Anmeldelse: iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro rammer den perfekte balance for Apples iPhone-teknologi. Denne 6,1 tommer enhed er ikke for stor, og fronten er blevet ændret med den nye Dynamic Island og en fabelagtig altid aktiv-skærm. Den bevarer perforrmanceforspringet i forhold til sine konkurrenter med en hurtigere og mere effektiv A16 Bionic-chip, mens den opdaterede kameraopsætning burde tilfredsstille langt de fleste mobilfotografer. Men hvis du skulle få brug for den største tilgængelige iPhone-skærm, sammen med den ydeevne, denne telefon kan prale af, er den dyrere 6,7-tommer iPhone 14 Pro Max den, du skal gå efter.

Anmeldelsen kort

Hvis du komker direkte fra vores anmeldelse af iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), kan vi tilbyde en hurtig oversigt. iPhone 14 Pro er på mange måder samme model som Pro Max, bortset fra størrelse og batterikapacitet. Så at sige, alle specifikationer og ydeevne er de samme. Denne telefon er dog lidt billigere og har et lidt mere handy format.

Men for jer, der ikke har læst andre anmeldelser af iPhone 14 (opens in new tab)-serien, skal I bare sætte jer til rette – for det er omfattende sager.

På mange måder er iPhone 14 Pro den allerbedste iPhone-model, der nogensinde er lavet. Den har en masse fremragende funktioner, og sammen med iPhone 14 Pro Max er dette den første iPhone-model i fem år uden det omdiskuterede skærmhak. Med en altid aktiv-skærm med forbedret adaptiv opdateringshastighed og pixel-samlingsfotografering er iPhone 14 Pro-serien endelig på niveau med de stærkeste Android-konkurrenter.

Det kan se ud som om, at Apple har gjort sig umage med at indhente konkurrenterne, men set fra Apples side handler det nok mere om at komme med innovationer, når de rent faktisk er klar og vil fungere bedst for brugerne. Bemærk, at Apple endnu ikke har skaleret op til det maksimale niveau på mange af elementerne. Vi har flere zoommuligheder end tidligere, men ikke noget større zoomområde. Vi har fået en pixelsamling med fire pixels, og ikke ni, som med Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

På flere områder, såsom zoomkapaciteten, ville vi bestemt gerne have haft mere. På andre, som hovedkameraets 48 MP-sensor, har Apple virkelig ramt plet.

Under alle omstændigheder er der ingen mangel på innovation i iPhone 14 Pro. Vi anser den nye Dynamic Island for at være den vigtigste af dem. Det er en smart måde at genintroducere det TrueDepth-modul, vi først stødte på med iPhone X, mens vi bibeholder det meste af teknologien, der gjorde Face ID, selfies og fremadvendte AR-tricks så effektive.

Dynamic Island er en kombination af software og hardware, der har lagt sig et par millimeter fra skærmens øverste kant. Den er berøringsfølsom og utrolig fleksibel. Den ser ud til at ændre sit udseende fuldstændigt, når man f.eks. modtager et opkald.

Dette er simpelthen en super iPhone. Det ser utroligt velkendt ud, men den har en ny skærmteknologi med en ekstraordinær lysstyrke og endelig en altid aktiv-skærm, der kører ved 1 Hz. Når skærmen er vågen, kan den bevæge sig fra 10 Hz til 120 Hz. Det her er suverænt. Billedkvaliteten er fremragende, selvom Apple stadig nægter at give os mere end 3x optisk zoom.

Takket være A16-processoren er ydelsen fremragende og smidig, og takket være den mere effektive processor er batterikapaciteten også god nok til én dags brug.

Det er overraskende, at Apple ikke har øget priserne endnu mere, hvis man tager de internationale leveringsproblemer i betragtning. De har i hvert fald lavet en mobiltelefon, som du gerne vil have med dig hele tiden.

Apple iPhone 14 Pro – pris og tilgængelighed

128 GB: 10.499 kr.

10.499 kr. 256 GB : 11.499 kr.

: 11.499 kr. 512 GB: 13.499 kr.

13.499 kr. 1 TB: 15.499 kr.

