Pixel 11 er landet: 7 spændende nyheder fra Googles store lancering – fra de nye lysende Pixel 11-mobiler til Pixel Tag

Google har haft en stor dag med produktlanceringer – ikke alene fik vi vores første officielle indblik i Pixel 11-serien, som der har været mange lækager om de seneste uger, men vi fik også en ny Pixel Watch og endda en AirTag-konkurrent.

Disse lækager og rygter betød, at vi allerede havde en god idé om, hvad vi kunne forvente, men det betyder ikke, at der ikke var nogen overraskelser.

Vi har allerede haft lidt tid til at prøve de nye enheder, og nedenfor har vi udvalgt de syv vigtigste ting, vi lærte om Pixel 11-serien, Pixel Watch 5 og Pixel Tag...

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Pixel 11 Pro og Pro XL burde være de bedste modeller hidtil – og de har endda lys på bagsiden

Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Googles ikke-foldbare flagskibsmodeller for 2026 er Pixel 11 Pro og Pixel 11 Pro XL, og de byder på en række forbedringer i forhold til forgængerne. Men det mest interessante element er uden tvivl »HiLight«.

Dette er en række LED-lys, der er indbygget i kameraets blitzmodul, og som kan advare dig om opkald fra dine favoritkontakter via tilpassede farvede lys, når telefonen ligger med skærmen nedad og er sat på lydløs. Og disse lys vil også blinke, når Gemini lytter, tænker eller svarer.

Derudover kan Pixel 11 Pro og Pixel 11 Pro XL også prale af nogle forbedringer af kameraet og processoren, som vi har beskrevet nedenfor, samt lysere skærme, der kan nå op på 3.600 nits.

Ikke alt er blevet opgraderet – faktisk har disse telefoner en standard-RAM-kapacitet på 12 GB, mens forgængerne kom med 16 GB som standard. Du kan stadig få 16 GB her, men du skal betale for det.

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2. Kameraerne har fået en række opgraderinger, herunder en ny Magic Capture-tilstand

Google Pixel 11 Pro XL (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Ved første øjekast kan kameraerne på årets Pixel-telefoner se omtrent ens ud som forgængerne, da antallet af megapixel ikke har ændret sig. Men kigger man nærmere efter, vil man opdage mange opgraderinger.

For eksempel har Pixel 11s 48 MP-hovedkamera nu en større sensor, der giver 56 % større lysfølsomhed. Pro-modellerne har også fået nogle nye sensorer samt en 120x digital zoom – en forbedring fra 100x på Pixel 10 Pro-serien.

Og der er nye tilstande, som Magic Capture, der med et enkelt tryk optager både en video og flere billeder af en scene – med automatisk beskæring og fjernelse af uskarphed.

Der er også en ny Camera Looks-funktion, der giver dig mulighed for at oprette et sæt personlige filmstilarter og fotoæstetik.

3. Den nye Tensor G6-chip er hurtigere og mere effektiv

Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Pixel 11-serien har en ny chip, men Tensor G6 lyder som en markant opgradering på visse områder, med op til 20 % bedre strømforbrug, 25 % hurtigere browsing og 15 % hurtigere app-indlæsning samt forbedret billedbehandling og Gemini-ydeevne.

Så disse telefoner bør være mærkbart hurtigere og mere flydende end deres forgængere, på tværs af en række opgaver.

4. Pixel 11 Pro Fold er lysere og tyndere end sin forgænger

Google Pixel 11 Pro Fold (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Googles dyreste nye telefon er Pixel 11 Pro Fold, og den drager naturligvis fordel af Tensor G6-chippen og nogle af de ovenfor beskrevne kameraopgraderinger samt den nye HiLight-funktion.

Men den har også en maksimal lysstyrke på den sammenklappelige skærm på 3.600 nits – en stigning fra 3.000 nits på Pixel 10 Pro Fold, og den er desuden slankere og lettere med en tykkelse på 10,1 mm, når den er sammenklappet, 5,0 mm, når den er udfoldet, og en vægt på 239 g.

Til sammenligning er Google Pixel 10 Pro Fold 10,8 mm tyk, når den er foldet sammen, 5,2 mm tyk, når den er foldet ud, og vejer 258 g.

Læs mere: Jeg tilbragte et par timer med den nye Google Pixel 11 Pro Fold – det er ikke en ny opfindelse, men et skridt mod perfektion.

5. Pixel 11 har fået mere lagerplads

Google Pixel 11 (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Pixel 11 har også en Tensor G6-chip samt de kameraopgraderinger, der er nævnt ovenfor, og derudover har den fået mere lagerplads, som nu starter ved 256 GB i stedet for 128 GB som hos forgængeren.

Når det er sagt, er startprisen faktisk også steget, så du betaler det samme, som du ville have gjort for en 256 GB-model sidste år. Der findes i øjeblikket ikke noget alternativ i form af en billigere 128 GB-version.

Mange af specifikationerne – bortset fra kameraet og processoren – ligner også meget på Google Pixel 10, og du får ikke Googles nye HiLight-funktion med Pixel 11, så det bliver spændende at se, om dette tiltrækker mange købere.

6. Pixel Watch 5 er Googles hidtil mest avancerede sundheds- og træningsur

Google Pixel Watch 5 (Image credit: Google)

Dette arrangement handlede ikke kun om telefoner – vi fik også set Pixel Watch 5, og denne fokuserer stærkt på opgraderinger inden for sundhed og træning.

På sundhedssiden omfatter det blandt andet muligheden for at spore blodtryksmønstre, før de kan belaste dit hjerte, samt at spore insulinresistens over tid. Når det gælder træning, hævder Google, at uret tilbyder den hidtil mest præcise GPS, og den har også en ny Key Metrics-visning, der hjælper dig med at analysere din præstation efter en træningssession.

Og når du sover, har Google Pixel Watch 5 en »Sleep Breathing Quality«-funktion, der analyserer variationer i iltindholdet i blodet minut for minut. Og selvfølgelig er alle de centrale funktioner fra Pixel Watch 4 også vendt tilbage.

Læs mere: Jeg tester smartwatches professionelt, og Google Pixel Watch 5 slår Apple og Samsung på 5 vigtige punkter

7. Pixel Tag har landet som en AirTag-rival

(Image credit: Future)

Google har også lanceret sin første sporingsenhed, kaldet Pixel Tag. Der er ikke så meget at sige om den endnu – hvis du har brugt en AirTag, en Samsung Galaxy Smart Tag eller noget lignende, ved du stort set, hvad du kan forvente.

Men den leveres i en »tåget« farve, har en indbygget højttaler, understøtter ultrabredbånd til præcisionssøgning, har en IP67-klassificering (så den er moderat vandafvisende) og drives af et udskifteligt knapcellebatteri, der skal holde i over et år. Den er også let, kun 11,8 g.

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