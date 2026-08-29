Vad är HDMI-passthrough på soundbars och behöver du verkligen det till din TV?

Om du är på jakt efter en av marknadens bästa soundbars har du kanske redan stött på en funktion som kallas HDMI-passthrough. Den finns på vissa soundbars som ansluts via HDMI ARC eller HDMI eARC.

HDMI-passthrough gör det möjligt att ansluta en källenhet, exempelvis en spelkonsol eller streamingsticka, direkt till din soundbar via HDMI. Bildsignalen skickas sedan vidare från soundbaren till TV:n.

Det är en användbar funktion eftersom du förstås inte kan ansluta något annat till den HDMI-port som soundbaren redan använder på TV:n. Dessutom är det numera ganska vanligt att ha fler HDMI-enheter än vad TV:n har lediga portar.

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HDMI-passthrough ger dig därför större flexibilitet när du kopplar ihop all din underhållningsteknik. Du ”förlorar” inte HDMI-porten som soundbaren använder och vissa soundbars har till och med flera HDMI-ingångar, vilket innebär att du faktiskt kan få fler tillgängliga portar.

HDMI-passthrough finns dock inte på alla soundbars. Det behöver inte heller vara något problem, eftersom långt ifrån alla behöver funktionen. Men om den verkar användbar för just din TV-setup kan den vara värd att väga in när du väljer vilken soundbar du ska köpa.

Den här guiden hjälper dig att förstå vad HDMI-passthrough är, hur det fungerar och om du verkligen behöver det.

På den här Samsung-soundbaren ansluts den högra HDMI-porten till TV:n (med tydlig märkning – tack, Samsung!), medan de andra två låter dig ansluta andra enheter, och videon skickas vidare till din TV. (Image credit: Future)

Vad är HDMI-passthrough på soundbars?

För tydlighetens skull handlar det här om hur HDMI-passthrough fungerar på en soundbar. Du kan stöta på termen passthrough även i andra sammanhang. Vissa tillverkare kallar dessutom funktionen helt enkelt för soundbar-passthrough eller video-passthrough.

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Det är inte heller säkert att ordet ”passthrough” används överhuvudtaget. I specifikationerna kan det istället bara stå att soundbaren har en HDMI-ingång utöver en HDMI ARC-anslutning. I så fall är HDMI ARC-anslutningen den som går till TV:n (läs gärna vår förklaring av HDMI ARC och HDMI eARC också) medan HDMI-ingången är porten du använder för den extra enheten.

I en vanlig TV-setup ansluter du vanligtvis en källenhet, som en spelkonsol eller Blu-ray-spelare, direkt till TV:n. TV:n tar då emot både bild och ljud och skickar sedan ljudet vidare till soundbaren.

Om din soundbar har HDMI-passthrough kan du istället ansluta källenheten direkt till soundbaren och därefter ansluta soundbaren till TV:n.

Soundbaren tar hand om ljudet och spelar upp det genom sina högtalare, samtidigt som bildsignalen skickas vidare till TV:n utan att videoupplösningen försämras. Det här kan ge några särskilda fördelar utöver att du helt enkelt får tillgång till en extra HDMI-port, vilket vi kommer till strax.

Vad är skillnaden mellan HDMI-passthrough och ARC/eARC?

När vi pratar om soundbars beskriver HDMI-passthrough den väg som bildsignalen tar. Källenheten ansluts till soundbaren och soundbaren skickar sedan bilden vidare till TV:n.

HDMI ARC och eARC fungerar på ett annat sätt. De gör det möjligt för TV:n att skicka ljud till soundbaren. Skillnaden mellan ARC och eARC är i huvudsak att eARC klarar ljudformat med högre kvalitet.

De här två funktionerna fungerar alltså tillsammans. Du kan exempelvis ansluta en spelkonsol till soundbaren och sedan ansluta soundbaren till TV:n. Soundbaren kan då hantera ljudet från konsolen och skicka bildsignalen vidare till TV:n. Samtidigt gör eARC det möjligt för TV:n att skicka ljud från andra källor, som dess inbyggda streamingappar, till soundbaren.

(Image credit: Future)

Behöver du HDMI-passthrough på din soundbar?

Om du ska köpa en ny soundbar och jämför specifikationer är det lätt att tänka att fler funktioner alltid är bättre. Men HDMI-passthrough är egentligen bara användbart i vissa situationer.

Det finns tre huvudsakliga anledningar till att du kan vilja se till att din soundbar har HDMI-passthrough:

1. Du har slut på HDMI-portar på TV:n

Om TV:n inte har tillräckligt många HDMI-ingångar för alla dina enheter kan du istället ansluta en av dem till soundbaren. På så sätt ger soundbaren dig i praktiken ytterligare en HDMI-ingång.

2. Du har slut på rätt typ av HDMI-port på TV:n

Det här blir lite mer komplicerat, men häng med. HDMI eARC-porten på din TV är nästan alltid en HDMI 2.1-port. Den här HDMI-versionen gör det också möjligt att ansluta enheter som stöder 4K i 120 Hz och VRR, exempelvis en spelkonsol eller Apple TV 4K.

