Sony har lækket et nyt OLED-tv fra deres egen hjemmeside – og det har to overraskende fordele, som kan lokke købere væk fra Bravia 8 II

Sony Bravia 6 OLED-tv er dukket op online og placerer sig mellem Bravia 7 II RGB-tv og Bravia 5 LED-tv i sortimentet

Det ser ud til at blive lanceret i størrelser fra 48 til 83 tommer

Der er endnu ingen officiel bekræftelse, men modellen er lækket via Sonys egne hjemmesider

Sony ser ud til ved en fejl at have afsløret et nyt prisvenligt OLED-tv, Bravia 6 (modelnavn A60), som ser ud til at komme i størrelser fra 48 til 83 tommer. Modellen blev først opdaget af en bruger på AVS Forum (via FlatpanelsHD), efter at den dukkede op i Sonys databaser i flere lande, selvom de fleste af oplysningerne siden er blevet fjernet.

Det oprindelige indlæg på AVS Forum indeholder skærmbilleder, der viser Bravia 6 (A60) som en kompatibel model til Sonys vægbeslag samt modelnumrene og størrelserne: 48, 55, 65, 77 og 83 tommer.

Efter at Sony lancerede sin flagskibsmodel Bravia 9 II med True RGB-teknologi, har der været spekulationer om, at virksomheden måske er ved at lægge OLED bag sig. Men Bravia 6 tyder på, at Sony fastholder OLED i sortimentet.

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Selvom Bravia 6 forventes at blive en budgetmodel, kan den blive meget tiltrækkende for både gamere og hjemmebiografentusiaster. Den kommer nemlig i både større og mindre størrelser end de dyrere OLED-modeller Sony Bravia 8 og Sony Bravia 8 II. Bravia 8 fås i størrelser mellem 55 og 77 tommer, mens Bravia 8 II kun tilbydes i 55- og 65-tommers versioner.

Desuden ser det ud til, at den får fire HDMI 2.1-porte i stedet for de to, der findes på Sonys dyrere tv-apparater, hvilket skyldes begrænsninger i processoren på premium-modellerne.

Sony Bravia 6 A60: det ved vi indtil videre

Bravia 6 ser ud til at blive det mest prisvenlige OLED-tv i Sonys nuværende sortiment og placeres lige under Bravia 8.

Ifølge de lækkede oplysninger bruger Bravia 6 det samme MediaTek Pentonic P800-chipset som Sony Bravia 3 II. Det er logisk, da den model også kommer med fire HDMI 2.1-porte. Fokus ser ud til at ligge på "overkommelig pris og funktioner, der kan sammenlignes med LG OLED C6", ifølge personen bag lækagen.

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Vi har endnu ingen oplysninger om pris eller lanceringsdato, og Sony har stadig ikke officielt bekræftet, at modellen eksisterer. Men at fjernsynet er dukket op på Sonys egne hjemmesider snarere end hos tredjepartskilder tyder på, at tv'et er ægte og sandsynligvis lanceres i den nærmeste fremtid.

Hvis Bravia 6 lanceres i 2026, bliver det den tredje OLED-model i Bravia-serien, ved siden af Bravia 8 og Bravia 8 II.

Sortimentet indeholder desuden tre LED-tv-modeller, herunder en mini-LED-model, samt to flagskibsmodeller med True RGB-teknologi: Bravia 7 II og Bravia 9 II. Alle modeller vil dog ikke være tilgængelige på alle markeder. Vi har tidligere gennemgået hele Sonys TV-sortiment for 2026, dengang uden Bravia 6, som endnu ikke var kendt.