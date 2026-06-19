'Vi har sett en ökning av Blu-ray-beställningar på 10 000 %': Jag pratade med en tillverkare av Blu-ray- och vinylskivor om deras Blu-ray-försäljning, och det har gett mig ännu större hopp om fysiska mediers överlevnad

Fysiska medier för hemmabruk har gått igenom en turbulent period de senaste åren. I takt med att streamingtjänsterna blivit allt fler har efterfrågan på fysiska medier stadigt minskat, då många har valt bekvämligheten med streaming framför fysiska skivor.

Det finns dock fortfarande en hängiven skara samlare av fysiska medier, och på senare tid har höjda priser på streamingtjänster och en allt mer fragmenterad marknad gjort att fler blivit intresserade av att faktiskt äga det de vill titta på. Jag har skrivit om mitt hopp om en återkomst för 4K Blu-ray och fysiska medier i allmänhet sedan 2023. Nu, 2026, är jag faktiskt mer hoppfull än någonsin. Tajmingen kunde inte vara bättre heller, med tanke på att Blu-ray firar 20-årsjubileum den 20 juni 2026.

Jag pratade nyligen med Kath Summersgill, Joint Group Head of Sales på Key Production Group, en tillverkare som främst specialiserar sig på musikproduktion i form av vinyl, kassettband och CD-skivor. Gruppen arbetar dock även med Blu-ray, både video- och ljudformat, samt DVD. Vi diskuterade läget för Blu-ray-produktion och fysiska medier i stort, och hon hade flera uppmuntrande saker att säga.

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Lovande siffror

(Image credit: Future)

"Vi har sett en ökning av Blu-ray-försäljningen på över 10 000 %, särskilt inom Blu-ray Audio", berättar Kath för mig. "Det gäller utvecklingen under de senaste åtta till tio åren."

För ett format som länge betraktats som på väg ut är det en oerhört uppmuntrande siffra. Kath nämner sedan en rapport från ERA (Entertainment Retailers Association) från december 2025, som redovisar försäljningsintäkter för musik, video och spel.

"Trots att den fysiska videomarknaden som helhet minskade ökade Blu-ray faktiskt med 3 %."

Det kanske inte låter som någon enorm ökning, men det är ett positivt tecken efter flera år av svaga siffror.

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Om man tittar närmare på ERA:s rapport för 2025 ökade försäljningen av 4K Blu-ray med 19,5 %, vilket är mycket uppmuntrande. Årets bäst säljande skiva var Wicked, en film som jag regelbundet använder för att testa AV-utrustning och som också är en av höjdpunkterna i vår artikelserie Blu-ray Bounty (mer om det senare).

Så varför har försäljningen av 4K Blu-ray vänt uppåt? För att hitta svaret behöver vi titta på streamingtjänsterna.

Du kan inte alltid lita på streaming

Ett av de största problemen med streaming är att du faktiskt inte äger filmen. (Image credit: Shutterstock)

En av de största frustrationen många har med streamingtjänster är tillgången på filmer. Förr eller senare har de flesta varit med om att en film försvinner från en streamingtjänst, antingen för att den flyttar till en konkurrent (som man oftast inte prenumererar på) eller för att den helt enkelt försvinner.

Jag har till och med sett skräckhistorier om människor som köpt filmer digitalt via streamingplattformar, bara för att se dem försvinna ändå.

En tråd på Reddit i r/AmazonPrime är ett bra exempel. Där berättar användaren u/Electrical_Paper6286 att det har hänt "fyra gånger med två olika filmer". Även om filmerna till slut återkom visar det hur osäkert "ägandet" av filmer på streamingplattformar faktiskt kan vara.

Det här är en av de viktigaste orsakerna till att vissa tappar förtroendet för streamingtjänster och i stället söker sig tillbaka till fysiska medier. Kath jämför situationen med vinylskivor.

"Vi vet att vinyl aldrig kommer att ersätta streaming, men de existerar väldigt lyckligt sida vid sida. Jag tror att Blu-ray fungerar på samma sätt. Formatet erbjuder saker som streaming inte kan erbjuda. Det är något du faktiskt kan äga, hålla i handen, behålla och spela om och om igen."