Den 7. september afslørede Apple hele iPhone 14-serien med iPhone 14 (opens in new tab), iPhone 14 Plus (opens in new tab), iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max (opens in new tab). Du kunne forudbestille fra 9. september, og telefonerne har været tilgængelige på butikshylderne fra 16. september.

iPhone 14 Pro har en vejledende startpris på 10.499 kr. for basismodellen med lagerplads på 128 GB, og du kan vælge op til 1 TB. I modsætning til nogle Android-modeller er der ingen andre RAM-muligheder end 6 GB.

Værdi: 4/5

Apple iPhone 14 Pro – design

Uændret chassis og materialer

Dine Lightning-kabler vil stadig fungere

Skærmen har ny og spændende teknologi

Selvom Apple ikke har genopfundet sit mobildesign med de nye modeller, er iPhone Pro (og storesøster iPhone 14 Pro Max) forfriskende nykommere.

Set bagfra er iPhone 14 Pro nærmest en kopi af iPhone 13 Pro (opens in new tab). Begge har en rustfri stålramme, med børstet glas på bagsiden og en dejlig skinnende skærm. Skærmen er beskyttet af Apples Ceramic Shield, et gennemsigtigt materiale, der indeholder keramiske krystaller, som giver ekstra beskyttelse. Det har vi dog undladt at teste i praksi, ved at tabe telefonen på gulvet.

Chassiset har stadig nogle forskelle. iPhone 14 Pro måler 71,5 x 147,5 x 7,85 mm og vejer 206 gram, hvilket gør den lidt længere end iPhone 13 Pro, og kun 2 gram tungere. Dimensionerne er så ens, at iPhone 14 Pro vil passe godt i et etui skabt til dens forgænger.

Apple har ikke pillet ved placeringen af knapperne. De har beholdt lydstyrkeknapperne, mute-knappen og power/sleep/Siri-knappen, hvor de var. Mikrofonerne og højttalerne er placeret samme sted som før, og det samme gælder for Lightning-porten. iPhonen får med tiden en USB-C-port, men ikke endnu.

Købere i USA vil opleve et spændende eksperiment, nemlig at den fysiske SIM-slot er væk. Således er hele iPhone 14-serien i USA baseret på eSIM. Så det bliver spændende at se, hvordan det bliver modtaget.

iPhone 14 er vand- og støvafvisende (opens in new tab). For at teste Apples påstande lagde vi telefonen under vandhanen, og den viste sig at være beskyttet at et skjold mod vandet.

Kameraopsætningen på bagsiden rummer tre objektiver – 48 MP, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP 3x zoom – samt en LiDAR-sensor. Alt dette er nogenlunde det samme som på iPhone 13 Pro, men linserne virker noget større. Men nu har alle linserne fået nye sensorer, og hele opsætningen har nye funktioner, herunder en omgivende lyssensor og en redesignet blitz.

Men inden du tænder telefonen, er den største designændring faktisk skjult. iPhone 14 Pro er dog meget mere end blot et nyt lag maling på iPhone 13 Pro. Den er blevet en meget mere kraftfuld og takket være Dynamic Island, og den er en meget mere anvendelig mobiltelefon.

Design: 4,5/5

Apple iPhone 14 Pro – skærm

En 6,1-tommer Super Retina XDR-skærm

Ikke noget skærmhak

Dynamic Island er en kreativ løsning

Altid aktiv-skærm videreudvikler iPhone-oplevelsen

Apple har ikke gjort noget særligt med skærmopløsningen siden sidst. Med sine 2556 x 1179 pixels har iPhone 14 Pro marginalt flere pixels på skærmen end iPhone 13 Pro. Men Apple har genfortolket en del af skærmen - for denne Super Retina XDR OLED er centreret omkring et helt nyt element kaldet Dynamic Island.

Denne aflange form, der hviler et par millimeter fra toppen af skærmen, og marginalt under en smal højttalergrill, omdefinerer skærmens udseende. Glem det statiske skærmhak. Dynamic Island lever op til sit navn ved tilsyneladende at ændre form og brug, afhængigt af hvilken app der bruges, hvilebeskeder vises og hvilke bevægelser der foretages.

Dynamic Island er dog ret statisk i fysisk forstand, hvor den består af en pilleformet udskæring, en cirkulær ditto med en sort ø, der omgiver begge - samt nogle aktive pixels mellem de to fysiske udskæringer i skærmen.

Bag udskæringerne er et 12 MP selfie-kamera med nye autofokus-evner. Det tager strålende selfies. Derudover har den en IR-sensor og flow-belysning. Den gamle afstandssensor TrueDepth ligger nu bag skærmen.

