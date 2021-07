Bedste gaming TV til PS5 og Xbox Series X

Det bedste gaming TV er ikke lige så efterspurgt, som det plejede at være - det er bestemt lettere end at købe en PS5 i hvert fald. Men uanset om du har brug for det bedste TV til PS5 eller det bedste TV til Xbox Series X, har vi fundet det til dig.

Ankomsten af disse næste generations konsoller har fået TV producenter til at forsikre, at de tilbyder fantastiske spilspecifikationer på tværs af deres mange skærme, til det punkt, hvor det bliver mere og mere sjældent at finde et high-end eller mellemklasse TV uden.

Selv budgetskærme kan være overraskende gode spil TV, der tilbyder lav inputforsinkelse og anstændig inputstøtte på trods af deres lave prismærker - og vi har sørget for at vælge de bedste spil TV til dem med både stort og småt budget.

I løbet af det sidste år har vi brugt hundredvis af timer på at teste HDMI 2.1-kompatible TV, der kan understøtte konsollernes 4K-opløsning og 120 fps billedhastighed, og nu kan vi sige, at vi endelig har en liste over de bedste TV til begge systemer. Alle disse fjernsyn har High Dynamic Range (HDR) understøttelse og lav inputforsinkelse - plus et væld af gamercentrerede funktioner og formater, der hjælper dig med din spilrejse.

For eksempel hjælper nye Auto Low-Latency Modes og understøttelse af videosynkroniseringsteknologi, som AMD FreeSync og Nvidia G-Sync, med at sænke reaktionstid og forhindre grafisk forvrængning - især hvis du planlægger at tilslutte en gaming PC til dit TV - og du finder eARC support her for nemt at overføre lyden fra dit TV til ethvert lydsystem.

Du kan måske endda blive overbevist af et 8K TV, da PS5 og Xbox Series X konsoller teknisk understøtter 8K-spil. 8K-spil vil sandsynligvis ikke være tilgængelige i noget tid endnu, så dette er måske ikke det bedste brug af penge - men måske du ønsker at fremtidssikre din opsætning allerede nu.

Selvom du planlægger at holde fast i en nuværende konsol, som Xbox One, PS4 eller Nintendo Switch, er der stadig masser af grunde til at overveje et af de bedste spil TV i 2021, for at vise alle de visuelle fremskridt, der i øjeblikket er tilgængelige. Fordi det ikke betyder noget, hvor kraftig din konsol er, hvis din TV skærm er et pixeleret rod.

I guiden nedenfor viser vi de bedste gaming TV, der er tilgængelige i dag, fra et af de nyeste Samsung QLED til et billigt TCL TV - med nogle argumenter for at opgradere din nuværende opsætning, og tips til hvad du skal holde øje med. (Og hvis du virkelig bare vil spille med højest mulig billedhastighed, skal du læse vores bedste 120Hz TV guide i stedet.)

Bedste gaming TV

1. Bedste gaming TV: Sony X90J 4K TV Et godt all-round gaming TV med de specifikationer, der betyder noget Specifikationer Skærmstørrelse: 65-inch Skærmopløsning: 3840 x 2160 Panelteknologi: LCD Smart TV: Google TV Dimensions: 1452 x 905 x 338mm (WxHxD) Grunde til at købe + God billedkvalitet + Nemt setup og Google TV Grunde til at lade være - Langvarige HDMI-problemer - Let skærmblænding

Sony X90J 4K TV sørger for at virksomheden bag PS5 endelig får styr på deres TV. Mens sidste års Sony TV-serie havde inkonsekvent understøttelse af HDMI 2.1, får dette års TV inputstandarden rigtig, med to HDMI 2.1 port til tilslutning af næste generations spilkonsoller.

Der er også to andre HDMI 2.0 port til mindre specificerede konsoller som Nintendo Switch - og mens nogle gaming TV nedenfor har fire port med en 2.1-specifikation, regner vi med, at de fleste vil gøre det fint med det, som X90J tilbyder.

X90J har et 120Hz panel med 4K opløsning og to HDMI 2.1 port til din Xbox Series X og PS5, med VRR (variabel opdateringshastighed) og ALLM (automatisk lav forsinkelsestilstand, for forsinkelser under 10 ms) for virkelig at øge din spiloplevelse. Bare sørg for at gå ind i billed indstillingerne og slå 'Forbedret format' til for din valgte HDMI port, ellers får du ikke fordel af dens 2.1-specifikation.

