt kan leva upp till det påståendet

När Canvas L presenterades och kallades för "världens första audiofila soundbar" gick diskussionerna varma i TechRadars Slack-kanaler. Företag som KEF och Bang & Olufsen skulle säkert ifrågasätta det påståendet och skulle verkligen ett nytt företag kunna slå dem på deras egen hemmaplan?

Efter att ha lyssnat på Canvas L på High End Vienna 2026, en av världens största hi-fi-mässor, är min skepticism dock borta. Andra tillverkare har visserligen byggt fantastiskt välljudande högtalare i soundbar-format tidigare, men Canvas L är imponerande även i det sammanhanget.

Den försöker inte vara som soundbars som använder 50 element för att skapa ett enormt ljudfält med Dolby Atmos-effekter i alla riktningar. Det blir tydligt så fort man tittar på högtalarkonfigurationen att detta i grunden är en traditionell stereohögtalare – bara ompaketerad i ett format som liknar en soundbar och som placeras under en TV.

Latest Videos From Watch full video here:

(Image credit: Future)

På varje sida av soundbaren sitter en 29 mm ringradiatordiskant från SB Acoustics, ett specialutvecklat 4-tums mellanregister från Scan-Speak och en 8-tums bas från Scan-Speak. Basen kompletteras dessutom av en matchande 8-tums passiv radiator.

Det handlar alltså om ett ganska klassiskt trevägssystem (plus radiator), förklätt på ett smart sätt. Konstruktionen kräver en robust intern förstärkning och kabinettet ser betydligt mer ut som något från hi-fi-världen än en traditionell soundbar. Storleken gör också att den är avsedd att monteras bakom TV:n snarare än att stå på en möbel.

Även om detta i praktiken är ett par golvhögtalare i horisontellt format har all förstärkning byggts in i enheten, och den erbjuder hela 1 500 W toppeffekt. Mer specifikt handlar det om 300 W per baselement, 200 W per mellanregister och 50 W per diskant, allt drivet av klass D-förstärkning.

Canvas Hifi anger frekvensomfånget till imponerande 25 Hz–40 kHz. Och det leder mig till den mest intressanta delen: hur den faktiskt låter.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

(Image credit: Future)

Låt oss börja med att jag utan problem kan tro på de där frekvenssiffrorna. Basen är nämligen otroligt djup och känns fysiskt i magen på ett sätt som få soundbars kan matcha.

Det låga registret är härligt fylligt och ger musiken en tyngd som gör den lätt att dras med i. Samtidigt kan den leverera riktigt brutala slag när materialet kräver det.

Jag upplevde en lätt tendens till svullnad allra längst ner i basregistret, vilket inte vore särskilt förvånande med tanke på de stora passiva radiatorerna. Samtidigt kan det lika gärna ha berott på de provisoriska lyssningsrummen som ofta används på mässor.

Även om det skulle vara en del av högtalarens ljudkaraktär hade jag ändå haft svårt att klaga om målet är ett kraftfullt system utan separat subwoofer. Den behöver helt enkelt ingen subwoofer och hade inga problem att sprida basen genom hela rummet.

(Image credit: Future)

Kraften märks inte bara i basen. Canvas L fyller utan ansträngning hela rummet framför mig med ett ljud som är rikt på detaljer och textur samtidigt som den återger sångröster med imponerande realism.

Den är dynamisk, engagerande och rytmiskt träffsäker på ett sätt som ger musiken en enorm energi. Jag hade utan problem kunnat sitta kvar resten av mässdagen och bara lyssnat.

Jag har pratat mycket om kraften eftersom det är det som sticker ut mest. Men samtidigt kan den vara förvånansvärt återhållsam när det behövs. Det gör att den verkligen känns som en premiumlösning i hi-fi-klassen snarare än bara en ovanligt kraftfull soundbar.

Det som framför allt fastnade hos mig var hur stabila och tredimensionella instrumenten känns, även utan den fullständiga separation man normalt får från ett traditionellt stereosystem.

(Image credit: Future)

Det finns dock något som är viktigt att nämna: jag fick bara höra den med musik. I slutändan är detta fortfarande en soundbar och hur väl den fungerar med film är minst lika viktigt. Jag tvivlar inte på att den klarar de dynamiska svängningarna i ett filmspår utan problem, men jag skulle vilja höra den med dialog innan jag drar några definitiva slutsatser.

Sedan har vi priset. Canvas L väntas börja på 5 999 dollar för grundmodellen, inklusive fästen för att montera den direkt på TV:n. Den fungerar även som TV-stativ och levereras naturligtvis med en frontpanel för högtalaren.

Det motsvarar ungefär 60 000 kronor och gäller den minsta modellen. Högtalarkomponenterna är desamma i de större storlekarna, men frontpanelen och monteringslösningarna anpassas efter TV:n.

Men här är det som gör prisdiskussionen intressant: att nå ner till 25 Hz utan en dedikerad subwoofer är extremt ovanligt.

Jag tittade på traditionella stereohögtalare som kan matcha det och då hamnar man på modeller som Monitor Audio Gold 500 6G, som kostar ungefär lika mycket utan inbyggd förstärkning, eller Bowers & Wilkins 803 D4 som kostar omkring 290 000 kronor.

Så sett ur det perspektivet är Canvas L nästan ett fynd.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.