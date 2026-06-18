HDMI 2.2 er på vej til tv og skærme næste år – men det bliver måske dyrt og unødvendigt for de fleste af os

De første produkter forventes at komme på markedet i slutningen af 2026 eller i løbet af 2027

Understøtter ukomprimeret 4K ved ekstremt høje opdateringshastigheder og opløsninger på op til 10K

Meget spændende for PC-gamere, men mindre relevant for almindelige tv-seere

HDMI 2.2 er på vej, og det kan blive en meget stor nyhed for gamere. Den nye standard giver nemlig dobbelt så stor båndbredde som HDMI 2.1 – op til 96 Gbps.

Det betyder, at HDMI 2.2 kan levere ukomprimeret 4K-opløsning ved op til 240 Hz, hvilket den nuværende HDMI 2.1 kun kan klare ved hjælp af Display Stream Compression (DSC). Den kan også håndtere ukomprimeret 4K ved 480 Hz med 4:2:0-kromasubsampling samt ukomprimeret RGB-billede i 8K og 60 Hz. Med DSC aktiveret kan standarden endda levere 1440p ved opdateringsfrekvenser på over 1 000 Hz.

Der er dog en vigtig detalje, man skal være opmærksom på. Et produkt kan være certificeret til HDMI 2.2 uden at tilbyde de allerhøjeste datahastigheder, hvilket betyder, at du skal gennemgå specifikationerne nøje, før du køber.

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Som FlatpanelsHD rapporterer, forventer HDMI-organisationen, at de første HDMI 2.2-produkter kommer på markedet i løbet af 2027. Test og certificering er allerede i gang.

Ifølge Rob Tobias, administrerende direktør og præsident for HDMI Licensing Administrator, begynder chipproducenterne at levere testversioner af deres nye FRL2-kredsløb allerede i år. Det betyder, at produkter med understøttelse af op til 96 Gbps kan begynde at dukke op i løbet af næste år.

HDMI 2.2 er meget hurtigt, men mange spillere bruger allerede højhastigheds-DisplayPort i deres opsætning. (Image credit: Shutterstock / Isham Ismail)

Bliver HDMI 2.2 en stor nyhed?

Specifikationerne er imponerende. HDMI 2.2 vil komme i tre niveauer: 64 Gbps, 80 Gbps og 96 Gbps – alle hurtigere end HDMI 2.1.

Forbedringerne er særligt interessante til gaming, men DisplayPort 2.1 med op til 80 Gbps findes allerede i mange af de bedste gaming-skærme. Derfor er der ikke noget akut behov for at opgradere for PC-gamere, der allerede bruger moderne DisplayPort-løsninger. Desuden kræver HDMI licensafgifter, hvilket sandsynligvis gør teknologien dyrere end DisplayPort.

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Hvis du allerede har investeret i avanceret PC-hardware, er der stor sandsynlighed for, at du bruger DisplayPort, især hvis du kører flere skærme. HDMI 2.2 betyder dog, at flere premium-skærme kan fungere som højtydende alternativer via HDMI.

I tv-stuen har HDMI derimod visse fordele takket være funktioner som ARC (Audio Return Channel), CEC (Consumer Electronics Control) og ALLM (Auto Low-Latency Mode). Derfor er det muligt, at f.eks. næste generations PlayStation kan drage fordel af de højere datahastigheder.

Spil i dag når sjældent op på 4K og 120 Hz – begge opløsninger understøttes allerede af HDMI 2.1. derfor vil HDMI 2.2 næppe ændre spiloplevelsen særlig meget for konsolspillere.

Visse spil kan på sigt drage fordel af 4K ved 240 Hz, forudsat at fremtidige konsoller og de bedste gaming-tv'er kan levere den type ydeevne.

En af de mest interessante nyheder i HDMI 2.2 er LIP, eller Latency Indication Protocol. Teknologien er udviklet til at forbedre synkroniseringen mellem lyd og billede i hjemmebiografsystemer med f.eks. soundbars eller AV-receivere. Problemer med forsinket lyd er stadig relativt almindelige, selv blandt de bedste soundbars på markedet i dag, så dette er en funktion, der kan få reel betydning for mange brugere.

For de fleste er HDMI 2.2 noget, man skal holde øje med, snarere end en funktion, der skal være med i det næste tv-køb. Standarden er udviklet med fremtidige opløsninger som 10K for øje, men størstedelen af nutidens film, serier og streamingtjenester stopper ved 4K.

Det er derfor først og fremmest noget, man skal overveje, når man køber nyt AV-udstyr om et par år. Meget tyder desuden på, at bredere understøttelse i tv-apparater først kommer efter CES 2028.

Ligesom med HDMI 2.1 vil overgangen desuden sandsynligvis blive lidt kaotisk. Selv i dag er det ikke alle premium-tv-apparater, som har fire fuldt udbyggede HDMI 2.1-porte, da visse billedprocessorer ikke understøtter standarden fuldt ud.

Det samme vil sandsynligvis gælde for HDMI 2.2, hvor visse modeller får mere omfattende understøttelse end andre, selvom de markedsføres med den samme standard.

På pc-siden forventes understøttelsen i grafikkort ikke at blive almindelig før sent i 2027 eller endnu senere. Ligesom med HDMI 2.1 vil teknologien først dukke op i de dyreste modeller, før den spreder sig til mere prisvenlige alternativer.