Det har fremragende billedkvalitet, delvis takket være en ny Cognitive XR-processor rullet ud til Sonys top 2021 sæt, hvilket giver fremragende opskalering og kontrastkontrol. X90J har også den nye Google TV smart platform til nem opsætning og bred app support samt fordelene ved Google Cast fra Android enheder. Der er også Dolby Vision HDR og Dolby Atmos lyd (ingen af dem findes på Q80T, der tidligere toppede denne vejledning).

Der er stadig et par problemer, herunder mellemliggende visning uden for aksen og udfordringer med direkte dagslys - og X90J vil uden tvivl blive slået af dens opgradering X95J til en lidt højere pris. Alligevel lykkes Sony X90J med at levere en fantastisk ydeevne til en rimelig pris.

Læs hele anmeldelsen: Sony X90J 4K TV

2. Bedste gaming TV med QLED: Samsung Q80T QLED TV En mellemstor Samsung QLED med lav, lav inputforsinkelse Specifikationer Tilgængelige størrelser: 49, 55, 65, 75, 82-inch Inputforsinkelse: 8.7ms Opdateringshastighed: 4K/120Hz VRR: Ja HDMI 2.1: No Grunde til at købe + Meget lav inputforsinkelse + OTS lyd Grunde til at lade være - Ingen Dolby Vision support - Ingen Freeview Play

Der findes dyrere nye Samsung TV derude, men ingen er skabt til gaming som Samsung Q80T. Selvom vi gerne ville anbefale avancerede modeller som Q95T eller (nu bevæger vi os ind i 8K territorium) Q950TS, så er det Q80T, der virkelig rammer plet i forholdet mellem pris og ydelse. (Det er ikke tilfældigt, at du også finder den i vores guide til de bedste 65-tommer TV).

Det er den billigste Samsung QLED med fuld baggrundsbelysning. På trods af navnet er det efterfølgeren til sidste års Q70R, som tidligere toppede denne vejledning - men dette TV slår Q70Rs 14 ms inputforsinkelse med en usædvanlig lav 8,7 ms. Det betyder, at du får så lidt forsinkelse som muligt mellem at knuse din PS5 controller og at se handlingen på skærmen.Dette opnås ved at slukke for Game Motion Plus, men selv uden det får du 19,7 ms.

Der er kun en HDMI 2.1 port, så det er kun det bedste spil TV til dig, hvis du holder dig til PS5 eller Xbox Series X, men ikke begge dele - kun hvis du ikke har noget imod at tilslutte og tage stikket ud hver gang for at skifte enhed.

OTS lydsystemet betyder desuden, at du får en seriøs lydoplevelse. Hold også øje med dette års Q80A efterfølger, som vi forventer kun vil forbedre det, der tilbydes. For nu er dette ældre QLED TV dog en meget attraktiv mulighed.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q80T QLED TV

3. Bedste gaming TV med OLED: LG C1 Series LG C1 OLED er den nye konge af TV Specifikationer Tilgængelige størrelser: 48, 55, 65, 77-inch Inputforsinkelse: Sub-1ms Opdateringshastighed: 4K/120Hz VRR: Ja HDMI 2.1: Yes DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock 16.499 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Smukt 4K/HDR billede + Fire HDMI 2.1-porter Grunde til at lade være - Reflekterende glasoverflade - Ingen HDR10+

Hvis du vil have det bedste gaming TV med en suveræn OLED-skærm, så er LG C1 dit bedste valg.

Med en 4K OLED skærm kan du forvente virkelig betagende sorte niveauer og et 'uendeligt' kontrastforhold (intervallet mellem de mørkeste og lyseste dele af skærmen) til et niveau, som gaming TV'et ovenfor kun kan drømme om.

Du får fire dedikerede HDMI 2.1 port! Ideel til at tilslutte flere konsoller. Og dette TV kommer endda med en ny Game Optimizer-menu, der giver dig mulighed for hurtigt at justere lysstyrke, kontrast og VRR (variabel opdateringshastighed) i en fart. Du kan også forvente understøttelse af 4K / 120 fps til alle kompatible spil såvel som sub-1ms inputforsinkelse. Alt i alt er LG C1 et massivt specificeret TV, og LGs arbejde for at tiltrække gamere er meget tydeligt, især med tilføjelsen af Nvidia FreeSync support sidste år for dem der tilslutter en spil PC til deres TV.

HDMI 2.1 port er teknisk set 10-bit snarere end 12-bit - noget, som Samsungs Q80T's single HDMI 2.1 port har overhånden med - men vi tror ikke, du bliver skuffet over det, du ser.

