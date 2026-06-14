Sony lärde sig inte av Boses goda exempel: nu försvinner stödet för flera streamingtjänster på mängder av högtalare, soundbars och Blu-ray-spelare – de fungerar fortfarande, men du förlorar Netflix, Spotify, Prime Video och till och med Google Cast

Flera Sony-produkter kommer att förlora åtkomsten till streamingtjänster och Google Cast

AV-receivrar, Blu-ray-spelare, soundbars, trådlösa högtalare och fler produktkategorier påverkas

Förändringarna träder i kraft den 17 november 2026

Allt som har en uppkopplad komponent kommer förr eller senare att förlora den. Nedstängningar av servrar har tidigare drabbat allt från multiplayer-spel till den kortlivade musikplattformen PlaysForSure och nu är det Sonys produkters tur.

Precis som Bose tidigare i år stänger Sony ner servrarna för vissa av sina ljud- och bildprodukter. Men till skillnad från Bose, som gjorde stora ansträngningar för att låta användarna behålla så mycket funktionalitet som möjligt, kommer Sonys enheter att förlora flera centrala funktioner till följd av beslutet.

Förändringarna sker inte omedelbart – de börjar gälla först den 17 november 2026 – men de omfattar ett stort antal modeller, däribland AV-receivrar, Blu-ray-spelare, högtalare och soundbars. Den fullständiga listan över berörda produkter finns på Sonys hemsida, men vi har också inkluderat den längst ner i den här artikeln.

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Vad Bose gjorde – och vad Sony inte gör

Tidigare i år avslutade Bose det uppkopplade stödet för sina SoundTouch-högtalare, som först introducerades 2013. Högtalarna fortsatte dock att fungera fullt ut, och även om Boses egen SoundTouch-streaming stängdes ner fortsatte både AirPlay och Spotify Connect att fungera.

Sonys förändringar är betydligt mer omfattande. Från och med november kommer följande tjänster inte längre att vara tillgängliga på de berörda enheterna:

Amazon Prime Video

Google Cast

Netflix

Pandora

Slacker Radio

Spotify

Vudu

Sony förklarar att: "Åtkomst till nätverkstjänster som stöds kommer inte längre att vara tillgänglig på berörda modeller och eventuella nedladdade nätverkstjänster kanske inte längre går att använda på de berörda modellerna ... vi ber om ursäkt för eventuella besvär och uppskattar er förståelse."

Även om de flesta av de berörda modellerna har några år på nacken handlar det om ett stort antal produkter: nio soundbars, 16 AV-receivrar, 17 Blu-ray-spelare, flera Blu-ray-hemmabiosystem och fem uppsättningar trådlösa högtalare. Det innebär att nedstängningen sannolikt kommer att påverka ganska många användare.

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Vilka Sony-produkter påverkas av nedstängningen 2026?

Ljudsystem och mikrosystem

CMT-MX700NI

HAP-S1

HAP-Z1ES

MAP-S1

NAC-SV10

AV-receivrar

STR-DA1800

STR-DA2800ES

STR-DA3700ES

STR-DA5700ES

STR-DA5800ES

STR-DN1020

STR-DN1030

STR-DN1040

STR-DN1050

STR-DN1060

STR-DN1070

STR-DN1080

STR-DN840

STR-DN850

STR-DN860

STR-ZA810ES

Blu-ray-spelare

BDP-BX18

BDP-BX37

BDP-BX38

BDP-BX57

BDP-N460

BDP-S185

BDP-S270

BDP-S280

BDP-S370

BDP-S380

BDP-S390

BDP-S470

BDP-S480

BDP-S570

BDP-S580

BDP-S770

BDP-S780

Blu-ray-hemmabiosystem

BDV-E280

BDV-E370

BDV-E470

BDV-E570

BDV-E580

BDV-E770W

BDV-E780W

BDV-E870

BDV-E880

BDV-F7

BDV-HZ970

BDV-IZ1000W

BDV-L600

BDV-T28

BDV-T57

BDV-T58

Mediaspelare

FMP-X10

SMP-N100

SMP-N200

Soundbars

HT-CT790

HT-CT800

HT-NT3

HT-NT5

HT-RT5

HT-ST5000

HT-ST9

HT-XT2

HT-XT3

Trådlösa högtalare