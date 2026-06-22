Jag har testat över 20 soundbars, men de här 4 prisvärda modellerna är mina favoriter för bioliknande ljud på en budget – inklusive ultrabilliga allt-i-ett-lösningar och imponerande Dolby Atmos-alternativ

Jag har testat över 20 soundbars under mina år som recensent av teknik- och ljudprodukter på TechRadar. Många har presterat briljant, medan andra ... ja, det är nog bäst att vi inte pratar om dem.

Även om jag har testat premiumalternativ med surroundljud som LG Sound Suite Immersive Suite 7 Pro och JBL Bar 1300MK2, har jag också testat många budgetvänliga och prisvärda modeller. Idag tänkte jag dela med mig av några av de bästa prisvärda alternativen jag har testat, så att du kan uppgradera från TV:ns inbyggda högtalare eller ta steget in i Dolby Atmos-världen utan att behöva tömma sparkontot helt.

Jag har valt ut allt från en ultrabillig 2.0-kanals soundbar till ett komplett paket med flera enheter, Dolby Atmos och Wi-Fi-streaming. Det finns verkligen något för alla här, så låt oss sätta igång med mina favoriter.

Latest Videos From Watch full video here:

1. Sony HT-SF150

(Image credit: Future)

Varje gång en stor rea dyker upp brukar jag lyfta fram Sony HT-SF150. Varför? För att Sony har skapat den perfekta prisvärda ljuduppgraderingen för alla som är trötta på mediokert TV-ljud.

Den här 2.0-kanals soundbaren i ett enda chassi levererar bra tydlighet och bredd, med välåtergivna dialoger och en inbyggd bass reflex-högtalare som ger bättre basåtergivning. Den använder dessutom Sonys egen S-Force Front Surround-teknik, som på ett imponerande sätt skapar en känsla av tredimensionellt ljud.