Hvis du har bekymringer omkring billedretention, når statiske sektioner af et billede (f.eks. En HUD) bliver looped så ofte, at de permanent markerer panelet, ville vi ikke bekymre os for meget. Dette er ikke en betydelig risiko, især da OLED TV producenter har udviklet 'screen shift' teknologier til regelmæssigt at justere placeringen af skærmbilleder for at forhindre dette (via LG).

Læs hele anmeldelsen: LG C1 OLED

4. Bedste billige gaming TV: Samsung TU8000 Series Et fantastisk budget valg, TU8000 ser godt ud og får dine spil til at se godt ud Specifikationer Tilgængelige størrelser: 43, 50, 55, 65, 75-inch Inputforsinkelse: Opdateringshastighed: 60Hz VRR: Nej HDMI 2.1: No Grunde til at købe + Lav inputforsinkelse! + Solid bevægelse håndtering Grunde til at lade være - Smalle synsvinkler - Mangler lysstyrke

Hvis din stue - og dit budget - ikke kan håndtere et 65-tommers TV, skal du kigge på den virkelig spektakulære TU8000-serie. Du får en utrolig lav inputforsinkelse (kun 9,7 ms) samt en bevægelseshåndteringsteknologi, der holder handlingen konstant jævn. Og hvad kunne du ellers bede om?

Du får ikke alle spilteknologierne, som du ville i nogle af de andre TV på denne liste, som HDMI 2.1, VRR (variabel opdateringshastighed) eller et 120Hz-panel - men for den daglige spiller er dette et sæt, der klarer det grundlæggende meget godt.

Du bliver nødt til at holde øje med de smalle synsvinkler: Indholdet ser bedst ud forfra, med farve der drænes fra siderne, så det er muligvis ikke det bedste valg til at spille Switch fire personer. Alt i alt er dette dog et solidt valg for dem, der ønsker et billigt gaming TV.

Læs hele anmeldelsen: Samsung TU8000

5. Bedste gaming TV på budget: TCL 6-Series (US) Det bedste budget 4K TV til gamers med små lommer Specifikationer Tilgængelige størrelser: 55, 65, 75-inch Inputforsinkelse: 17.7ms Opdateringshastighed: 60Hz VRR: Nej HDMI 2.1: No Grunde til at købe + Lys, farverig HDR + Supporter Dolby Vision Grunde til at lade være - Tab af mørkere detaljer - Begrænsede bevægelsesindstillinger

Hvis du har dybe lommer og et fyldt checkhæfte med tomme checks, vil vi bede dig om at nå dybt og købe et af de bedste 4K-tv'er på markedet - eller en af de dyrere modeller, som vi har anmeldt ovenfor. Men det er ikke altid realistisk: for det store flertal af os er vores budget til at købe et 4K UHD-tv begrænset til et sted under 6000 kr. og ofte er det endnu mindre end det.

Til dig med et budget, er det helt rimeligt at sige, at TCL 6-serien er det bedste TV, du kan få i denne prisklasse. Dens ydeevne pr. krone er uovertruffen, og billedkvaliteten - på trods af nogle få mindre mangler - vil virkelig imponere dig for den pris, du betaler.

For at sige det simpelt: Hvis der er en bedre værdi af 4K-tv på markedet, har vi endnu ikke set det. Hvis du ikke er baseret i USA, kan du dog læse videre om andre overkommelige spil-tv'er, der er værd at overveje.

Læs hele anmeldelsen: TCL 6-Series (R615, R617)

6. Bedste storskærm gaming TV: Sony Bravia X900H/XH90 Spillere bliver ikke skuffede over Sonys vidunder i mellemklassen Specifikationer Tilgængelige størrelser: 55, 65, 75-inch Inputforsinkelse: Opdateringshastighed: 120Hz VRR: Nej HDMI 2.1: Yes Grunde til at købe + HDMI 2.1 support + God værdi Grunde til at lade være - Android interface - Ingen HDR10+

Sony X900H / XH90 er et solidt valg til et mid-spec LCD-tv, der tilbyder jævn bevægelse, fremragende HDR og kapabel bearbejdning alt sammen til en rimelig pris - selv i denne massive 75-tommer størrelse.

Du undrer dig måske over, hvorfor vi præsenterer XH90 i stedet for den højere spec XH95-model, men det er værd at bemærke, at førstnævnte er den eneste af de to, der tilbyder HDMI 2.1 understøttelse. Det blev ikke lanceret med dette TV, men en firmwareopdatering i slutningen af 2020 bragte HDMI 2.1 standard til to af fjernsynets port, hvilket gør det til et smart valg til et overkommeligt 4K TV med god support til dedikerede gaming TV funktioner.