Många TV-apparater som finns i hemmen idag levererades dock bara med två HDMI 2.1-portar, även om de har totalt fyra HDMI-portar. Om du ansluter en soundbar till en av dessa återstår alltså bara en HDMI 2.1-port för andra enheter – och det är inte ovanligt att ha fler än en sådan enhet.

Om din soundbar har HDMI-passthrough med stöd för HDMI 2.1-funktioner kan det därför vara precis vad du behöver när TV:ns HDMI 2.1-portar inte räcker till. Du måste dock kontrollera att soundbaren faktiskt stöder dessa funktioner, eftersom långt ifrån alla modeller gör det.

3. Din TV begränsar ljudet som kan skickas till soundbaren

Moderna ljudformat kräver rätt typ av avkodning för att du ska kunna få ut full kvalitet, vilket innebär att någon del av ditt system måste ha stöd för formatet. I de flesta fall är det inget problem. Det är exempelvis väldigt ovanligt att köpa en någorlunda bra modern TV som inte klarar Dolby Atmos.

I vissa fall blir det däremot mer komplicerat. DTS är exempelvis en konkurrent till Dolbys ljudteknik och stöds inte av TV-apparater från vissa stora tillverkare, däribland LG och Samsung. Däremot finns stöd för DTS i många soundbars.

En lösning är därför att ansluta källenheten som spelar upp DTS-ljud direkt till soundbaren. Då kan ljudet avkodas och spelas upp i full kvalitet utan att TV:n behöver hantera det. Det här är ett ganska ovanligt behov, men det finns situationer där det kan vara användbart – exempelvis om du använder en PS5 som Blu-ray-spelare tillsammans med en TV från LG eller Samsung.

Om inget av detta gäller dig behöver du förmodligen inte HDMI-passthrough just nu. Man kan förstås argumentera för att det är en bra funktion att ha för framtidssäkring, men det är definitivt inget måste.

För många TV-setups är det enklaste alternativet att ansluta spelkonsoler och andra källenheter direkt till TV:n och sedan ansluta TV:ns eARC-port till soundbaren med en enda HDMI-kabel. Genom att hålla sig till den lösningen minskar man också antalet saker som kan krångla i systemet – ju fler komponenter och anslutningar, desto fler potentiella felkällor.

Samsung HW-Q990H-soundbaren har två HDMI-ingångar, som båda stöder 4K 120Hz passthrough för gaming. (Image credit: Future)

Det här behöver du veta innan du köper en soundbar med HDMI-passthrough

Även om flera av toppvalen i vår guide till bästa soundbars har HDMI-passthrough gäller det inte alla modeller.

Om du vill ha den här funktionen ska du leta efter en soundbar med en HDMI-ingång märkt ”HDMI In” eller ”HDMI Input”. Det är här du ansluter din källenhet.

Vanligtvis finns också en HDMI-utgång märkt ”HDMI Out”, ofta med ARC eller eARC. Det är den anslutning som går från soundbaren till TV:n. En soundbar som bara har en HDMI ARC/eARC-port och ingen HDMI-ingång kan inte erbjuda HDMI-passthrough. Om specifikationerna bara anger en enda HDMI-port är det alltså alltid en ARC/eARC-port.

Att en soundbar har en HDMI-ingång betyder dock inte automatiskt att den stöder alla bild- och ljudformat. Om du exempelvis vill ansluta en PS5 bör du kontrollera att HDMI-ingången stöder funktionerna du vill använda, som 4K i 120 Hz, variabel uppdateringsfrekvens och Dolby Vision HDR.

Du behöver därför kontrollera soundbarens specifikationer för upplösning och uppdateringsfrekvens, HDR, gamingfunktioner och ljudformat. Utgå inte från att märkningar som ”HDMI 2.1” eller ”4K passthrough” berättar allt du behöver veta, eftersom det finns många nyanser när det gäller HDMI-anslutningar.

Vilka soundbars med HDMI-passthrough rekommenderar vi?

1. Samsung HW-Q990H

Samsungs flaggskeppssystem för surroundljud har två HDMI-ingångar utöver HDMI eARC-porten och stöder passthrough av 4K i 120 Hz med Dolby Vision HDR och variabel uppdateringsfrekvens. Det här är passthrough-teknik på toppnivå! Läs vårt femstjärniga test av Samsung HW-Q990H.

2. Samsung HW-Q800F

Samsungs soundbar i mellanklassen är ett utmärkt alternativ om du inte vill ha bakre högtalare. Den stöder samma HDMI-passthrough-format som modellen ovan, men har en HDMI-ingång istället för två. Läs vårt femstjärniga test av Samsung HW-Q800F.

3. Klipsch Flexus Core 300

Det här är vår favorit bland allt-i-ett-soundbars med HDMI-passthrough. Med allt-i-ett menar vi här att den varken kräver en separat subwoofer eller bakre högtalare, eftersom många helt enkelt föredrar ett smidigare och enklare system. Läs vårt femstjärniga test av Klipsch Flexus Core 300.

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