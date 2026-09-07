LGs tv-apparater spionerer tilsyneladende på dig, optager lyd og indsamler tonsvis af informationer i dit hjem

LGs tv-apparater overvåger angiveligt hele dit hjem, ikke kun det, du ser på dit tv

Ifølge rapporten kan tv-apparaterne registrere lyd, selv når skærmen er slukket

Denne form for omfattende overvågning kan forekomme hos flere producenter

LG befinder sig endnu en gang i centrum for en storm af kritik vedrørende privatlivets fred på nettet, denne gang med fokus på virksomhedens smart-tv-apparater. En ny undersøgelse fra Gamers Nexus og uafhængige sikkerhedsforskere, som præsenteres i detaljer i en 135 minutter lang YouTube-video, der er indlejret herunder, hævder, at LGs tv-apparater sporer »alle i husstanden« – selv når tv'erne tilsyneladende er slukkede eller frakoblet dit lokale netværk. Desuden indsamler de angiveligt oplysninger om dine andre enheder i hjemmet.

Resultatet er ifølge Gamers Nexus »216.000.000 spion-fjernsyn«, der rapporterer oplysninger om millioner af andre enheder alene i USA.

Rapporten kommer lidt over en måned efter, at LG blev beskyldt for at installere reklameprogrammer på pc’er og optage gæster i dit hjem – påstande, som LG afviste i en erklæring. Den nye rapport kan dog være endnu mere skadelig, da LG i sin egen markedsføring over for virksomheder siger: »Vi ved, hvem der befinder sig i LG-husholdningen. Vi ved, hvilke enheder der er der. Vi ved, hvad I ser på tv’et, og vi ved, hvordan vi kan udvide den rækkevidde til mobiltelefonen.”

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I Gamers Nexus’ video vises klip med tre forskellige LG-ledere, der enten siger »We own the glass« – »vi ejer skærmen« – »we own the TV«, altså »vi ejer tv’et«, eller begge dele.

216,000,000 Spy TVs | The LG Smart TV Problem - YouTube Watch On

Hvad betyder »we own the glass«?

Udtrykket »we own the glass« bruges i en salgspræsentation rettet mod annoncører og bygger på ACR, eller Automatic Content Recognition. Det er et kontroversielt system, der analyserer, hvad du ser på tv’et, uanset hvilken app eller tjeneste du bruger, og samler oplysningerne, så de kan bruges til personlig markedsføring.

Gamers Nexus hævder, at LGs tv-apparater indsamler langt mere end bare oplysninger om, hvad du ser, herunder stemmeoptagelser, oplysninger om andre lokale enheder, geografisk placering og data om trådløse netværk i nærheden.

LGs salgsargument er, at virksomhedens annoncetjenester kan give marketingfolk et samlet overblik over alt, hvad du og jeg foretager os på vores tv’er – og desuden udvide annonceringen fra LG-tv’erne til andre enheder, for eksempel vores mobiltelefoner: »I en LG-husstand kan vi hjælpe med at udvide [en annoncekampagnes rækkevidde til de andre enheder i husstanden.«

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Det er en meget lang og detaljeret video, men de centrale påstande er, at annonceringsfunktionerne i LGs tv’er er mere vidtrækkende, end du måske er klar over eller forventer, og at de indsamler så store mængder data, at Gamers Nexus beskriver det som »påtrængende og grotesk«.

Som Gamers Nexus desuden konstaterer i slutningen af videoen, er de overbeviste om, at andre producenter gør stort set det samme. »Hvis du vil have Flock-kameraer på stuevæggen, er det sådan her, du får Flock-kameraer på stuevæggen«, siger de. Flock-kameraer er udskældte i USA. Det er sat op for at finde stjålne biler, men de aflæser og registrerer alle bilers bevægelser. Så selv uskyldige bilisters bevægelser bliver altså registreret.

Reaktionerne på nettet har indtil videre hovedsageligt bestået af vrede. På r/gadgets skriver brugeren grahag: »Alle mine hvidevarer er fra LG … Jeg vil aldrig nogensinde købe et LG-produkt igen«, mens BirnirG skriver: »Jeg håber, at ingen køber deres produkter efter dette … hvis jeg køber jeres produkt, ejer jeg det; I ’ejer ikke skærmen’ eller noget andet længere.« En anden Reddit-bruger sammenfattede det kort og klart: »Det er ekstremt ubehageligt.«

Som vi tidligere har konstateret, er fortjensten på tv-apparater meget små, og producenterne satser i stadig større grad på reklamer for at øge deres indtægter. Samtidig vokser bekymringen over, at virksomhederne ikke gør dette med kundernes udtrykkelige samtykke, og at ændringer i brugen af data skjules i nye versioner af brugsbetingelser eller privatlivspolitikker, som næsten ingen læser.

TechRadar har kontaktet LG for en kommentar.