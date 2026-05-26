De bedste projektorer 2026: topvalg til VM i fodbold

Er du på udkig efter den bedste udendørs projektor til film og sport? Her er vores favoritter til årets VM brag!

VM i fodbold 2026 kører fra den 11. juni til den 19. juli, med 104 kampe spredt over USA, Canada og Mexico. Det er den største VM-slutrunde nogensinde – og en god undskyldning for en ordentlig opgradering derhjemme. En god projektor forvandler stuen til noget, der føles betydeligt tættere på en arena: større billede, bedre stemning og mere plads til de mennesker, man vil nyde kampene sammen med.

Fodbold er en af de mest krævende typer indhold for en projektor. Hurtige kamerapanoreringer, lange afleveringer og konstant skiftende lys over banen afslører svagheder, som langsommere film aldrig gør. Alle modellerne nedenfor er udvalgt ud fra det, der faktisk betyder noget for livesport: bevægelseshåndtering, brugbar lysstyrke og farvegengivelse på 100 tommer eller mere.

Overblik

Bedst samlet: Hisense PX3-Pro

Hisense PX3-Pro Bedste premium-valg: Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES)

Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) Bedste valg i mellemklassen: BenQ W2720i

BenQ W2720i Bedste budgetvalg i 4K: BenQ GP520

BenQ GP520 Mest fleksibel: Hisense C2 Ultra

Hvad angår resten af opsætningen, kan du læse vores guider til de bedste soundbarer og de bedste tv-apparater

Bedst samlet set: Hisense PX3-Pro

(Image credit: Future)

Hisense PX3-Pro vandt EISA-prisen for årets UST-projektor 2025–2026 og er den mest komplette allround-model, vi anbefaler til de fleste stuer. Tri-chroma RGB-laser, 99,82 % DCI-P3-dækning og fuld HDR-understøttelse sikrer, at direkte fodboldtransmissioner ser ud præcis som de skal.

Den målte lysstyrke på 2.669 ANSI-lumen – hvilket ligger inden for ISO 21118-tolerancen for den officielle specifikation på 3.000 lumen – er rigeligt til stuer med en del omgivende lys. Ultra short throw-designet har også den fordel, at projektoren kan stå direkte mod væggen på et tv-bord: ingen loftsbeslag og ingen lange kabler.

“Designed for Xbox”-certificeringen giver desuden lav input-forsinkelse til gaming, med 240 Hz i 1080p og kun 7 ms forsinkelse.

Specifikationer - 4K UHD

- RGB-laser

- 80–150 tommer

- 50 W Harman/Kardon-lyd med Dolby Atmos

Køb den, hvis . . .

Du vil have en projektor til både fodbold, film og gaming og har et rum, der egner sig til en UST-løsning.

Køb den ikke, hvis . . .

Du har et dedikeret, mørkt hjemmebiografrum. I denne prisklasse giver en traditionel long-throw-projektor et mere filmisk billede.

Det bedste premiumvalg: Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES)

(Image credit: Future)

Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) er den projektor, man køber, hvis budgettet ikke er det vigtigste, og man ønsker noget, der holder i mange år fremover. De indbyggede SXRD-paneler i ægte 4K betyder, at alle 8,3 millioner pixels er ægte og ikke pixelskiftede, samtidig med at Sonys nye XR-processor endelig leverer den dynamiske HDR-tonemapping, som tidligere generationer blot lovede.

Billedet er næsten perfekt kalibreret lige fra kassen, og HDMI 2.1 sammen med 12 ms input-forsinkelse i 4K/120 gør den overraskende god også til gaming. Sortniveauet når dog ikke helt op på JVC DLA-NZ800 i samme prisklasse, og Sony mangler stadig støtte til HDR10+ og Dolby Vision på sine projektorer – en mærkelig begrænsning i premiumsegmentet.

Specifikationer - Ægte 4K SXRD

- Z-Phosphor-laser

- 2 700 lumen

- 20 000 timers levetid

- 2 HDMI 2.1-porte

Køb den, hvis …

Du vil oprette et fast hjemmebiografsystem og ser lige så mange film som fodboldkampe.

Køb den ikke, hvis …

VM er hovedårsagen til købet – der findes rigtig gode alternativer til en betydeligt lavere pris.

Bedste valg i mellemklassen: BenQ W2720i

(Image credit: Amazon)

BenQ W2720i er det rette valg for dig, der ønsker ægte 4K HDR-ydeevne uden at skulle bruge en formue. Det er BenQs første AI-drevne 4K-hjemmebiografprojektor, og den leveres fabrikskalibreret til Rec.709-præcision i Filmmaker Mode sammen med HDR10+-understøttelse – noget, der stadig er usædvanligt i denne prisklasse.

