De bedste 4K-tv til at se VM i fodbold 2026: vores favoritter til de fleste behov

Med VM i fodbold 2026 lige om hjørnet – 48 hold, 104 kampe og tre værtslande – har der aldrig været en bedre undskyldning for at opgradere tv'et, og den gode nyhed er, at en rigtig god seeroplevelse aldrig har været mere overkommelig.

Ikke alle 4K-tv'er er dog bygget til fodbold. Live-sport er en af de mest krævende typer indhold, et tv skal håndtere, og der er især tre ting, der gør en forskel: bevægelseshåndtering, lysstyrke og håndtering af genskær/reflekser. Denne guide udvælger et tv i hver prisklasse – fra prisvenlig Mini LED til flagskibs-QD-OLED – så du kan finde den rigtige model inden kampstart.

1. TCL C6K – det bedste budget-tv til VM i fodbold

QM6K byder på Mini LED-skærm, fuld HDR-understøttelse og op til 144 Hz til en overkommelig pris

(Image credit: Future)

TCL C6K er TCL’s indgangsmodel inden for QD-Mini LED, men specifikationerne er imponerende, og ligger betydeligt tættere på mellemklassen. TCL oplyser, at panelets opdateringsfrekvens på 144 Hz er integreret i hele signalkæden, hvilket giver rigelig margin til at håndtere hurtige bevægelser uden problemer.

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HDR-understøttelsen er en klar styrke i denne prisklasse. HLG er særligt vigtigt for fodbold, da det er det format, de fleste public service-selskaber bruger til live-sport. Lyden håndteres af et 2.1-kanals lydsystem, der er finjusteret af Onkyo, komplet med indbygget subwoofer og Dolby Atmos – betydeligt mere kraftfuldt end det, mange budget-tv'er tilbyder.

Specifikationer Skærmstørrelser: 50, 55, 65, 75, 85 og 98 tommer

Panel: QD-Mini LED

Smart-TV: Google TV

HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Opdateringshastighed: 144 Hz

HDMI: 4 porte

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Du vil have premium-funktioner til en budgetpris: QD-Mini LED, fuld HDR-understøttelse og 144 Hz findes normalt kun i dyrere modeller.

Du ser meget live-sport: HLG-understøttelsen betyder, at fodbold vises præcis, som tv-stationerne sender det.

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Din stue er meget lys: Mellemklasse- og premium-alternativerne nedenfor håndterer refleksioner bedre.

Du vil have billedkvalitet i flagskibsklasse: OLED leverer dybere sortniveau og bedre detaljegengivelse i mørke områder end du får her.

2. Hisense U8Q – det bedste tv i mellemklassen til VM i fodbold

Et tv i mellemklassen med ambitioner som et flagskibs-tv. Ekstremt høj lysstyrke, fuld HDR-understøttelse og en antirefleksskærm gør det til det bedste valg til sportsudsendelser

(Image credit: Future)

Hisense U8Q bruger Mini LED Pro-baggrundsbelysning sammen med Full Array Local Dimming Pro, og det er det, der giver den angivne maksimale lysstyrke på 5.000 nits. Det tal gælder ganske vist små områder med lysfelter og ikke hele skærmen — men konklusionen er klar: dette tv er meget lysstærk, så man faktisk kan se fodbold i dagtimerne uden at ærgre sig over, at det er svært at se detaljer på skærmen.

HDR-understøttelsen dækker i princippet alle relevante formater på markedet i dag. Antirefleksbehandlingen Anti-Glare Low Reflection Pro er desuden en af de største fordele, når man ser sport. Lyden håndteres af et 4.1.2-kanals Dolby Atmos-system med indbygget subwoofer, der leverer op til 82 watt på de større modeller. Smart-TV-systemet varierer afhængigt af region: Google TV i USA og VIDAA i Europa, Storbritannien og Australien.

Specifikationer Skærmstørrelser: 55, 65, 75, 85 og 100 tommer

Panel: Mini LED Pro

Smart-TV: Google TV (USA) / VIDAA (Europa)

HDR: Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG

Opdateringsfrekvens: 165 Hz

Maksimal lysstyrke: op til 5.000 nits

HDMI: 4 porte

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Du ser meget fodbold i dagtimerne: En maksimal lysstyrke på op til 5.000 nits og en antirefleksskærm modvirker effektivt genskin.

Du vil have flagskibsfunktioner til en pris i mellemklassen: 165 Hz, fuld HDR-understøttelse og 4.1.2 Atmos giver den en virkelig eksklusiv fornemmelse.

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Du ser tv sammen med mange andre, og I sidder spredt i stuen: VA-paneler mister kontrast fra siden, og OLED fungerer bedre i brede vinkler.

Du vil have OLED-niveau i bevægelsesskarphed: Mini LED er imponerende, men OLED's øjeblikkelige pixelrespons er stadig en anelse bedre.

3. LG C5 – det bedste premium-tv til VM i fodbold

Det OLED-tv, som de fleste anmeldere anbefaler som det bedste kompromis mellem billedkvalitet, funktioner og pris.

