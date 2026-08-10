Google har uden varsel fjernet digitale film fra »Ringenes Herre«-serien fra en brugers bibliotek – en påmindelse om, at digitale køb måske ikke varer evigt

En Google-bruger har fået sine »Ringenes Herre«-film fjernet fra sin konto

Ændrede licensaftaler er den mest sandsynlige årsag

Det er endnu et argument for fysiske medier – eller for piratkopiering

Gennem årene har vi set flere tilfælde, hvor brugere uden større forvarsel har fået film og serier fjernet fra deres digitale biblioteker på grund af ændrede licensbetingelser. Det gør det dog ikke lettere at acceptere, når det sker igen.

Denne gang drejer det sig om en bruger på Reddit, der har fået sine Ringenes Herre: Extended Edition-film fjernet, selvom vedkommende betalte for dem for fire år siden. Ifølge en repræsentant fra Googles support er filmene »ikke længere tilgængelige i vores katalog«.

Den berørte bruger oplyser ikke, hvor meget vedkommende betalte for de tre film, men de har næppe været billige – og nu må vedkommende så undvære dem. Det er mildt sagt frustrerende, selvom denne type hændelser desværre ikke længere er særligt overraskende.

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Hvis man læser, hvad der står med småt hos stort set alle tjenester, der sælger digitalt indhold, findes der advarsler om, at udbuddet kan ændre sig. Desværre gælder det ikke kun indhold, som du får adgang til via et månedsabonnement, som hos Netflix, men også indhold, du rent faktisk har købt.

Ingen tilbagebetaling

Den berørte bruger fik ikke engang en refusion eller et gavekort som kompensation, da købet blev foretaget for mere end 120 dage siden, hvilket er den normale tidsfrist for sådanne tilbud. Personen må ganske enkelt finde filmene et andet sted, hvis vedkommende ønsker at se dem igen.

Som man måske kunne forvente, er reaktionerne på Reddit overvejende negative. »Det er derfor, fysiske medier er vigtige«, skriver en bruger.

Dette er helt klart endnu et stærkt argument for fysiske medier. Digitale køb er måske smidige og enkle, men de er altid sårbare over for ændringer i politikker og aftaler mellem digitale butikker og filmstudier.

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Mange af de Reddit-brugere, der kommenterer hændelsen, mener desuden, at denne type handlinger i praksis giver folk yderligere argumenter for piratkopiering. Et andet alternativ er at opbygge sit eget Plex-bibliotek, som i praksis fungerer omtrent som dit eget private Netflix – med indhold, som du selv har kontrol over.