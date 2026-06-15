"En total gamechanger för kraftfull bas i små utrymmen": jag hörde ett banbrytande nytt subwooferelement som ryms i en pytteliten låda sex gånger mindre än en vanlig subwoofer

Jag besökte nyligen High End-mässan i Wien, där världens främsta ljudföretag visar upp sina senaste och mest imponerande skapelser. Mässan fokuserar främst på produkter som är redo att säljas – den typ av produkter vi lyfte fram i våra Best in Show at High End Vienna 2026 Awards – men det är också en plats där tillverkare av spännande nya ljudkomponenter visar upp sina innovationer för andra företag, som sedan kan använda dem i sina egna produkter.

Ett av dessa företag på mässan 2026 var GSS, som visade upp ett nytt baselement kallat Model S1. Det är en mycket tunn transducer, endast 62,5 mm hög och 299 mm bred, och den kan arbeta i en låda med en volym på bara 1,75 liter.

Det innebär att man kan placera två av dem i en kraftutjämnande konfiguration i en sluten låda som mäter ungefär 65 mm i höjd, 310 mm i bredd och 200 mm i djup – och det var precis en sådan lösning jag fick lyssna på under mässan.

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Jag återkommer till själva lyssningsupplevelsen om en stund, men den korta versionen är att den här lilla lådan låter som en betydligt större subwoofer. GSS Audio säger specifikt att systemet kan leverera bas motsvarande något som är sex gånger större.

Det finns inget exakt sätt att säga vad den motsvarar, eftersom olika elementkonstruktioner varierar, men det enklaste sättet att tänka på det är så här: det är en 8- eller 10-tumssubwoofer inklämd i en låda stor som en tjock inbunden bok.

(Image credit: Future)

Tricket ligger i slaglängden – alltså hur långt membranet kan röra sig framåt och bakåt. I den här transducern kan det röra sig 17 mm åt varje håll, vilket ger en total rörelse på 34 mm. Det är så den kan flytta tillräckligt mycket luft för att matcha betydligt större element.

Membranet är dessutom avancerat utformat för att möjliggöra detta – det är fullt av åsar och spiralformade mönster. Vi har sett liknande lösningar i flera smarta baselement tidigare. Det handlar i grunden om att hantera elementets yta på ett sätt som gör att det kan röra sig så långt samtidigt som prestandan förblir jämn genom hela rörelseomfånget.

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GSS Audio säger också att företaget har tillfört lite extra magi i både magnetkonfigurationen och spindeln – upphängningssystemet som håller magneten på plats samtidigt som den rör sig.

(Image credit: Future)

Nog med försnack – låt oss prata om hur det faktiskt lät. GSS hade ställt upp två av sina små lådor, där varje låda innehöll dubbla element. Var och en var kopplad till en tvåvägs studiomonitor från Neumann, vilket gav en stereouppsättning med dubbla doser bas.

Lådorna levererade en fullständigt dånande bas som kunde slå till i överkroppen på precis det sätt som riktigt bra djupbas ska kunna göra – om man vill det. Men den var också otroligt kontrollerad: kraftfull men stram som en trumma.

Det som verkligen stack ut för mig var den djupa subbasen. Den försökte inte artificiellt pressa ner frekvenserna så långt att det blev obehagligt. Jag satte på Sugar Kingdom av Nikki Nair, en låt som dåliga baselement verkligen kan förstöra, men här hade jag kunnat leva kvar i subbasen och bara gunga med.

(Image credit: Future)

Det är också värt att notera att det här nästan var en närfältsmiljö. Jag satt inte riktigt vid skrivbordsavstånd från Neumann-högtalarna, men jag var betydligt närmare än i ett traditionellt lyssningsrum eller hemmabio. Baslådorna presterade fantastiskt bra i den typen av uppställning – vilket inte alls är hur jag normalt skulle tänka mig att använda en större subwoofer.

Även om GSS demonstrerade tekniken tillsammans med musik och stereohögtalare verkar företaget framför allt se den största potentialen i produkter där man vill ha kraftfull bas men har ont om utrymme.

I montern visades prototyper av en soundbar med två Model S1-element samt en väggmonterad högtalare med hela fyra (!) sådana element. Den senare är en fascinerande idé för hemmabio, där surroundhögtalarna samtidigt fungerar som ett distribuerat subwoofersystem och därmed sparar både plats och kabeldragning.

(Image credit: Future)

Jag fick aldrig höra dessa lösningar i praktiken och vet inte när vi kan få se faktiska produkter på marknaden. GSS berättade dock att företaget redan har samarbetspartners som planerar att använda tekniken – även om man förstås inte ville avslöja vilka de är.

Jag kan knappt vänta på att få testa en riktig produkt med den här tekniken inbyggd, för jag tror att den kan bli en total gamechanger för kraftfull bas i små utrymmen.

(Image credit: Future)

GSS Model S1 är dessutom bara det senaste exemplet på den imponerande utveckling vi har sett inom kompakta subwooferlösningar de senaste åren – ett område där innovationstakten verkligen är hög.

För inte så länge sedan blev vi exempelvis hänförda av basen i den trådlösa högtalaren Brane X, vars kompakta "äkta" subwoofer använder ett smart magnetsystem för att lösa luftkompressionsproblemen som små subwoofers ofta lider av.

Sedan finns Sonos Sound Motion-teknik, som används i Sonos Arc Ultra. Sound Motion gjorde det möjligt för Sonos att ersätta en uppsättning dedikerade baselement med ett enda element som arbetar i två riktningar samtidigt och därmed fungerar som sitt eget kraftutjämnande system. Du kan läsa min intervju med Sonos om utvecklingen av Sound Motion här.