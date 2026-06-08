En ny OLED-TV från Sony har läckt via företagets egen hemsida – och den kan locka bort köpare från Bravia 8 II tack vare två oväntade fördelar

Sony Bravia 6 OLED TV har dykt upp online och placerar sig mellan Bravia 7 II RGB-TV och Bravia 5 LED-TV i sortimentet

Ser ut att lanseras i storlekar från 48 till 83 tum

Ingen officiell bekräftelse ännu, men modellen har läckt via Sonys egna hemsidor

Sony verkar ha råkat avslöja en ny prisvärd OLED-TV i Bravia-serien, Bravia 6 (modellnamn A60), som ser ut att komma i storlekar från 48 till 83 tum. Modellen upptäcktes först av en användare på AVS Forum (via FlatpanelsHD) efter att den dykt upp i Sonys databaser i flera länder, även om de flesta av listningarna sedan dess har tagits bort.

Det ursprungliga inlägget på AVS Forum innehåller skärmbilder som visar Bravia 6 (A60) som en kompatibel modell för Sonys väggfästen, samt modellnumren och storlekarna: 48, 55, 65, 77 och 83 tum.

Efter att Sony lanserade sin flaggskeppsmodell Bravia 9 II med True RGB-teknik har det förekommit spekulationer om att företaget kanske håller på att lämna OLED bakom sig. Den uppenbara existensen av Bravia 6 tyder dock på motsatsen.

Latest Videos From Watch full video here:

Även om Bravia 6 väntas bli en budgetmodell kan den bli mycket lockande för både gamers och hemmabioentusiaster. Den kommer nämligen i både större och mindre storlekar än de dyrare OLED-modellerna Sony Bravia 8 och Sony Bravia 8 II. Bravia 8 finns i storlekar mellan 55 och 77 tum, medan Bravia 8 II endast erbjuds i 55- och 65-tumsversioner.

Dessutom verkar den få fyra HDMI 2.1-portar istället för de två som finns på Sonys dyrare TV-apparater, något som beror på begränsningar i processorn på premium-modellerna.

Sony Bravia 6 A60: det här vet vi hittills

Bravia 6 ser ut att bli den mest prisvärda OLED-TV:n i Sonys nuvarande sortiment och placeras strax under Bravia 8.

Enligt de läckta uppgifterna använder Bravia 6 samma MediaTek Pentonic P800-chipset som Sony Bravia 3 II. Det är logiskt eftersom även den modellen erbjuder fyra HDMI 2.1-portar. Fokus verkar ligga på "prisvärdhet och funktioner jämförbara med LG OLED C6", enligt personen bakom läckan.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Vi har ännu inga uppgifter om pris eller lanseringsdatum, och Sony har fortfarande inte officiellt bekräftat att modellen existerar. Att den däremot dök upp på Sonys egna hemsidor snarare än hos tredjepartskällor tyder på att TV:n är verklig och sannolikt lanseras inom en snar framtid.

Om Bravia 6 lanseras under 2026 blir den den tredje OLED-modellen i Bravia-serien, vid sidan av Bravia 8 och Bravia 8 II.

Sortimentet innehåller dessutom tre LED-TV-modeller, inklusive en mini-LED-modell, samt två flaggskeppsmodeller med True RGB-teknik: Bravia 7 II och Bravia 9 II. Alla modeller säljs dock inte på alla marknader. Vi har tidigare gått igenom hela Sonys TV-sortiment för 2026 – naturligtvis utan Bravia 6, eftersom den ännu inte var känd då.