Du får under 10 ms inputforsinkelse i den dedikerede spiltilstand, og du kan få op til 120 fps på dette tv's panel i 4K opløsning - angiveligt med nogle sløringsproblemer, hvilket betyder at dette TV er lidt lavere på denne liste end andre, selvom en opdatering tidlig i 2021 ser ud til at have løst de problemer.

Du får ikke VRR (variabel opdateringshastighed) eller ALLM (tilstand med automatisk lav reaktionstid) endnu, men Sony forventes at introducere det på et tidspunkt. Med Sonys X1 Ultimate processor og grundlæggende understøttelse af HDMI 2.1 kan du ikke gå alt for galt her.

Dette TV er også i stand til at vise fremragende HD-kilder, mens lyden på 20 W tilbyder fyldig lyd og endda Atmos-understøttelse, hvilket gør en dedikeret soundbar til et mindre presserende køb.

Læs hele anmeldelsen: Sony X900H/XH90

Hvorfor opgradere?

Hvorfor du skal opgradere dit gaming TV

Du undrer dig måske over, hvorfor du har brug for et TV specifikt til gaming. Når alt kommer til alt, vil et almindeligt TV så ikke klare jobbet fint?

Ethvert gammelt HD- eller 4K-tv kan vise de billedoplysninger, der sendes igennem fra en spilkonsol, så længe det har en HDMI 2.0 port. Men der er mange grunde til, at det er værd at få et TV med dedikerede spilspecifikationer for virkelig at opgradere dine spiloplevelser, både hvordan det ser ud, lyder og føles.

Lav, lav inputforsinkelse

Hvis du allerede er en seriøs gamer - især når det kommer til reaktionsbaserede onlinespil - er du nødt til at gå op i inputforsinkelse. Det er den tid, det tager for et bestemt TV at gengive modtaget billeddata. Det er klart, at du leder efter et lavt tal, hvis du ikke vil blive skudt ned af en modstander, som dit TV ikke engang har vist endnu!

Producenter har ikke tendens til at angive input forsinkelsestid i deres specifikationer. Dog måler vi generelt inputforsinkelse på de TV, vi tester, og vi har leveret målingerne for hvert et, der er inkluderet i denne vejledning.

4K opløsning

Hvis du leder efter et af de bedste TV til spil, er det mest basale krav 4K. Xbox One S udsender alle sine spil i 4K, hvilket opnås via overraskende god indbygget opskalering. PS4 Pro udsender også spil i 4K ved hjælp af en blanding af opskalering og forbedring i spillet - mens Nintendo Switch kun udsender på HD til et TV, selvom der er snak om en mulig 4K-opdatering, der kommer i 2021.

Billedhastighedshåndtering

Nu hvor Xbox One X næsten er her og nogle lovende native 4K-opløsningsspil, der kører med 60 billeder i sekundet, skal du sørge for, at det TV du køber, har den nyeste specifikation HDMI-stik. Hvis det ikke har mindst et HDMI-stik bygget til v2.0a-specifikationen, kan det ikke modtage 4K-opløsning med noget højere end 30 billeder i sekundet.

Heldigvis har langt flere 4K TV i år HDMI 2.0a stik end i de tidligere år, men det er stadig noget, der er værd at dobbelttjekke - især hvis du køber et særligt billigt tv.

Den nye HDMI 2.1 vil uden tvivl blive benchmark for avanceret gaming på et tidspunkt, men vi har endnu ikke set det ske.

High dynamic range (and high peak brightness)

At sidde lige ved siden af 4K i dagens videoverden er HDR (high dynamic range) teknologi. Dette leverer billeder med et meget bredere lysområde end de standard billeder, vi har levet med i årtier, i et forsøg på at få de billeder vi ser på vores skærme tættere på den måde, som vores øjne ser på den virkelige verden.

Dette er noget Xbox Series X har en fordel i, med en Auto HDR-funktion, der anvender noget HDR magi, selv til SDR spil, der ikke er målrettet high dynamic range. PS5 såvel som sidste generations konsoller som PS4 og Xbox One vises dog i HDR i spil der understøtter formatet.

Xbox Series X understøtter også Dolby Vision - et dynamisk HDR format med mere præcist kalibreret kontrast - dog i øjeblikket kun til streaming-apps. Det er ikke understøttet på den indbyggede 4K Blu-ray player eller i nogen Xbox Series X spil, selvom det forventes at blive ændret inden 2021 er ovre.

