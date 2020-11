Bedste priser på iPhone til Black Friday

JUMP TO:

Hvis du leder efter gode priser på iPhones, har vi gode nyheder til dig. De fire nyeste udgaver af iPhone 12 er landet hos danske mobilselskaber og webshops

Hvis du har ventet utålmodig på en ny iPhone, er ventetiden endelig forbi.

Her sammenligner vi priserne på forskellige iPhone-modeller, så du får nemmere ved at træffe dit valg

Efter lanceringen af12-serien forventer vi også reducerede priser på de (nu) ældre modeller, men vi venter i spænding på, hvordan priserne udvikler sig. Under alle omstændigheder er der allerede mange gode priser på enheder som den budgetvenlige iPhone SE 2020 og den førsteklasses iPhone 11 Pro.

Fordi Apple har en så etableret position på mobilmarkedet, er deres enheder ofte prissat højere end deres Android-konkurrenter. Alligevel er det fuldt ud muligt at finde gode iPhone-tilbud, hvis du ved, hvor du skal kigge og er villig til at lave noget forarbejde

Men vi har gjort det for dig. Nedenfor får du et overblik over priserne på iPhone i Danmark

Især kan de nu udgåede modeller iPhone 11 og iPhone 11 Pro kan hurtigt få solide prisnedsættelser, og det samme gælder for den billige iPhone SE 2020.

Bedste tilbud og priser på iPhone (med abonnement) i oktober 2020

For at gøre det nemmere at sammenligne priserne, har vi i vores sammenligning taget udgangspunkt i modellerne med mindst lagerplads og mobilernes samlede pris (altså den månedlige afbetaling på selve mobilen x aftalens løbetid).

Spar penge på at bytte din gamle iPhone med Apples Trade In

Hvilken iPhone passer bedst til mig?

Mindste iPhone: iPhone 12 mini

iPhone 12 mini Generelt bedst: iPhone 12

iPhone 12 Mest kraftig: iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Bedste billige iPhone: iPhone SE

iPhone SE Også meget for pengene: iPhone XR

iPhone XR Bedste ældre iPhone: iPhone 7

Nu er det jo ikke kun pris, det kommer an på når man vælger mobil og abonnement. Så herunder har vi fremhævet interessante abonnementer, som ikke nødvendigvis er de billigste

iPhone 12

Apple iPhone 12 fra 6.199.- |Apple

Hos Apple selv kan du selvfølgelig købe alle de nye modeller. Og der er penge at spare, hvis du bytter din gamle iPhone. Se tilbud

Apples seneste flagskib (Image credit: Apple) OS: iOS 14 | Skærm: 6,1" Retina (60 Hz)| Opløsning: 2532 x 1170 | Processor: Apple A14 | Vægt: 190 g |Lagerplads: 128 / 256 / 512 GB | Batteri: N/A | Bagsidekamera: 12 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP tele| Frontkamera: 12 MP

iPhone 12 er endelig landet. Den er forbedret på mange områder, og med en pris på mellem 5.500 og 6.000 kr. hos de danske mobilselskaber er prisen umiddelbart rimelig.

Den har fået en bagside af glas og skarpere kanter markerer en ny æstetisk retning fra Apple. Det ser helt anderledes ud end de bløde kanter og aluminiumskroget fra sidste års iPhone 11.

Du har valget mellem fire nye iPhone 12-modeller, som har flere ting til fælles.

Blandt de vigtigste opgraderinger er den splinternye Apple A14-chip, som ifølge virksomheden selv er så meget som 40% hurtigere end A13, som findes i den forrige serie. Apple hævder også, at det nye Ceramic Shield foran og bagpå er langt mere solidt end noget, der tidligere er blevet brugt på iPhone-modeller.

Det nye MegSafe-opladningssystem er beregnet til at gøre trådløs opladning meget lettere. Der er dybest set en indbygget magnet i telefonen, som skal få den til at holde fast på opladningsfladen.

Både iPhone 12 og iPhone 12 Pro har fået bedre kameraer, men de rigtig store forbedringer hvad det angår er forbeholdt12 Pro: En større blænde og en LiDAR-scanner vil helt sikkert glæde mange ivrige fotografer. Det gælder også Pro-modelens understøttelse af Dolby Vision HDR.

iPhone 11 og 11 Pro

Apples tidligere flagskib (Image credit: Apple) OS: iOS 13 | Skærm: 6,1" | Opløsning: 828 x 1792 | Vægt: 194 g | Mål: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm. |Lagring: 64/128/256 GB | Batteri: 3110 mAh | Bagsidekamera: 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP

Phone 11-serien er ikke længere Apples nyeste flagskibsmodeller, og dermed er de faldet fra førstepladsen på listen over de bedste iPhone-modeller, du kan få.