Udskæringerne hverken bevæger sig eller ændrer form, og de er ikke dækket af nogen pixels. Men Apple har alligevel formået at forene det sorte i områderne uden pixels og de pixels, der omgiver dem, så der skabes en dynamisk overflade.

Når du registrerer dit ansigt til Face ID, udvider Dynamic Island sig såvel som omformer sig selv for at vise en gengivelse af dit ansigt. Når du afspiller musik fra Apple Music, udvides området for at vise en grafisk repræsentation af lydbilledet. Når telefonen ringer, vises den, der ringer. Du kan også trykke på området for at ændre aktiviteter.

Der er en risiko for, at du rører ved selfie-kameraet med alle disse berøringer, men vi har ikke bemærket nogen fedtmærker, mens vi brugte telefonen. Vi synes, at belægningen på telefonen var medvirkende til, at den ikke fik fingeraftryk.

Denne forening af hardware, software og brugergrænseflade er snedig. Den virker ikke kun med apps specielt skabt til iPhone, men også med tredjeparts apps. Mange mobiler har forskellige typer nålehuller og udskæringer, men ingen har gjort noget lignende før.

Noget, der også er blevet opgraderet på iPhone 14 Pro (og Pro Max), er ProMotion-skærmens adaptive opdateringshastighed, som igen starter ved 10 Hz og går op til 120 Hz. De langsommere opdateringshastigheder bruges til mere statisk indhold, og de hurtigere til spil og videoer. Denne tilpasningsevne betyder, at skærmen vil dræne mindre batteri, når telefonen ikke konstant skal opdatere skærmen. Det er også en type teknologi, der er svær at teste, men vi vil sige, at skærmbevægelser altid så glatte ud.

Men iPhone 14 Pro-serien har også fået en ny opgraderingsfrekvens, nemlig 1 Hz. Den bruges til iPhone 14 Pros nye altid aktiv-funktion. Det har taget Apple lang tid at komme med denne form for funktionalitet, men endelig er de nået så langt. Og ikke nok med det. Apple har endda overgået konkurrenterne, da dette er en af ​​de smukkeste og mest farverige altid aktiv-skærme, vi har set. Den viser også nyttige oplysninger såsom widgets, billeder, medieafspilning og information fra iOS 16.

Altid-aktiv-skærmen aktiveres automatisk, når skærmen går i dvale, og den kan også aktiveres eller deaktiveres med et enkelt tryk på power/sleep-knappen. Der er en indstilling under Indstillinger/Skærm og lysstyrke, hvor du kan slukke helt. Du kan også vække den igen ved at trykke på skærmen. Vi undrer os virkelig over, hvorfor det tog så lang tid at få en ordentlig overskuelig iPhone-skærm

iPhone 14 Pro-skærmen kan derfor både svække lysstyrken og sænke hastigheden (til 1 Hz), men den kan også blive utrolig lysstærk, når det er nødvendigt. Den grundlæggende lysstyrke er 1000 nits, men dens Super Retina XDR OLED-skærm kan opnå en HDR-lysstyrke på 1600 nits og udendørs hele 2000 nits. Vi har aldrig haft problemer med at læse skærmen udendørs, og det skyldes primært den nye lysstyrke. Langvarig brug af en sådan lysstyrke kan aflade batteriet hurtigere.

Skærm: 5/5

Apple iPhone 14 Pro – kameraer

Endelig en 48 MP sensor med quad-gruppering

Linserne er blevet opgraderet over hele linjen

TrueDepth-kameraet har fået autofokus

Apple har ikke ændret selve kameraopsætningen, men det mesteaf resten af de tre kameraer på bagsiden af iPhone 14 Pro stadig nyt. Dette er de tre linser:

48 MP vidvinkel (24 mm ƒ/2.8)

12 MP ultravidvinkel (13 mm ƒ/2.2)

12 MP telelinse (77 mm ƒ/2.8)

Linserne er nye, og det samme er sensorerne. Det mest interessante kamera er uden tvivl det nye 48 MP. Dette er det første kamera fra Apple til at gruppere pixels. Det betyder, at det tager 12 MP-billeder, hvor fire gange fire pixels er grupperet i større enkeltpixels. De giver bedre gengivelse af farve og lys. Selvom dette ikke er banebrydende i sig selv, er det dejligt at se, at Apple har taget dette skridt. Samsung har gjort dette i et stykke tid, og Samsung Galaxy S22 Ultra har et 108-pixel kamera, hvor pixels danner grupper på ni.

