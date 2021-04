Anmeldelse: Apple AirTag

Apple AirTags er et nemt anvendeligt redskab til at finde ting, der er blevet forlagt. De er simple at opsætte og anvende, og med Precision Finding funktionen kan du hurtigt lokalisere ting, som du har glemt, hvor du har lagt. Desuden har Apple haft fokus på brugeres privatliv under udviklingen af AirTags, så andre ikke kan misbruge deres funktion. Det er dog et dyrt tilbehør, særligt hvis du vil have en i dit nøglebundt eller i dine tasker.

2 minuts anmeldelse

Apples længe ventede lokations-trakcers, Airtags, er endelig på markedet. Selvom det måske virker som en mindre nyhed, så kan de vise sig at være uundværlige, hvis du ofte mister dine nøgler, din pung eller andre ting.

Ikke nok med at AirTag kan udsende en elektronisk lyd, hvis du ikke kan lokalisere en genstand, kan du også få en præcis lokalisering af genstanden i Find-appen, hvis du har en iPhone 11 eller derover. Funktionen, der hedder Precision Finding, anvender din iPhones accelerationsmåler, kamera og gyroskop til at vise vejen på skærmen, din nuværende afstand samt haptisk feedback, når du er tæt på at lokalisere din AirTag.

Apples Find-netværk kan også hjælpe dig med at finde ting, som du har mistet og ikke bare forlagt. Hvis du putter din AirTag i Mistet tilstand, får du en anonym opdatering på din AirTags lokation, når en anden enhed i netværket passerer den. Du kan også tilføje et telefonnummer til en mistet AirTag. Hvis andre brugere passerer den, kan de trykke på den med deres iPhone eller en anden NFC-aktiveret enhed og få vist telefonnummeret for at komme i kontakt med dig.

Apple har også haft fokus på privatliv, og de gjort adskillige tiltag for at sikre, at AirTags ikke kan misbruges. Det betyder, at du ikke kan aktivere en AirTag for andre. Samtidigt kan din iPhone, iPad eller andre iOS-enheder identificere og advare dig, hvis en ukendt AirTag er blevet placeret i nogle af dine ting. Derudover kan en AirTag afgive en lyd, hvis den er blevet separeret fra dens ejer over længere tid, men stadig ændrer lokation.

Hvis nogen låner en genstand af dig, hvor du har tilføjet en AirTag, og de får en ukendt AirTag alarm, kan de vælge at pause alarmerne for en dag, hvis den lånte AirTag er registreret til et Apple ID, som er en del af din familiedeling.

Den runde tracker kan puttes i punge eller tasker. Ønsker du at putte den i dit nøglebund eller fastsætte den til andre ting, skal du tilkøbe en nøglering eller løkke, som du kan sætte din AirTag ind i. De koster dog det samme og i nogle tilfælde mere end en AirTag, hvilket betyder, at AirTag bestemt ikke er den billigste tracker på markedet. Og ligesom mange andre Apple-produkter, virker den kun med iOS-enheder.

Apple AirTag pris og tilgængelighed

Pris: 249 kr.

En enkelt Apple AirTag koster 249 kr., men du kan også købe en pakke med fire for 849 kr.

Som tidligere nævnt skal du tilkøbe en nøglering eller løkke, hvis du vil fastsætte en AirTag til nøgler, cykler eller andre ting. De findes i både silikone og læder med priser fra 249 kr.

Tredjepartsmærket Belkin fremstiller officielt licenserede AirTag-holdere, der fås sammen med Apples eget tilbehør hos Apple og koster lidt mindre. Vi forventer snart at se flere tredjepartstilbehør på Amazon eller andre steder.

Design

Kompakt og let

Kan fastsættes til nøgler, tasker og andre ting, hvis der tilkøbes nøglering eller løkke

Vandtæt med en IP67-klassificering

Med en størrelse på 3,19 x 3,19 x 0,8 cm og en vægt på 11 g er en AirTag ekstremt kompakt. Den er lavet af rustfrit stål og har et plastovertræk, der kan tages af. Det beskytter CR2032 batteriet og den indbyggede højtaler, der afgiver en lyd, hvis Find-appen på iPhone, iPad eller Mac bruges til at identificere dens lokation.

En AirTag kan let puttes ned i tasker, punge eller lommer, men hvis du ønsker at fastsætte den til nøgler eller andre ting, skal du tilkøbe en nøglering eller løkke. De kommer i silikone og læder og kan købes hos Apple eller hos tredjepartsmærker som Belkin.

AirTag har en IP67-klassificering, så den overlever, hvis du uheldigvis skulle tabe den i en vandpyt eller i en balje med vand. Derudover kan du få indgraveret tekst, numre eller emojis på plastovertrækket gratis, så det bliver lettere for dig at identificere, hvilken AirTag er hvilken, hvis du har flere. Vi oplevede dog, at vores AirTag blev slidt allerede efter et par dages brug.

Apple har ikke angivet AirTags Bluetooth-rækkevidde, men vi tror, at den understøtter Bluetooth 5.0, hvilket er den nyeste version. Den er også indbygget i iPhone 12 og har en rækkevidde på 240 meter.

Ydeevne

Precision Finding-funktion

Privatlivsfunktioner sikrer, at din lokation ikke kan spores

Mistet tilstanden muliggør, at personer som finder din AirTag kan komme i kontakt med dig

Ligesom de fleste andre iPhone-tilbehør, er det meget let at opsætte en AirTag. Da vi havde fjernet indpakningen, afgav vores AirTag en kort bip-lyd og blev med det samme genkendt af vores iPhone. Derefter kunne vi navngive vores AirTag, og den blev tilknyttet vores Apple ID, hvorefter vi kunne se den under Genstande-fanen. Det var også meget nemt at putte vores AirTag ind i lædernøgleringen og løkken, hvilket gjorde det muligt for os at putte den i vores nøglebund og fastsætte den til vores taske.