Kath lyfter också fram ytterligare ett problem med film- och musikstreaming.

"Med fysiska medier är du inte beroende av hastigheten på din internetanslutning eller av att olika bibliotek plötsligt tar bort titlar på grund av licensförändringar."

Det är ytterligare en källa till frustration. Många gånger har jag försökt titta på en film via streaming och på grund av anslutningsproblem har den antingen spelats upp i sämre kvalitet, buffrat konstant eller inte fungerat alls.

Det problemet finns helt enkelt inte med fysiska medier.

En passionerad skara entusiaster

Steelbooks är bara ett av många sätt som passionerade 4K Blu-ray-samlare fördjupar sig i sin hobby. (Image credit: Future)

Som jag nämnde tidigare är jag själv en relativt nybliven samlare av 4K Blu-ray. Även om jag ännu inte har hyllmeter efter hyllmeter fyllda med filmer har jag redan ett par samlarutgåvor och fler än några steelbooks i samlingen.

I FilmStories artikel om ERA:s rapport för 2025 nämns att steelbooks och specialutgåvor bidrog till tillväxten för 4K Blu-ray i Storbritannien. En av tio 4K Blu-ray-filmer som släpptes under året erbjöds i någon form av steelbook- eller specialutgåva, och tack vare sina högre priser stod dessa utgåvor för två pund av varje tio pund som spenderades på 4K Blu-ray under 2025.

Jag berättar för Kath att jag är svag för snygga förpackningar, och hon håller med. Hon jämför det med en vinylutgåva som Key Production Group nyligen arbetade med.

"Vi ser att många konsumenter gör så här. Vi producerade nyligen en vinylutgåva med 72 olika varianter, och även om omslaget var identiskt skiljde sig färgen på vinylen mellan versionerna."

(Jag är själv också svag för färgad vinyl, där en rostfärgad utgåva av Jack White/The Dead Weather från Third Man Records Vault-serie är en särskild favorit i min samling.)

Specialutgåvor spelar visserligen en viktig roll, men det är också tack vare oberoende distributörer och tillverkare som fler människor väljer att investera i 4K Blu-ray. De levererar fler högkvalitativa 4K-restaureringar än någonsin tidigare.

Criterion Collection och Arrow Video är två av de mest välkända namnen, men organisationer som Kino Lorber, Shout Factory, Boutique Home Video och BFI spelar också en avgörande roll. Dessa företag fortsätter att ge ut eftertraktade titlar med imponerande restaureringar som gör att människor vill äga filmerna i bästa möjliga kvalitet.

Min artikelserie "Blu-ray Bounty" har introducerat mig för mängder av filmer som är perfekta för att visa upp din hemmabio, där den nya restaureringen av Lawrence of Arabia är ett av de främsta exemplen. (Image credit: Sony Pictures / Future)

I november 2024 startade jag Blu-ray Bounty, en återkommande månatlig artikelserie där jag testar de senaste 4K Blu-ray-utgåvorna varje månad. Sedan starten har serien vuxit stadigt.

Vi täcker fler skivor än någonsin tidigare, inom ett bredare spektrum av genrer, och jag har en känsla av att den bara kommer att fortsätta växa. Jag har även sammanställt flera listor över fantastiska 4K-utgåvor som passar perfekt för att visa upp hemmabiosystem, exempelvis dessa sex actionfilmer och sex klassiska filmer som visar vad 4K-formatet verkligen klarar av. En stor del av mina referensskivor för AV-tester kommer dessutom från Blu-ray Bounty.

Jag är också aktiv på Reddit-forumet r/4kbluray, som är en av de mest engagerade och passionerade communities jag har stött på. Användarna håller varandra uppdaterade om nya släpp, delar recensioner och intryck av de senaste utgåvorna samt visar stolt upp sina samlingar.

Även om de senaste åren har präglats av många dystra prognoser för Blu-ray och 4K Blu-ray känner jag mig personligen hoppfull inför framtiden. Och vilket bättre sätt finns det att fira Blu-rays 20-årsjubileum än med lite goda nyheter?