Google tar bort digitala Sagan om ringen-filmer från en användares bibliotek – ännu en påminnelse om att digitala köp inte alltid varar för evigt

En Google-användare har fått sina Sagan om ringen-filmer borttagna från sitt konto

Förändrade licensavtal är den mest sannolika orsaken

Det är ännu ett argument för fysiska medier – eller för piratkopiering

Vi har genom åren sett flera fall där användare utan större förvarning fått filmer och serier borttagna från sina digitala bibliotek på grund av förändrade licensvillkor. Det gör det dock inte lättare att acceptera när det händer igen.

Den här gången handlar det om en användare på Reddit som fått sina Sagan om ringen: Extended Edition-filmer borttagna, trots att personen betalade för dem för fyra år sedan. Enligt en representant från Googles support är filmerna ”inte längre tillgängliga i vår katalog”.

Den drabbade användaren berättar inte hur mycket de betalade för de tre filmerna, men de lär knappast ha varit billiga – och nu står personen helt utan dem. Det är minst sagt frustrerande, även om den här typen av händelser tyvärr inte är särskilt överraskande längre.

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I det finstilta hos i princip alla tjänster som säljer digitalt innehåll finns varningar om att utbudet kan förändras. Tyvärr gäller det inte bara innehåll som du får tillgång till genom månadsabonnemang, som hos Netflix, utan även sådant du faktiskt har köpt.

Ingen återbetalning

Den drabbade användaren fick inte ens någon återbetalning eller något presentkort som kompensation, eftersom köpet gjordes för mer än 120 dagar sedan, vilket är den normala tidsgränsen för sådana erbjudanden. Personen får helt enkelt hitta filmerna någon annanstans om de vill se dem igen.

Som man kanske kan förvänta sig är reaktionerna på Reddit övervägande negativa. ”Det är därför fysiska medier är viktiga”, skriver en användare.

Det här är definitivt ytterligare ett starkt argument för fysiska medier. Digitala köp må vara smidiga och enkla, men de är alltid sårbara för förändringar i policyer och avtal mellan digitala butiker och filmstudior.

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Många av Reddit-användarna som kommenterar händelsen menar dessutom att den här typen av agerande i praktiken ger människor ytterligare argument för piratkopiering. Ett annat alternativ är att bygga upp ett eget Plex-bibliotek, som i praktiken fungerar ungefär som ditt eget privata Netflix – med innehåll som du själv kontrollerar.