Standardmodellen iPhone 11 byder på nogle små, men vigtige opgraderinger fra forgængeren iPhone XS, nemlig et større batteri, en mere kraftfuld processor og et dobbelt kamera.

iPhone 11 Pro og 11 Pro Max er endnu mere kraftfulde og favoritter for hyppige mobilbrugere. Hvad der er interessant er, at iPhone 11 Pro er den mindste af de tre, mens 11 Pro Max er som en lille tablet, som man kunne forvente af de dyreste modeller. Begge disse modeller har tre kameraer på bagsiden i modsætning til standardmodellen iPhone 11, som har to. De har også opgraderet OLED-skærmen.

iPhone SE

Apple iPhone SE: 49,50.- i 40 måneder | 3

Måske er det her den iPhone på hele det danske mobilmarked, der har den mest attraktive pris. For under en 50'er om måneden får du en virkelig lækker smartphone.

Se tilbud

Apples nyeste billigtelefon (Image credit: Apple) OS: iOS 13 | Skærm: 4,7" | Opløsning: 750 x 1334 | Vægt: 148 g | Mål: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | Lagring: 64/128/256 GB | Batteri: 1821 mAh | Bagsidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

iPhone SE er stadig ret ny. Det er anden generation af Apples meget populære billige telefoner. Apple har ikke været kendt for at give dig meget til billige penge, fordi det har været et område for de bedste Android-telefoner, men med iPhone SE får du en meget rimelig telefon med opdaterede komponenter.

Den kraftfulde A13 Bionic- giver denne iPhone-model kapacitet til videooptagelse i 4K, en ny portrættilstand, understøttelse af trådløs opladning og en god, gammeldags fingeraftrykslæser.

Apple har holdt omkostningerne ved denne enhed nede ved at bruge den gamle iPhone 8-krop, skære ned til kun et kameralinse og slanke batteriet. Nedskaleringen fungerer godt for de fleste brugere. Selvfølgelig får du stadig den kraftfulde processor.

Vil du vide mere om denne fantastiske, overkommelige iPhone-model? Vi har taget det alvorligt i vores test af iPhone SE (2020).

Stor sammenligning: iPhones uden abonnement

Har Apple 5G-mobiler

Ja, alle iPhone 12 understøtter 5G.

Hvad med bruge iPhones?

Leder du efter en billig iPhone? En brugt model, der er blevet gennemgået og godkendt, kan være noget for dig. Her kan du gøre store besparelser. alt fra iPhone XS Max til iPhone 6S kan findes i en helt pæn brugt stand.

Renoverede iPhone-modeller er kendetegnet ved et stigma. Mange forestiller sig en telefon præget af fingeraftryk og ridser. Dette er dog sjældent tilfældet med renoverede telefoner. De fleste sådanne telefoner leveres også med en garanti.

Hvad er det bedste iPhone-tilbud lige bu?

Det er faktisk et subjektivt spørgsmål, og det hele afhænger af, hvad du skal bruge mobilen og et eventuelt mobilabonnement til. Under alle omstændigheder er der nogle modeller, der skiller sig ud på flere områder.

iPhone 12: De allernyeste modeller, der alle understøtter 5G.

iPhone 11 Pro Max: Indtil for nylig var dette Apples største og mest kraftfulde telefon. Da den ankom, havde den det største batteri, den største skærm og giver dig en strålende brugeroplevelse.

iPhone 11: Ligesom den ældre iPhone XR har iPhone 11 kun et mål: at give den førsteklasses specifikationer til en lavere pris. For de fleste brugere vil dette være et godt valg.

iPhone SE: Telefonen til dig, der leder efter en billig iPhone.

Hvornår er det bedst at købe en iPhone?

Som med flere af de andre spørgsmål her er der ikke noget præcist svar, men der er nogle tidspunkter, hvor du ofte får mere gunstige priser på Apple-telefoner.

- Nye lanceringer: Som med alle andre mobiltelefoner er det tilfældet, at når en ny iPhone lanceres, vil andre enheder fra Apple falde i pris. Nu hvor iPhone 12 er blevet lanceret, sker det igen

- Black Friday: Det årlige tilbudsperiode Black Friday kan være den perfekte mulighed for at sikre et godt iPhone-tilbud. Hvert år falder priserne på dette tidspunkt i slutningen af ​​november, og så vil du måske benytte lejligheden.

- Når som helst: Realistisk set er der virkelig ikke noget perfekt tidspunkt at få en iPhone. Der er altid gode muligheder for at finde en iPhone til en fornuftig pris, og det handler om at gribe muligheden når den byder sig

Skal jeg slå til på iPhone 11 eller 11 Pro?

Nu hvor iPhone 12 for nylig er blevet lanceret, vil du måske vente lidt, så prisen på iPhone 11-modellerne falder. Alle tre enheder - iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max - bliver nedsat når en ny generation ankommer til iPhone-tronen.

Hvad er den billigste iPhone?

Lige nu er den billigste iPhone 2020 udgaven iPhone SE. Det er rigtigt, at både 6'eren og 7'eren kan fås billigt, men iPhone SE giver meget mere værdi for pengene.