Når du trykker på en AirTag i Find-appen, kommer der adskillige muligheder frem, heriblandt Afspil Lyd. Det tog et par sekunder for Find at tilslutte sig vores AirTag og afgive tre cyklusser af fem elektroniske bips. Lydene var 64db på vores støjmåler, hvilket var højt nok til, at vi kunne høre dem, mens vores AirTag lå under en bunke puder i sofaen.

Den korte cyklus af elektronisk bips varer kun syv sekunder, hvilket er lang nok tid til at lokalisere en AirTag i det samme rum eller et rum ved siden af. Dog var det ikke lang nok tid, hvis vi var ovenpå og vores 'mistede' ting var nedenunder. Her måtte vi trykke på Afspil Lyd-funktionen fire gange, før vi kunne være tæt nok på til at kunne høre den.

Det er her Precision Finding-funktionen kan hjælpe. Den bruger Ultra Wideband-radioteknologi til at identificere distancen og retningen fra din iPhone til din AirTag. Informationen bliver vist på din skærm, og gennem haptisk feedback kan den hjælpe dig til at lokalisere din AirTag.

Med distancen, som bliver vist i meter eller feet, og retningen på skærmen var det hurtigere for os at finde vores (med vilje gemte) AirTag. Dog blev vores tests udført i et hjem med hulmur, hvilket ofte påvirker Bluetooths pålidelighed og forbindelse mellem enheder som høretelefoner og smartphones. Dette var også tilfældet med Precision Finding-funktionen.

For eksempel forlod vi på et tidspunkt vores AirTag i haven og gik indenfor. Vores iPhone 12 kunne først ikke oprette forbindelse til vores AirTag og bad os om at flytte til en anden lokation. Da vi bevægede os tættere på, kunne vores iPhone oprette forbindelse til vores AirTag, men signalet var svagt. Den oprettede til sidst forbindelse til vores AirTag, da vi var 6 meter væk.

Da vi placerede vores AirTag i vores forhave og gik over på den anden side af vejen indtil vi var 9 meter væk, etablerede vores iPhone forbindelse til vores AirTag næsten med det samme. Derefter var den i stand til at guide os hen til den uden at miste forbindelse.

Vi kunne også bede Siri om at finde en AirTag, hvilket igangsatte cyklussen af korte elektroniske bips. Men for at bruge Precision Finding, bad Siri os om at åbne vores Find-app.

Batteri

Drives af et CR2032 batteri

Apple hævder, at det kan holde i op til et år, før det skal udskiftes

Batteriet er nemt at udskifte

Apples AirTag drives af et CR2032 batteri, og Apple hævder, at det kan holde i op til mere end et år, før det skal udskiftes. Det er baseret på, at man får trackeren til at afgive en lyd fire gange om dagen, og at man bruger Precision Finding en gang om dagen.

Vi kan selvfølgelig ikke teste dette endnu. Der er heller ikke nogen indikator for batteriniveauet, så vi kunne ikke måle hvor meget batteri, vi brugte på vores mange tests.

Batteriet er let at udskifte: Du holder din AirTag med den farvede side nedad, placerer to fingrer på metalsiden og drejer til højre for at få metaldækslet af, hvorefter du kan se batteriet.

Bør jeg købe Apple AirTag?

Køb den hvis...

Du vil have klare anvisninger på, hvor du kan finde ting, som du har forlagt

Det er meget lettere at anvende Precision Finding-funktionen til at lokalisere ting, som du har forlagt end at lytte efter lyden fra en AirTag. På nuværende tidspunkt er det den eneste lokations-tracker på markedet, der tilbyder at vise retningen og distancen på skærmen.



Du vægter dit privatliv højt

Apple har indbygget flere privatlivsfunktioner i deres AirTags for at sikre, at de ikke kan misbruges. Du kan få en alarm på din iPhone eller iPad, hvis du har en ukendt AirTag på dig, og samtidigt kan du ikke opsætte en AirTag på andres vegne.

Du vil personliggøre din lokations-tracker

Løkker og nøgleringe findes i mange forskellige farver og materiale, herunder læder og silikone. Det er meget nemt at personliggøre din AirTag, så den matcher tøj eller tilbehør.

Køb den ikke hvis...

Du er på et budget

Med en pris på 249 kr., har en AirTag omkring den samme pris som andre lokations-trackere på markedet. Men hvis du vil fastsætte den til dit nøglebundt, din taske eller andre ting, skal du tilkøbe en løkke eller nøglering. Hvis du køber dem fra Apple, koster de det samme som eller mere end en AirTag, hvilket gør dem til et dyrt middel til at genforene dig med mistede genstande.

Du har en Android-enhed

Du kan ikke opsætte og bruge en AirTag med en Android smartphone eller tablet. Så hvis du ikke har en iOS-enhed, er AirTags ikke noget for dig.



Du vil dele din lokations-tracker

Det kan bestemt gøre det hurtigere og lettere at finde mistede ting, hvis du kan give et familiemedlem adgang til en lokations-tracker. Særligt hvis du tror, at genstanden er derhjemme og en anden kan tjekke det for dig. Men det er ikke noget som AirTags tilbyder, i modsætning til rivalen, Tile.

Først anmeldt i april 2021