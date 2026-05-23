Wearables og den teknologi, som de professionelle bruger: de gadgets, der driver VM-spillerne

Når de 48 landshold træder ud på banen i USA, Canada og Mexico i juni, er det mest interessante, de har på, ikke synligt for andre. Under hver spillertrøje sidder der et lille GPS-modul gemt i en kompressionsvest, der sender positionsdata, accelerationsværdier og puls til en computer ved sidelinjen.

Over banen optager kameraer hver spiller med 25 billeder i sekundet. Inde i kampbolden sender en sensor positionsdata 500 gange i sekundet til et centralt system. Alt det er allerede standardudstyr.

GPS-vesten: den kedelige innovation, der ændrede alt

Hvis du nogensinde har set en spiller forlade banen og lagt mærke til en lille sort enhed, der stikker op mellem skulderbladene, så er det et EPTS-system – en forkortelse for Electronic Performance and Tracking System. Vesten er et tætsiddende kompressionsstykke tøj med en lomme mellem skulderbladene. Inde i lommen sidder et modul med GPS-modtager, accelerometer, gyroskop og i stigende grad også en pulssensor.

Tilsammen måler systemet, hvor langt spilleren løber, tophastighed, antal sprints, total belastning, accelerationer, opbremsninger og retningsskift. FIFA godkendte først denne type sporing i konkurrencematcher i februar 2015. Før det blev GPS-veste primært brugt på træningsbanen.

Nu bruger alle VM-landshold dem, og dataene sendes fra banen til trænerstaben i realtid. En person på bænken kan for eksempel se, at en midtbanespiller har mistet 18 procent af sin højintensive løb i anden halvleg.

(Image credit: Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Den forbundne bold: en sensor i centrum af kampen

Bolden under VM i fodbold 2026 fungerer også som et måleinstrument. Inde i bolden sidder en IMU-sensor, der sender oplysninger om position og bevægelse op til 500 gange i sekundet til det centrale sporingssystem.

Dataene bruges af den halvautomatiske offside-teknik, mållinjeteknikken og analyseværktøjer efter kampene, som kan vise præcis, hvor bolden befandt sig, da en aflevering blev spillet.

Teknologien med forbundne kampbolde blev første gang brugt i større skala under VM 2022 i Qatar sammen med tolv kameraer monteret på hvert stadiontag, som sporede spillerne positioner 50 gange i sekundet. VM 2026 bygger videre på dette system i 16 værtsbyer og tre lande.

Uden for banen: Restitution er den anden halvdel af kampene

Kampene varer 90 minutter. Resten af ugen går med restitution. Og det er her, den næste bølge af bærbar teknologi stille og roligt har indtaget omklædningsrummene.

To typer enheder er blevet lige så almindelige som fodboldtape: armbånd om håndleddet og smartringe. Begge måler HRV-værdier, hvilepuls, åndedrætsfrekvens og søvnfaser. Begge genererer daglige point, der viser spillere og medicinsk personale, hvor restitueret kroppen faktisk er – uanset hvordan spilleren så ellers selv føler sig.

HRV, eller hjertefrekvensvariabilitet, er den måleværdi, der ligger bag mange af beslutningerne. Det måler variationen mellem hjerteslag, og en højere værdi betyder generelt, at nervesystemet er restitueret. Et fald over flere dage er et af de tidligste tegn på akkumuleret træthed, sygdom eller dårlig restitution. For en landstræner, der skal igennem gruppespillet, er det en klar grund til at rotere spillere.

Søvnsporing er den anden halvdel. Moderne wearables estimerer tid i REM-søvn, dyb søvn og let søvn samt total søvntid og regelmæssighed. Dataene er ikke perfekte (forskning viser, at disse enheder er bedre til at skelne søvn fra vågenhed end til præcist at identificere søvnfaser), men tendenserne er brugbare.

(Image credit: Oura)

Hvad det betyder for turneringen

For seeren er teknologien stort set usynlig. Kampen ser stadig ud som fodbold. Bolden er stadig en bold. Spillerne varmer op, løber, sveder og fejrer præcis som før.

Men hver eneste udskiftning under VM i 2026 påvirkes af data, som trænerbænken ser i realtid. Hver eneste restitutionsdag formes af HRV- og søvndata fra natten før. Hver eneste taktiske justering i pausen bygger på præcise tal om løbedistance, sprinter og pressintensitet, som ikke eksisterede som måleværdier for ti år siden.

Om alle disse data gør fodbolden bedre eller blot mere kontrolleret, er en anden diskussion. Det, der derimod er klart, er, at wearables nu er en naturlig del af hvert landshold – og de hold, der vinder i 2026, vil være dem, der bedst forstår at aflæse og bruge de informationer, som udstyret giver dem.