Teknologisponsorerne bag VM i fodbold 2026 – de virksomheder, der står bag turneringen

Når VM i fodbold 2026 går i gang, bliver det den største turnering i sportens historie. Denne skala ændrer kravene til, at alt skal fungere. Hver eneste kamp er afhængig af systemer, som de fleste seere aldrig ser, men som har direkte indflydelse på, hvordan kampene vises på skærmen derhjemme.

Pointen er stadig den samme: det handler ikke længere kun om sponsorering. Disse virksomheder driver centrale dele af selve turneringen.

Lenovo – virksomheden, der driver kerneinfrastrukturen

Lenovo står i centrum for turneringens tekniske infrastruktur. Virksomhedens rolle omfatter overvågning i realtid, logistik og AI-støttede systemer, der hjælper med at træffe beslutninger under kampene.

En af de mest synlige ændringer ses inden for dommerteknikken. Offside-vurderinger går i stigende grad i retning af tredimensionelle rekonstruktioner i stedet for statiske linjer. Resultatet bliver tydeligere visualiseringer, både for dommerne og for seerne derhjemme.

Motorola – hvor fansene møder turneringen

Motorola står for den del af oplevelsen, der er tæt på forbrugerne. Som officiel smartphone-partner markedsføres virksomhedens telefoner som den primære platform for fans, der følger turneringen på flere skærme samtidigt.

Opdelingen er klar. Lenovo styrer systemerne bag kulisserne, mens Motorola står for brugergrænsefladen, hvor fans interagerer med indholdet i realtid.

Verizon – virksomheden, der holder alt forbundet

Verizon står for netværkskapaciteten på arenaerne i USA og understøtter alt fra digitale billetter til betalinger inde på arenaerne.

Det er også den type teknologi, som de fleste først lægger mærke til, når den holder op med at fungere. Hvis netværket fungerer, føles oplevelsen problemfri. Hvis det ikke gør det, påvirkes alle andre systemer med det samme.

Hisense – virksomheden, der sætter sit præg på turneringen

Hisense spiller en mere hjemlig rolle. Fokus ligger på skærmteknologi, billedkvalitet ved tv-udsendelser og HDR-ydeevne.

De fleste vil opleve VM i fodbold foran et tv snarere end på selve stadionerne. Billedkvalitet, lysstyrke og reflekshåndtering afgør derfor, hvor god oplevelsen rent faktisk bliver derhjemme i stuen.

Adidas – data inde fra bolden

Adidas spiller en mindre synlig, men stadig vigtig rolle i den tekniske infrastruktur. Den officielle kampbold er udstyret med sensorteknologi, der sender data direkte til dommersystemerne.

Det resulterer i en mere præcis sporing af boldens bevægelser, hvilket er til gavn for både dommerafgørelserne på banen og grafikken i tv-transmissionerne.

Data og brug af flere skærme samtidigt

Den største ændring er egentlig mindre synlig. Moderne kampe genererer enorme mængder data i realtid, lige fra spiller-sporing til positionsanalyse.

Vi ser også en tydelig ændring i, hvordan folk ser kampe. En ekstra skærm er nu en naturlig del af oplevelsen for mange seere, uanset om det drejer sig om statistik, gentagelser eller live-interaktion under kampene.

Her bliver forsinkelse en vigtig faktor. En stream, der halter bagefter, ændrer oplevelsen af kampen, selvom billedkvaliteten i sig selv er høj.

En ny form for seeroplevelse

Fodbold-VM 2026 afspejler en større forandring inden for sportsudsendelser. Sponsorer er ikke længere blot logoer knyttet til begivenheden. De er en del af den infrastruktur, der rent faktisk driver turneringen.

Resultatet er, at seeroplevelsen i dag handler om mere end selve tv-udsendelsen. Bevægelseshåndtering, lysstyrke og billedbehandling i dit tv afgør nu, hvor godt alt dette rent faktisk kommer til udtryk derhjemme i stuen.