Med kameraet på 48 MP kan du tage råbilleder i fuld opløsning, men det er en indstilling, du selv skal fastsætte.

De rå billeder (raw) giver dig mere albumplads, når du redigerer i Photoshop eller Adobe Lightroom (eller i din mobiltelefons kamera-app). Vi indlæste nogle af billederne som DNG-filer til en pc, og det var rart at have meget kontrol. Dette vil dog være for meget for de fleste brugere.

Ultravidvinklen har stadig et synsfelt på 120 grader, men nu har den fået en større sensor, der giver bedre ydeevne i svagt lys. Det demonstreres også af de billeder, vi tog. Og det viser sig virkelig i makrofotografering.

Da Apple endelig introducerede makro på iPhone 13 Pro, var det i starten umuligt at kontrollere, hvornår funktionen blev aktiveret. Vi var ikke så imponerede dengang. Makrotilstanden på iPhone 14 Pro gør brug af ultravidvinklen, og så bliver det noget helt andet. Den skarpere linse og den forbedrede lysydeevne fra den nye sensor er naturligvis brugt her. På denne måde kan du se virkelig flotte nærbilleder.

Vi ville ønske, at Apple var gået længere end 3x optisk zoom med 12 MP teleobjektivet. Det er et godt kamera, men du kan få 10x optisk zoom med Samsung Galaxy S22 Ultra, for ikke at nævne telefonens vanvittigt høje interpolerede 100x Space Zoom. Og du kan stadig ikke tage fantastiske månebilleder med iPhone.

Apple tilbyder mere end én zoommulighed, men denne er inkluderet i hovedsensoren og ikke i et separat objektiv. En central del på 12 MP af 48 MP-objektivet bruges til billeder i 2x zoom. Dette giver dig fantastiske 12 MP-billeder med pixelsamling og fantastiske billeder med 2x zoom fra det samme kamera. Dette er også et fantastisk værktøj til billeder i portrættilstand.

På videofronten har Apple opgraderet Cinematic Mode til at understøtte 4K 30 fps – Optagelserne ser godt ud, og hver gang du bruger denne tilstand, føler du dig som en rigtig filmskaber.

Du har også fået den nye Action-videotilstand. Det får du ved at vælge det lille ikon af en løbende mand øverst til højre i kamera-appen. Den digitale stabiliseringsteknologi i denne tilstand virker ved at skære overskydende bevægelse væk, så du får en jævn bevægelse i midten af



billedet. Action-tilstanden har en øvre grænse på 2,8K, ikke 4K, men dette fungerer fantastisk – så længe du er klar over, at du mister visuel information i alle optagelserne.

Apple har endnu ikke kommet med 8K-video, og vi kan ikke sige, at vi savner det.

Dette er bestemt et godt system til fotos og video. Det skyldes nok i høj grad Apples nye Photonic Engine, hvor Deep Fusion billedteknologien er sat i førersædet. Den behandler ukomprimerede billeder og giver bedre lys- og farveydeevne.

Apple kunne have gjort mere med hensyn til zoom og megapixel, men iPhone 14 Pro markerer stadig begyndelsen på noget nyt for Apples fototeknologi. Vores indtryk er, at dette må være en af de allerbedste kameramobiler (opens in new tab) lige nu.

Kameraer: 4/5

Kameraeksempler

Image 1 of 11

Apple iPhone 14 Pro – Lyd

Som tidligere nævnt har iPhone 14 Pro stereohøjttalere, med en højttaler i den nederste kant af telefonen og den anden i den øverste kant af skærmen.

Disse højttalere kan producere meget høj lyd uden mærkbar forvrængning. De understøtter også surround-lyd, så vi fandt Netflixs Stranger Things – som understøtter Dolby Atmos-surroundlyd – og afspillede den på telefonen for at teste, hvordan den lød. Kombinationen af forbedret lydkvalitet og surround sound-effekten formåede at gøre serien endnu mere skræmmende.

Mobiltelefonen er heller ikke så ringe som en festhøjttaler. Lyden fylder nemt en stue. Udvalget af musik med rumlig lyd på Apple Music er ret omfattende.

