Sony lärde sig inte av Boses goda exempel: nu försvinner stödet för flera streamingtjänster på mängder av högtalare, soundbars och Blu-ray-spelare – de fungerar fortfarande, men du förlorar Netflix, Spotify, Prime Video och till och med Google Cast
Sonys nedstängning av tjänster är ovanligt omfattande.
- Flera Sony-produkter kommer att förlora åtkomsten till streamingtjänster och Google Cast
- AV-receivrar, Blu-ray-spelare, soundbars, trådlösa högtalare och fler produktkategorier påverkas
- Förändringarna träder i kraft den 17 november 2026
Allt som har en uppkopplad komponent kommer förr eller senare att förlora den. Nedstängningar av servrar har tidigare drabbat allt från multiplayer-spel till den kortlivade musikplattformen PlaysForSure och nu är det Sonys produkters tur.
Precis som Bose tidigare i år stänger Sony ner servrarna för vissa av sina ljud- och bildprodukter. Men till skillnad från Bose, som gjorde stora ansträngningar för att låta användarna behålla så mycket funktionalitet som möjligt, kommer Sonys enheter att förlora flera centrala funktioner till följd av beslutet.
Förändringarna sker inte omedelbart – de börjar gälla först den 17 november 2026 – men de omfattar ett stort antal modeller, däribland AV-receivrar, Blu-ray-spelare, högtalare och soundbars. Den fullständiga listan över berörda produkter finns på Sonys hemsida, men vi har också inkluderat den längst ner i den här artikeln.
Vad Bose gjorde – och vad Sony inte gör
Tidigare i år avslutade Bose det uppkopplade stödet för sina SoundTouch-högtalare, som först introducerades 2013. Högtalarna fortsatte dock att fungera fullt ut, och även om Boses egen SoundTouch-streaming stängdes ner fortsatte både AirPlay och Spotify Connect att fungera.
Sonys förändringar är betydligt mer omfattande. Från och med november kommer följande tjänster inte längre att vara tillgängliga på de berörda enheterna:
- Amazon Prime Video
- Google Cast
- Netflix
- Pandora
- Slacker Radio
- Spotify
- Vudu
Sony förklarar att: "Åtkomst till nätverkstjänster som stöds kommer inte längre att vara tillgänglig på berörda modeller och eventuella nedladdade nätverkstjänster kanske inte längre går att använda på de berörda modellerna ... vi ber om ursäkt för eventuella besvär och uppskattar er förståelse."
Även om de flesta av de berörda modellerna har några år på nacken handlar det om ett stort antal produkter: nio soundbars, 16 AV-receivrar, 17 Blu-ray-spelare, flera Blu-ray-hemmabiosystem och fem uppsättningar trådlösa högtalare. Det innebär att nedstängningen sannolikt kommer att påverka ganska många användare.
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Vilka Sony-produkter påverkas av nedstängningen 2026?
Ljudsystem och mikrosystem
- CMT-MX700NI
- HAP-S1
- HAP-Z1ES
- MAP-S1
- NAC-SV10
AV-receivrar
- STR-DA1800
- STR-DA2800ES
- STR-DA3700ES
- STR-DA5700ES
- STR-DA5800ES
- STR-DN1020
- STR-DN1030
- STR-DN1040
- STR-DN1050
- STR-DN1060
- STR-DN1070
- STR-DN1080
- STR-DN840
- STR-DN850
- STR-DN860
- STR-ZA810ES
Blu-ray-spelare
- BDP-BX18
- BDP-BX37
- BDP-BX38
- BDP-BX57
- BDP-N460
- BDP-S185
- BDP-S270
- BDP-S280
- BDP-S370
- BDP-S380
- BDP-S390
- BDP-S470
- BDP-S480
- BDP-S570
- BDP-S580
- BDP-S770
- BDP-S780
Blu-ray-hemmabiosystem
- BDV-E280
- BDV-E370
- BDV-E470
- BDV-E570
- BDV-E580
- BDV-E770W
- BDV-E780W
- BDV-E870
- BDV-E880
- BDV-F7
- BDV-HZ970
- BDV-IZ1000W
- BDV-L600
- BDV-T28
- BDV-T57
- BDV-T58
Mediaspelare
- FMP-X10
- SMP-N100
- SMP-N200
Soundbars
- HT-CT790
- HT-CT800
- HT-NT3
- HT-NT5
- HT-RT5
- HT-ST5000
- HT-ST9
- HT-XT2
- HT-XT3
Trådlösa högtalare
- SA-NS310
- SA-NS410
- SA-NS500
- SA-NS510
- SRS-X7
Contributor
Writer, broadcaster, musician and kitchen gadget obsessive Carrie Marshall has been writing about tech since 1998, contributing sage advice and odd opinions to all kinds of magazines and websites as well as writing more than twenty books. Her latest, a love letter to music titled Small Town Joy, is on sale now. She is the singer in spectacularly obscure Glaswegian rock band Unquiet Mind.
- Amanda WestbergChefsredaktör TechRadar Norden