4LED-lyskilden giver desuden en levetid på op til 30.000 timer uden lampeskift.

Kompromiset er ret simpelt: dette er en projektor til mørke rum. Med 2.500 ANSI-lumen er der ikke rigtig margener til at se kampe om dagen i en lys stue. Til aftenkampe i et rum med gardiner leverer den derimod et skarpere og mere farvekorrekt billede end næsten alt andet i samme segment.

Specifikationer - 4K UHD med pixel-shifting

- 4LED • HDR10+

- 98 % Rec.709 / 90 % DCI-P3

- Google TV

- 3 HDMI 2.1-porte

Køb den, hvis …

Du primært ser kampe om aftenen og gerne vil have HDR10+ til en rimelig pris.

Køb den ikke, hvis …

Kampe om dagen i et lyst rum er din højeste prioritet.

Det bedste budgetvalg i 4K: BenQ GP520

(Image credit: Future)

BenQ GP520 er den projektor, vi anbefaler til dem, der ønsker at se VM på en stor skærm uden at skulle installere et fast anlæg derhjemme. Den præsterer langt over sin prisklasse med 2.600 ANSI-lumen – mere end dobbelt så meget som flere direkte konkurrenter i samme segment – sammen med en firekanals LED-lyskilde, der giver neutral og fabrikskalibreret farvegengivelse uden de kompromiser, som traditionelle farvehjul kan medføre.

Den er oven i købet usædvanlig stille af en så lysstærk projektor at være, og det er en kæmpe fordel, når man prøver at høre kommentatorerne over projektorens blæserstøj. De indbyggede højttalere på 12 watt er derimod ret tynde og basfattige, så her vil det være en rigtig god ide at investere i en soundbar.

Specifikationer - 4K UHD XPR med pixel-shifting

- Firekanals LED

- HDR10+

- 98 % Rec.709

- Google TV

- 50–180 tommer

Køb den, hvis …

Du vil opbygge et solidt VM-anlæg uden at bruge for meget, især i en lejlighed.

Køb den ikke, hvis …

Dyb sort er vigtigt for dig, eller hvis du er følsom over for regnbueeffekten.

Mest fleksibel: Hisense C2 Ultra

(Image credit: Future / Max Langridge)

Hisense C2 Ultra er den mest fleksible projektor på listen. Det indbyggede gimbal-beslag kan dreje 360 grader vandret og 135 grader lodret, hvilket betyder, at du kan projicere mod vægge, lofter eller et lærred udendørs uden komplicerede monteringer.

Den tilbyder desuden den bredeste HDR-understøttelse af alle projektorer her – Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG og IMAX Enhanced – samtidig med at JBL's 2.1-lydsystem med indbygget subwoofer er usædvanligt kraftfuldt for en mere bærbar model.

Den målte lysstyrke ligger på 2.779 ANSI-lumen med fuld DCI-P3-dækning, og den optiske zoom på 1,67x er virkelig nyttig til at justere billedstørrelsen uden at skulle flytte projektoren.

Røde toner kan dog blive lidt overdrevne i standardtilstandene, og ligesom hos andre DLP-projektorer er der en vis regnbueeffekt. Hisense kører desuden lige nu en VM 2026-kampagne sammen med Elgiganten på denne produktserie, herunder lodtrækning om VM-billetter frem til 31. juli 2026.

Specifikationer - 4K UHD med pixel-shifting

- RGB-triple-laser

- 3 000 ANSI-lumen

- VIDAA U7

- JBL 2.1 med subwoofer

- 65–300 tommer

- Designet til Xbox

Køb den, hvis …

Du flytter projektoren rundt ofte og ønsker den bredest mulige HDR-understøttelse.

Køb den ikke, hvis …

Du ønsker fuldstændig klinisk farvepræcision lige fra kassen.

Hvad du skal kigge efter i en projektor til fodbold

Tre specifikationer er vigtigere end de øvrige.

Lysstyrke

2 000 ANSI-lumen er minimumskravet til stuer med en del omgivende lys. 3 000 lumen eller mere er betydeligt mere sikkert til kampe om dagen. Producenternes tal ligger desuden ofte 10–20 % over de faktisk målte værdier, hvilket stadig ligger inden for ISO 21118-standarden.

Bevægelseshåndtering

Se efter understøttelse af MEMC. Fodbold afslører dårlig bevægelseshåndtering hurtigere end næsten enhver anden type indhold.

Farvepræcision

Sigt efter mindst 95 % Rec.709-dækning, hvilket er vigtigere for almindelige HD-udsendelser end bredere farverum.

Uanset hvilken model der passer bedst til dit rum og dit budget, er det klogt at få det hele installeret inden kampstart den 11. juni. Den første kamp kommer altid hurtigere, end man tror.