Apple iPhone 14 Pro – Ydelse og specifikationer

A16 Bionic udklasser A15

4 nanometer proces er mere effektiv

16 milliarder transistorer

Systemet udnytter den tilgængelige RAM fuldt ud

Apples seneste silicium er en saftig opgradering fra iPhone 13 Pro og A15 Bionic (som stadig findes i iPhone 14 og iPhone 14 Plus, i selskab med GPU-kernen fra 13 Pro). A16 Bionic er bygget på en mere effektiv 4 nanometer proces, har en 6-core processor, 5-core GPU og en 16-core neural motor. Derudover har den en milliard flere transistorer end A15, så man nu er oppe på 16 mia.

Ydeevnetallene er højere end for A15, men ikke overvældende. I betragtning af resultaterne i Geekbench 5-testene slår den stadig Snapdragon 8 Gen 1. Men det er ikke nødvendigvis mærkbart i praksis. Vi fandt ud af, at Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) præsterer mindst lige så godt som iPhone 14 Pro. Dybest set har disse mobiler faktisk mere kraftfuld ydeevne, end brugerne virkelig har brug for. Hvad der er vigtigere ved den nye processor er energiforbruget, og selvfølgelig AI-motorerne, som blandt andet muliggør AR-funktioner og energistyring.

Ydelse: 5/5

Apple iPhone 14 Pro – eSIM og satellitopkobling

Apples ensidige valg af eSIM i stedet for fysisk SIM-kort i USA er overraskende, og det bliver spændende at se responsen fra amerikanske brugere

iPhone 14-serien er også de første mobiler fra Apple, der understøtter forbindelse til satellitter i nødsituationer. Det har vi ikke kunne teste, udover at vi har modtaget en lille demo fra Apple.

Dette kan være nyttigt, hvis du pludselig får problemer fx på åbent hav.

Apple iPhone 14 Pro – Batteri

Lover lidt bedre holdbarhed end iPhone 13 Pro

Normal brug med mange forskellige opgaver på en dag er fint

Den endnu lysere skærm kan dræne batteriet, når den bruges udendørs

Apple har ikke givet nogen offentlig information om batterikapaciteten i iPhone 14 Pro, men batterilevetiden skulle være marginalt bedre end i iPhone 13 Pro. Apple oplyser, at 14 Pro vil klare 23 timers videoafspilning sammenlignet med 22 timer med 13 Pro. Det skyldes formentlig den nye processorchip og skærmens adaptive opdateringshastighed og ikke et større batteri.

Efter vores erfaring skulle 24 timers videovisning være muligt, men samtidig kan vi aflade batteriet hurtigere, når det bruges udendørs. I skarpt sollys kan skærmen gå op til sine maksimale 2000 nits for at kompensere.

Mobiltelefonen leveres ikke med en strømadapter. kun et USB-C til Lightning-kabel medfølger, men hvis du også køber den dedikerede 20W oplader, hævder Apple, at du kan nå op på 50 % på 30 minutter, og vi fandt, at dette var korrekt - det er det samme som iPhone 13 Pro , men vi har stadig ikke adgang til ultrahurtig opladning med iPhone 14 Pro.

Mobilen understøtter også opladning med MagSafe og Qi opladere.

Batteri: 4/5

Apple iPhone 14 Pro – Software

Alle iPhone 14-modeller leveres med iOS 16

Spækket med nye funktioner

Låseskærme, der kan tilpasses, afsendelse af tekstbeskeder og mere ryddelige notifikationer

En iPhone er intet uden sin platform. iOS 16, som leveres med alle iPhone 14-modeller, er mere end blot en dekoration. Systemet ændrer nogle grundlæggende aspekter af iPhone. Ikke alene får du nye og imponerende hardwarefunktioner, men iPhone 14 Pro fungerer efter vores mening på nye, uventede og glædelige måder.

En af de største nye ændringer er den nye låseskærm. Udover at kunne skifte mellem flere nye og brugerdefinerbare låseskærme, medfølger der ret stilfuld billedsegmenteringsteknologi. Vi valgte et billede af en person på iPhone 14 Pro og brugte billedsegmenteringen til delvist at placere billedet foran uret. Da mobilen skiftede til altid tændt-tilstand, forsvandt dette, og hele uret dukkede op over personens hoved.

