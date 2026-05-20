Ny teknologi bag VAR ved VM i 2026: her er ændringerne siden Qatar

Da VM i fodbold 2022 sluttede i Qatar, var den halvautomatiske offside-teknologi det store samtaleemne. Systemet fungerede, var hurtigere end manuelle VAR-gennemgange og viste tydeligt, hvor udviklingen var på vej hen. Flere sensorer, flere kameraer og flere data direkte til dommerens headset.

Fire år senere har FIFA ikke blot forfinet systemet. Organisationen har udvidet de situationer, som VAR må gennemgå, erstattet kampbolden med en smartere variant og afprøvet at placere et kamera på dommerens bryst. Her er, hvordan teknologien bag VAR har ændret sig mellem Qatar og VM i fodbold 2026 i USA, Canada og Mexico.

En ny bold med sensoren placeret på en ny måde

Adidas Trionda, den officielle kampbold til 2026, bruger en IMU-chip på 500 Hz, der sender bevægelsesdata til VAR-systemet i realtid. Denne del er kendt fra Al Rihla-bolden i Qatar. Forskellen ligger i, hvor sensoren er placeret.

Under VM 2022 sad sensoren i midten af bolden, ophængt i et særligt system. I Trionda er den i stedet flyttet til en lomme monteret på siden inde i en af boldens fire paneler, mens modvægte er placeret i de tre andre for at opretholde balancen i luften. Adidas mener, at den nye placering giver mere præcis bevægelsessporing uden at påvirke aerodynamikken, og selve konstruktionen med fire paneler er også en ændring i forhold til tidligere VM-bolde.

Systemet fungerer stadig på samme måde som i Qatar: bolden rapporterer præcist, når den rammes, dataene kombineres med spillersporing, og AI hjælper VAR-dommeren med at afgøre offside, håndspil og sidste berøring. Forskellen i 2026 er, at dataene er mere præcise. Kombinationen af 500 Hz og den nye sensorplacering skal mindske tvivlsomheder i ekstremt tætte situationer – især dem, der tog lang tid at gennemgå under VM 2022.

Hurtigere offside-afgørelser – med advarsler direkte til linjedommere

Den halvautomatiske offside-teknologi i Qatar anvendte tolv sporingskameraer sammen med sensoren i bolden. Systemet fungerede, men VAR-rummet skulle stadig bekræfte afgørelsen, før den blev videresendt til dommeren. Under klub-VM 2025 i USA testede FIFA en ny variant: visse offside-advarsler sendes nu direkte til linjedommeren, som kan flagge næsten i realtid.

FIFA har signaleret, at det er denne version, man ønsker at bruge under VM 2026. Også visualiseringen er blevet opgraderet. 3D-animationerne, der vises på skærme i arenaerne og i tv-udsendelser, er nu baseret på mere præcise positionsdata med spillermodeller, der ser mere realistiske ud. En af kritikpunkterne mod systemet i Qatar var, at spillerne så for stiliserede ud, hvilket gav anledning til tvivl. FIFA og Lenovo har ombygget visualiseringssystemet for at løse dette problem.

VAR får nu mulighed for at vurdere flere typer situationer

Dette er den største regelændring siden VAR blev indført under VM 2018 i Rusland. Under VM 2022 var videogennemgangen begrænset til fire kategorier: mål, straffespark, direkte røde kort og tilfælde, hvor kortet blev udstedt til den forkerte spiller. Forud for 2026 har IFAB godkendt to nye kategorier.

Gult kort

Den første vedrører andet gult kort. Hvis en spiller bliver udvist efter sit andet gule kort, og den anden advarsel tydeligt er forkert, kan VAR nu gribe ind og anbefale, at afgørelsen ændres. Til gengæld må VAR ikke anbefale et andet gult kort, som dommeren overså på banen.

IFAB's logik er, at en forkert udvisning efter to gule kort påvirker kampen lige så meget som et forkert rødt kort direkte, og derfor bør systemerne behandle dem på samme måde.

Hjørnespark

Den anden nye kategori vedrører hjørnespark. VAR må nu kontrollere, om bolden virkelig var over linjen, og hvilken spiller der sidst ramte den. Hjørnespark afgør ikke kampe på egen hånd, men de mål, der følger efter dem, gør det ofte, og VM 2022 indeholdt flere situationer, hvor fejlagtigt dømte hjørnespark førte direkte til mål.

Den udvidede gennemgang er dog stadig ret forsigtig. VAR må stadig ikke gennemgå almindelige frispark-episoder ude på banen, der ikke førte til kort eller straffespark, og systemet må stadig ikke gribe ind i forbindelse med almindelige gule kort.

Dommeren får bodycam på

Dette er helt nyt. Under klub-VM afprøvede FIFA et kropskamera monteret på dommerne, kaldet "referee with you". Billedet blev vist både i tv-udsendelser og på skærme i arenaerne og gav seerne dommerens perspektiv i de mest kontroversielle situationer.

I et eksempel fra gruppekampen mellem Atlético Madrid og Paris Saint-Germain viste kameraet præcis, hvorfor dommeren ikke kunne dømme hånd fra sin position – udsynet var blokeret, og VAR måtte i stedet gribe ind.

Den type billeder opfylder to funktioner på én gang: Tv-selskaberne får nyt materiale, og FIFA får et værktøj til at analysere og forklare domsafgørelser efter kampene.

IFAB har allerede godkendt et udvidet testprogram, og FIFA's innovationschef har udtalt, at kropskameraet er på vej til VM i 2026, hvis de sidste lovgivningsmæssige godkendelser går igennem. Hvis det tages i brug, bliver VM i 2026 den første store turnering, hvor publikum regelmæssigt får at se præcis det, dommeren ser i beslutningsøjeblikket.

AI bruges som støtte – ikke som beslutningstager

FIFA har været meget tydelig med hensyn til, hvordan AI vil blive anvendt under VM 2026. AI hjælper med at stabilisere videostrømme fra dommerkameraet i realtid for at mindske bevægelsesslør i tv-transmissionerne. Det bruges også til at behandle positionsdata hurtigere ved offside-afgørelser og til at oprette kampdatabaser, som alle 48 deltagende nationer får adgang til.

Det, AI derimod ikke gør, er at træffe beslutningerne. VAR er stadig et menneske, dommeren er stadig et menneske, og selve beslutningsprocessen har ikke ændret sig. Det, der har ændret sig, er hastigheden og klarheden i de data, de arbejder med.

Hvad betyder det på banen?

VM i fodbold 2026 afvikles over 39 dage i 16 byer og omfatter 104 kampe – flere end nogensinde før. Teknologien bag VAR er blevet ombygget for at kunne håndtere denne skala: en smartere bold, flere situationer, der kan gennemgås, et hurtigere offside-system og et kropskamera, der gør dommeren til en del af tv-produktionen.

Ingen af ændringerne løser den grundlæggende debat om VAR, der har eksisteret siden 2018, men hver opgradering mindsker afstanden mellem det, der faktisk sker, og det, dommerne ser. VM 2022 var turneringen, hvor halvautomatisk offside blev introduceret. VM 2026 er turneringen, hvor resten af systemet kommer på omgangshøjde.