OLED-skærmens responstid på 0,1 ms giver en bevægelsesskarphed, som Mini LED ikke kan måle sig med

(Image credit: Future)

LG C5 viser virkelig, hvorfor OLED ændrer oplevelsen af live-sport. Hver enkelt pixel tændes og slukkes individuelt, hvilket giver en ekstremt hurtig responstid på 0,1 ms. I praksis betyder det, at spillerne ikke bliver slørede under hurtige løb, og at der ikke opstår ghosting, når bolden bevæger sig hen over en lys græsbane – noget, som LCD-baserede skærme stadig har svært ved at matche.

C5 bruger LGs Alpha 9 AI Processor Gen8 sammen med et indbygget 120 Hz-panel og VRR op til 144 Hz. UL Glare Free-funktionen er med til at afhjælpe det, der tidligere var OLED-teknologiens største svaghed: lyse rum. Den indbyggede lyd består af et 2.2-kanals Dolby Atmos-system på 40 watt, som fungerer godt – selvom modellen bliver endnu bedre sammen med en soundbar.

Specifikationer Skærmstørrelser: 42, 48, 55, 65, 77 og 83 tommer

Panel: OLED evo

Smart-TV: webOS 25

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Opdateringsfrekvens: 120 Hz, VRR op til 144 Hz

Responstid: 0,1 ms

HDMI: 4 porte

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Bevægelsesskarphed er det vigtigste for dig: OLED-skærmens responstid på 0,1 ms betyder, at der slet ikke er nogen udtværing ved hurtige bevægelser.

Du vil have det mest afbalancerede OLED-tv til prisen: Det bliver konsekvent vurderet som den bedste kombination af billedkvalitet, funktioner og værdi.

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Din stue er ekstremt lys: G-serien eller Samsung S95F klarer disse forhold bedre.

Du streamer meget indhold i HDR10+-format: LG understøtter ikke dette HDR-format. Det påvirker dog ikke fodboldkampe, da live-sport sendes i HLG.

Vil du også opgradere lyden til kampene? Se vores top-liste over markedets bedste soundbars

4. Samsung S95F – det bedste flagskibs-tv til VM i fodbold

(Image credit: Future)

Samsungs flagskibs-QD-OLED fra 2025 kombinerer ekstrem lysstyrke, markedets bedste antirefleksskærm og 165 Hz

Det bedste tv til lyse rum

Samsung S95F er en seriøs kandidat til titlen som markedets bedste tv lige nu. Tre ting skiller sig især ud i forbindelse med fodbold: den maksimale lysstyrke, der ligger langt over mange andre premium-OLED-modeller, OLED Glare Free-belægningen og opdateringsfrekvensen på 165 Hz med AMD FreeSync Premium Pro.

Den matte antirefleksoverflade håndterer direkte sollys og lampereflekser på en måde, som blankere OLED-paneler simpelthen ikke kan klare. Ulempen er, at sortniveauet ikke bliver helt så sort i meget lyse rum, men til fodbold om dagen er det et kompromis, der er det hele værd. One Connect Box samler desuden alle tilslutninger i én separat boks med kun et tyndt kabel til tv'et.

Specifikationer Skærmstørrelser: 55, 65, 77 og 83 tommer

Panel: QD-OLED (55, 65 og 77 tommer), W-OLED (83 tommer)

Smart-TV: Tizen

HDR: HDR10, HDR10+, HLG

Opdateringsfrekvens: 165 Hz

HDMI: 4 HDMI 2.1-porte via One Connect Box

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Du ser fodbold i et meget lyst rum: OLED Glare Free-belægningen er uovertruffen blandt OLED-tv.

Du vil have det komplette flagskibspakke: QD-OLED-lysstyrke, 165 Hz og et kraftfuldt 4.2.2 Atmos-lydsystem.

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Du bruger meget Dolby Vision-indhold: Samsung understøtter ikke Dolby Vision, selvom live-fodbold bruger HLG.

Du prioriterer mest værdi for pengene: LG C5 leverer det meste af billedkvaliteten til en lavere pris.

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Hvad du skal kigge efter i et tv til fodbold

Tre specifikationer spiller den største rolle for live-sport.

Opdateringshastighed

Skærme med 120 Hz eller højere har betydeligt bedre muligheder for at vise hurtige bevægelser end de mere simple 60 Hz-tv.

Lysstyrke

Særligt vigtigt til kampe om dagen. Mini LED når de har de lyseste skærme, men premium-OLED har indhentet det store forspring de seneste år.

Anti-refleks skærme

Den mest undervurderede faktor. Samsung OLED Glare Free, Hisense Anti-Reflection Pro og LG UL Glare Free reducerer genskær fra sol eller andre lyskilder utroligt effektivt, og det giver en fantastisk tv-oplevelse.

Når det gælder HDR, er HLG det vigtigste format til live-fodbold, og alle tv-apparater her understøtter det.

Ofte stillede spørgsmål

OLED eller Mini LED til fodbold? OLED har fordelen, når det gælder bevægelsesskarphed. Mini LED har fordelen, når det gælder lysstyrke. I meget lyse rum er Mini LED eller en OLED med kraftig antirefleksbehandling som regel det sikreste valg.

Hvilken skærmstørrelse skal jeg vælge? 55 tommer er minimum for de fleste stuer. 65 tommer er det bedste kompromis. 75 tommer eller derover forbedrer tydeligt de brede kameravinkler og publikumsbillederne.