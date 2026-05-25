Teknologisponsorerne bag VM i fodbold 2026 – de virksomheder, der står bag turneringen
De tekniske sponsorer, der står bag kulisserne ved VM i fodbold 2026, og hvorfor det betyder noget for seerne.
Når VM i fodbold 2026 går i gang, bliver det den største turnering i sportens historie. Denne skala ændrer kravene til, at alt skal fungere. Hver eneste kamp er afhængig af systemer, som de fleste seere aldrig ser, men som har direkte indflydelse på, hvordan kampene vises på skærmen derhjemme.
Pointen er stadig den samme: det handler ikke længere kun om sponsorering. Disse virksomheder driver centrale dele af selve turneringen.
Lenovo – virksomheden, der driver kerneinfrastrukturen
Lenovo står i centrum for turneringens tekniske infrastruktur. Virksomhedens rolle omfatter overvågning i realtid, logistik og AI-støttede systemer, der hjælper med at træffe beslutninger under kampene.
En af de mest synlige ændringer ses inden for dommerteknikken. Offside-vurderinger går i stigende grad i retning af tredimensionelle rekonstruktioner i stedet for statiske linjer. Resultatet bliver tydeligere visualiseringer, både for dommerne og for seerne derhjemme.
Motorola – hvor fansene møder turneringen
Motorola står for den del af oplevelsen, der er tæt på forbrugerne. Som officiel smartphone-partner markedsføres virksomhedens telefoner som den primære platform for fans, der følger turneringen på flere skærme samtidigt.
Opdelingen er klar. Lenovo styrer systemerne bag kulisserne, mens Motorola står for brugergrænsefladen, hvor fans interagerer med indholdet i realtid.
Verizon – virksomheden, der holder alt forbundet
Verizon står for netværkskapaciteten på arenaerne i USA og understøtter alt fra digitale billetter til betalinger inde på arenaerne.
Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere.
Det er også den type teknologi, som de fleste først lægger mærke til, når den holder op med at fungere. Hvis netværket fungerer, føles oplevelsen problemfri. Hvis det ikke gør det, påvirkes alle andre systemer med det samme.
Hisense – virksomheden, der sætter sit præg på turneringen
Hisense spiller en mere hjemlig rolle. Fokus ligger på skærmteknologi, billedkvalitet ved tv-udsendelser og HDR-ydeevne.
De fleste vil opleve VM i fodbold foran et tv snarere end på selve stadionerne. Billedkvalitet, lysstyrke og reflekshåndtering afgør derfor, hvor god oplevelsen rent faktisk bliver derhjemme i stuen.
- Overvejer du at opgradere dit fjernsyn inden kampstart? Se vores guide til de bedste tv-apparater lige nu
Adidas – data inde fra bolden
Adidas spiller en mindre synlig, men stadig vigtig rolle i den tekniske infrastruktur. Den officielle kampbold er udstyret med sensorteknologi, der sender data direkte til dommersystemerne.
Det resulterer i en mere præcis sporing af boldens bevægelser, hvilket er til gavn for både dommerafgørelserne på banen og grafikken i tv-transmissionerne.
Data og brug af flere skærme samtidigt
Den største ændring er egentlig mindre synlig. Moderne kampe genererer enorme mængder data i realtid, lige fra spiller-sporing til positionsanalyse.
Vi ser også en tydelig ændring i, hvordan folk ser kampe. En ekstra skærm er nu en naturlig del af oplevelsen for mange seere, uanset om det drejer sig om statistik, gentagelser eller live-interaktion under kampene.
Her bliver forsinkelse en vigtig faktor. En stream, der halter bagefter, ændrer oplevelsen af kampen, selvom billedkvaliteten i sig selv er høj.
- Vil du kombinere billedet med bedre lyd? Her er vores top-liste over de bedste soundbarer til alle budgetter
En ny form for seeroplevelse
Fodbold-VM 2026 afspejler en større forandring inden for sportsudsendelser. Sponsorer er ikke længere blot logoer knyttet til begivenheden. De er en del af den infrastruktur, der rent faktisk driver turneringen.
Resultatet er, at seeroplevelsen i dag handler om mere end selve tv-udsendelsen. Bevægelseshåndtering, lysstyrke og billedbehandling i dit tv afgør nu, hvor godt alt dette rent faktisk kommer til udtryk derhjemme i stuen.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Amanda WestbergChefsredaktör TechRadar Norden