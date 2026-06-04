5 gadgets, der kan give din tv-stuen en stor opgradering inden VM 2026: TV, lyd, streaming og belysning

Nu hvor VM i fodbold 2026 kun er få uger væk, er det oplagte valg at opgradere til et nyt tv. Men skærmen er kun en del af helheden. Hvordan lyden fylder rummet, hvor stabil streamingen er ved kampstart, og hvor meget sollys der rammer skærmen klokken 15 om eftermiddagen, påvirker kampoplevelsen lige så meget som selve tv’et.

Til denne guide har vi udvalgt fem produkter, der tilsammen opgraderer stuen til noget betydeligt bedre end blot et nyt tv. Et produkt pr. kategori: tv, soundbar, streamingenhed, router og belysning.

1. TV: LG C5 – det bedste allround-OLED-tv til fodbold

OLED med en responstid på 0,1 ms og ingen sløring ved hurtige bevægelser

Indbygget 120 Hz-skærm med VRR op til 144 Hz

UL Glare Free-certificering til kampe om dagen

(Image credit: Future)

LG C5 er det mest afbalancerede valg blandt OLED-modellerne lige nu og det tv, vi anbefaler mest til live-sport. En pixelrespons på 0,1 ms betyder, at spillere, der sprinter hen over banen, ikke efterlader slørede spor, og bevægelserne forbliver klare selv under lange kampe uden artefakter eller "soap opera-effekt".

Latest Videos From Watch full video here:

Farvegengivelsen er både kraftfuld og præcis, og det er ret så vigtigt, så man tydeligt kan se forskel på trøjerne fra de forskellige hold. UL Glare Free-certificeringen har desuden mindsket OLED-teknologiens gamle svaghed i lyse rum, selvom lysstyrken på hele skærmen stadig er lavere end hos visse Mini LED-modeller i mellemklassen. For de fleste stuer, hvor lyset kan reguleres, er det dog ikke noget større problem.

Fordelene gælder ikke kun VM-seere. C5 er også et af de bedste gaming-tv på markedet, så opgraderingen fortsætter med at give værdi længe efter slutfløjtet.

2. Soundbaren: Sonos Beam (2. generation) – det bedste valg i mellemklassen til fodbold

Kompakt format uden behov for baghøjttalere

Meget tydelige kommentatorstemmer

Kan udvides senere med Sonos Sub eller baghøjttalere

(Image credit: Future)

Sonos Beam (2. generation) er den mest velafbalancerede allround-soundbar i sin klasse og passer perfekt til stuer, hvor der ikke er plads til et komplet surround-system.

Tv'ets indbyggede højttalere flader ofte lydbilledet ud. En soundbar giver følelsen af kampen tilbage. Baggrundslyden fra et stadion i fodboldfeber gør oplevelsen nærværende, uden at overdøve kommentatorerne, hvilket egentlig er en vigtig balance under en 90 minutter lang udsendelse.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Atmos-effekten er virtuel snarere end kanalbaseret, men til fodbold mærkes den begrænsning knap nok, da næsten al lyd foregår vandret over banen. Ulempen er derimod trykket i bassen. Den forbliver kontrolleret, men føles lidt forsigtig, indtil man supplerer med en Sonos Sub.

For en mere dybdegående gennemgang af alternativer i forskellige prisklasser kan du tjekke vores top-liste over markedets bedste soundbars lige nu.

3. Streaming-enheden: Apple TV 4K – den mest pålidelige 4K HDR-streamer

Stabil 4K HDR-streaming uden buffering

Understøttelse af HLG i sportsudsendelser

Bedre Wi-Fi-ydeevne end mange indbyggede tv-apps

(Image credit: Future)

Apple TV 4K håndterer live-sportsudsendelser betydeligt bedre end mange indbyggede smart-tv-systemer. En fodboldstream i 4K HDR stiller større krav end almindelig videostreaming – højere bithastighed, mindre buffer og næsten ingen plads til netværksproblemer lige ved kampstart.

Mange indbyggede tv-apps varierer meget i, hvor godt de håndterer dette, hvilket fører til ujævne resultater. Apple TV 4K håndterer derimod live-udsendelser i HDR betydeligt mere stabilt end de fleste indbyggede smart-tv-platforme.

Der er også støtte til HLG, som er det format, mange public service-selskaber bruger til live-sport. Brugergrænsefladen forbliver hurtig og responsiv – noget, der faktisk spiller en stor rolle i pausen, når alle samtidig begynder at trykke på fjernbetjeningen.

4. Routeren: TP-Link Archer AX73 – stabil Wi-Fi 6 til livestreaming

Wi-Fi 6 med høj faktisk ydeevne

Stabil trådløs streaming i 4K HDR

Rimelig pris i forhold til specifikationerne

(Image credit: TP-Link)

TP-Link Archer AX73 er den slags opgradering, man oftest først bemærker, når den mangler. Den mest stabile løsning er stadig et ethernetkabel direkte til tv'et, men hvis det ikke er realistisk, gør en kraftfuld Wi-Fi 6-router i samme rum en meget stor forskel.

AX73 klarer 4K HDR-streaming uden de bufferingproblemer, som ældre routere ofte medfører under belastningstoppe. Resultatet bliver ganske enkelt en stream, der forbliver stabil både ved kampstart og i anden halvleg, når netværket derhjemme er mest belastet.

5. Belysningen: Govee TV Backlight 3 Lite – mindsker træthed under lange kampe

Indirekte belysning bag tv'et

Mindsker belastningen på øjnene under lange tv-sessioner

Forbedrer den oplevede kontrast på OLED- og Mini LED-skærme

(Image credit: goove)

Govee TV Backlight 3 Lite er den enkleste opgradering på listen – og den, som de fleste overser. En indirekte lyskilde bag tv'et mindsker kontrasten mellem en lys skærm og et mørkt rum, hvilket spiller en stor rolle under 90 minutter lange kampe eller aftener med flere kampe i træk.

Monteret bag tv'et holder det rummet behageligt dæmpet i stedet for helt mørkt og forbedrer desuden den oplevede kontrast på både OLED- og Mini LED-skærme. Ved aftenkampe er det forskellen mellem en behagelig seeroplevelse og trætte øjne.

Hvad du bør overveje, før du opgraderer

Der er tre ting, der betyder mest, når du skal skabe et godt setup til kampdagen. Tv’et klarer det tungeste arbejde, men resten af rummet afgør, hvor meget af billedkvaliteten der rent faktisk kommer til sin ret.

Til kampe om dagen er reflekshåndtering og gardiner eller persienner mod direkte sollys det vigtigste. Til aftenkampe er et let oplyst rum bedre end et helt mørkt, og her hjælper blød belysning enormt meget. Når det gælder lyd, er en soundbar den største opgradering efter selve tv'et.

Hvis kun én opgradering er realistisk – start med tv'et. Og hvis det er en lige lovlig dyr investering, så overvej lyden. Lyden fra et brusende stadion kan løfte din fodboldoplevelse, også selv om du sidder og kigger på et ældre tv. Resten kan du så overveje og tilpasse/købe hen ad vejen.