De fleste ville sige, at HDR giver mere effekt end 4K, især på små TV. Det eneste problem er, at HDR lægger meget pres på et TV, da det både kræver meget mere lysstyrke end SDR og bedre kontrast, så den ekstra lysstyrke og dybere sorte potentielt kan dele skærmen samtidigt.

Mange film og spil målretter sig mod 1.000 nits eller deromkring for deres lyseste elementer, så hvis du har et TV, der er mindre lyst end det, så frigør det ikke HDRs fulde potentiale. Det gælder især i et videospilmiljø, hvor grafik kan være mere skarp i kontrastbetingelser end det 'virkelige liv' har tendens til at være.

Bit depth

Når du overvejer HDR, skal du tænke på dit TVs bit dybde. Den bedste HDR oplevelse kræver en 10-bit skærm, der er i stand til at understøtte 1024 værdier for hver RGB-farve - ellers får du en ringere farveydelse, inklusive muligvis farvestribning, hvor du kan se subtile blandinger. De fleste premium HDR-tv er i disse dage 10-bit, men det er langt fra givet i den overkommelige ende af TV markedet.

Xbox- og PlayStation-konsoller vurderer automatisk dit TVs bit dybde og vælger den optimale HDR-videooutput i overensstemmelse hermed. Xbox-modeller giver endda en beskrivelse af dit TVs muligheder under 4K TV-detaljer i menuen Avancerede videoindstillinger.

For at være tydelig, er det fuldt ud muligt for et 8-bit TV at levere en god HDR farveydelse, hvis det har en stærk videobehandling - men 10-bit-paneler har bestemt en øjeblikkelig fordel.

Et andet punkt at tilføje her er, at nogle TV - inklusiv avancerede Samsung modeller faktisk understøtter 12-bit farvestyring/behandling, selvom deres paneler kun er 10-bit. Xbox konsoller leverer dog farvedybde felter i deres Video Fidelity-indstillinger, der giver dig mulighed for at vælge den maksimale bitydelse til dit bestemte TV.

Farve purity

En anden avanceret indstilling, men en vigtig ting at overveje for den ultimative spilvisualitet, er chroma supsampling.

Dette udtryk henviser til et TVs farverenhed og er normalt skrevet med udtryk som 4: 4: 4 og 4: 2: 0. Disse tal afslører, hvor mange pixelfarver der samples fra øverste og nederste række for hver to rækker med fire pixels. Så med 4: 2: 0 samples f.eks. er det farven fra to pixels i den øverste række og ingen pixels i den nederste række.

Heraf følger, at jo større tallene er, jo renere vil farvepræstationen være, da der er mindre 'guesstimating' af, hvordan farver skal se ud. Problemet er, at fuld 4: 4: 4-understøttelse af farver kræver en masse ekstra billeddata og kan derfor ikke håndteres af HDMI-forbindelser eller behandling af alle TV.

I virkeligheden er forskellene i billedkvalitet mellem 4: 4: 4 og 4: 2: 2 og endda 4: 2: 0 normalt ikke enorme. De kan dog være bedre med spilgrafik end video, så det er værd at prøve at tjekke om det TV, som du tænker på at købe, kan understøtte - selvom det ikke er information, der regelmæssigt føres I TV specifikationslister. De nyeste konsoller er ret gode til at registrere den optimale chroma undersampling, som et TV kan understøtte, ved automatisk at justere deres output i henhold til det..

Det er noget, der kan forårsage irriterende problemer med nogle TV, og hjemmekonsoller har nu en tendens til at give undersampling 'begrænsede' muligheder i deres videooutputmenuer (' Aktivér 4: 2: 2 'på Xbox One S og 2160 YUV4: 2: 0 på PS4 Pro).

Surround sound

Lyddesign har altid spillet en integreret rolle i en fantastisk spiloplevelse. Det bliver dog taget til et andet niveau i disse dage med ankomsten af surround sound gaming. Faktisk understøtter Xbox Series S og endda Dolby Atmos: Dolbys mest avancerede lydsystem nogensinde, som introducerer en højdekanal og 'objektbaseret' præcision til lydscenen.

Ting du skal være opmærksom på er, om højttalerne vender fremad (da dette næsten altid vil give dig en mere direkte, ren lyd); nominel effekt; om der er en dedikeret bashøjttaler (ofte findes det bag på et TV) indbyggede soundbars; og antallet af brugte individuelle højttalere.

Sony får meget ud af '3D Audio' funktionen på PS5, så forvent, at gode TV højttalere bliver endnu mere afgørende, når næste generations konsol lanceres. (Der er dog ingen Dolby Atmos-understøttelse på PS5.)