Blandt de andre opdateringer er en søgeknap på startskærmen, redigerbare tekstbeskeder, der også kan genkaldes, e-mail-tilbagekaldelse, multi-stop kortvejledninger og billedsegmentering, hvor du kan udtrække en person fra næsten ethvert foto og slippe denne i apps såsom noter og beskeder.

Der er utroligt meget at opdage og gøre brug af, og det gør uden tvivl iPhone 14 Pro-oplevelsen endnu bedre.

Software: 4.5/5

Apple har forsøgt at genvinde tabt terræn med iPhone 14 Pro. Altid aktiv-skærm, adaptiv opdateringshastighed og pixelgruppering er gamle nyheder i Android-verdenen. Men Apple gør alt dette på en meget 'Apple' måde, og iPhone 14 Pro får mest muligt ud af hver facet af disse opgraderinger.

Super Retina XDR OLED-skærmen har super kvalitet i sig selv og den fantastiske Dynamic Island. Det er en af de bedste skærmopgraderinger, vi har set i evigheder.

Vi er glade for, at Apple har introduceret endnu flere funktioner i dette års iPhone (satellit SOS og kollisionsdetektion!) uden at prisen er utrolig meget højere. Det betyder formentlig, at du får endnu mere for pengene med iPhone 14 Pro. Vi synes også, at dette er den perfekte størrelse til en iPhone. Vi kan bestemt godt lide den store 6,7-tommer skærm, men den er lidt stor til gennemsnitlige lommer. Med iPhone 14 Pro kan du faktisk glemme, at du har din mobiltelefon med dig. Apple har gjort lige nok for at bevare sin plads i førersædet og cementere sin position blandt de allerbedste mobiltelefoner (opens in new tab).

Apple iPhone 14 Pro – point

Egenskaper Kommentar Vurdering Design Flot udseende og god byggekvalitet 4/5 Skærm En solid opgradering og ikke noget skærmhakskjermhakk 5/5 Ydelse Apple A16 Bionic er en opgradering 5/5 Kamera Den opgraderede kameraopsætning giver dig endelig pixelgruppering på en iPhone 4/5 Batteri Varigheden afhænger meget af brugen 4/5 Software iOS 16 er en af ​​Apples største platformopgraderinger i lang tid 4,5/5 Værdi for pengene Det koster at købe en af ​​Apples topmodeller 4/5

Skal jeg købe Apple iPhone 14 Pro?

Køb den, hvis ...

... du vil have den bedste skærmteknologi på en iPhone

Endelig har vi en iPhone med en adaptiv opdateringshastighed ned til 1 Hz – og altid aktiv-skærm. Det tog Apple alt for lang tid at komme hertil, men det var ventetiden værd.

... du vil have et af de bedste mobilkameraer på markedet

iPhone 14 Pro tager smukke billeder med alle kameraer. Den nye 48 MP-sensor og pixelgruppering forbedrer hvert eneste billede, du tager – og den nye 2x zoom-indstilling er overraskende nyttig.

... du vil have nye og innovative funktioner

Dynamic Island er uden tvivl den smarteste implementering af et pinhole-kamera hidtil. Hvis du vil have en iPhone med funktionerne som et skærmhak, uden skærmhak, udover en masse nyttige funktioner, er dette iPhonen for dig.

… du kan ikke kan strække dig efter det allerbedste fra Apple

Hvis du vil have kraften fra en iPhone 14 Pro Max, men ikke prisen og den uhåndterlige størrelse, er der ikke noget bedre valg end iPhone 14 Pro.

Køb den ikke, hvis ...

... du vil have mere kraftfuld zoom

Apples maksimale zoom på 3x er lidt i den lave ende. Samsung og Xiaomi strækker sig ud i atmosfæren – og lidt længere.

... du vil have bedre opladningsteknologi

Af en eller anden grund holder Apples iPhone-modeller sig til Lightning-teknologien. EU presser Apple og andre til at bruge USB-C på alle deres gadgets. Apple har USB-C på mange tablets og bærbare computere, men ikke på iPhone. Men hvorfor vil du have USB-C? Den fungerer med alle de kabler, du har, inklusive flere fra Apple.

… du betaler mindre for mere teknologi

Apple kommer aldrig med de billigste mobiltelefoner på markedet. Med en startpris på 10.499 kroner for 128 GB lagerplads er der ret langt fra Android, hvor du kan få tilsvarende kapacitet for flere tusinde kroner mindre. Men så er de altså ikke iPhones.

Først anmeldt i september 2022.