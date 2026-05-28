Jag såg Sonys första “True RGB”-TV sida vid sida med en studiomonitor och företagets bästa OLED-TV – och baserat på de tidiga mätningarna kan Sony äntligen vara på väg att leverera HDR i referensklass till hemmet

Efter mer än ett år av teasers har Sony nu äntligen presenterat sina första “True RGB”-TV-apparater, som använder RGB mini-LED-bakbelysning. Modellerna heter Sony Bravia 9 II och Sony Bravia 7 II och jag fick möjlighet att se Bravia 9 II live.

Sony visade först upp RGB-tekniken redan i mars 2025, sedan igen i september och ännu en gång för några månader sedan. Det känns faktiskt lite som en lättnad att äntligen få se tekniken i en riktig produkt som människor faktiskt kommer att kunna köpa.

Bravia 9 II är toppmodellen och kommer att säljas i flera större storlekar, medan Bravia 7 II sticker ut genom att bli den första RGB-TV:n som släpps i 50-tumsformat. Det gör den till en väldigt intressant konkurrent till mindre alternativ bland de bästa OLED-TV-apparaterna, eftersom 55 tum tidigare varit den minsta storleken vi sett för RGB-TV.

De blir dock inte billiga. Vi har för närvarande inga svenska priser för modellerna, men det står redan klart att det handlar om premiumprodukter. Här nedanför har du en översikt på priserna i pund och dollar:

Swipe to scroll horizontally Sony True RGB - storlekar och priser Size Sony Bravia 7 II Sony Bravia 9 II 50 tum £1 899 / $1 599 N/A 55 tum £1 999 / $2 099 N/A 65 tum £2 299 / $2 599 £3 499 / $3 599 75 tum £2 999 / $3 099 £4 299 / $4 599 85 tum £3 999 / $3 999 £5 499 / $6 599 98 tum £6 999 / $8 999 N/A 115 tum N/A £22 999 / $30 999

RGB-TV-apparater använder LCD-paneler med bakbelysning, precis som andra mini-LED-TV-apparater, men här kan bakbelysningen ändra färg för att bättre matcha det som pixlarna framför faktiskt ska visa. Varje mini-LED innehåller individuella röda, gröna och blå subpixlar för att skapa olika färgnyanser.

Det gör att panelerna kan visa ett bredare färgomfång och samtidigt använda mindre färgfiltrering, vilket innebär färre lager i panelen och bättre effektivitet.

Här ser vi bakbelysningen i originalversionen av Bravia 9 (vänster), bakbelysningen i Bravia 9 II (höger) och hur slutbilden faktiskt ser ut.

Sony har dessutom kombinerat tekniken med företagets X-Wide Angle Pro-teknik för bredare betraktningsvinklar samt ett nytt antireflexsystem. Sony ville dock inte avslöja några detaljer om den nya antireflexytan, men baserat på det jag såg i demonstrationsrummet verkar det som att någon form av matt yta används, med tanke på hur ljuset reflekterades över skärmen.

Bravia 9 II har dessutom ett kraftfullare bakbelysningssystem än Bravia 7 II, även om jag aldrig fick se modellerna jämföras direkt sida vid sida i riktiga filmscener. Sony brukar dessutom vara ganska försiktiga med att gå in alltför djupt på tekniska detaljer.

Det jag däremot fick se var Bravia 9 II jämföras med Sony Bravia 8 II med QD-OLED-panel, den vanliga Sony Bravia 9 med traditionell mini-LED-teknik och Sonys professionella referensmonitor som används för färggradering av filmer – även om jag tyvärr inte fick fotografera eller dela bilder från jämförelsen.

Ända sedan Bravia 9 först presenterades, kort efter att Sony lanserade sin nuvarande referensmonitor med 4 000 nits ljusstyrka, har företaget drivit idén om att deras TV-apparater ska kunna återge HDR exakt så som det ser ut på studiomonitorerna.

Sony tror att fler filmer framöver kommer att mastras för 4 000 nits nu när det finns en monitor som klarar det – tidigare har 1 000 nits varit standardnivån för nästan allt HDR-material. För att kunna återge hela tonomfånget korrekt menar Sony därför att TV-apparater också måste kunna nå upp till 4 000 nits i maximal ljusstyrka.

Det har inte varit möjligt med någon tidigare Sony-TV och det märks tydligt när tonmappning stängs av. Jämfört med studiomonitorerna försvinner mycket detaljrikedom i ljusa partier. Men i Sonys demonstration tappade Bravia 9 II betydligt mindre detaljinformation än de andra modellerna i direkta jämförelser mellan de fyra skärmarna.

Den lyckades fortfarande inte matcha referensmonitorn helt perfekt, men den var utan tvekan den TV som kom närmast när det gäller att återge HDR-toner exakt som referensbilden. När det gäller färger var skillnaderna mindre tydliga. Där gjorde Bravia 8 II med sin QD-OLED-panel också väldigt bra ifrån sig och i vissa scener såg faktiskt den vanliga Bravia 9 mer korrekt ut.

Sony ville inte avslöja exakt vilken ljusstyrka TV-apparaterna väntas nå upp till, men lyckligtvis har vi fått tillgång till ett förproduktions-exemplar som vi kunnat mäta själva.

Sony Bravia 9 II är ett riktigt ljusstyrkemonster.

Bravia 9 II klarar 3 990 nits i Professional Mode – alltså det mest färgkorrekta läget och det som ligger närmast det Filmmaker Mode vi vanligtvis föredrar att testa i – vid ett HDR-fönster på 10 procent. Ja, den verkar alltså faktiskt kunna leverera det där utlovade HDR-paradiset på 4 000 nits.

Ännu mer imponerande är faktiskt TV:ns ljusstyrka i helskärmsläge i samma bildläge, där jag uppmätte hela 827 nits. Det är ungefär dubbelt så hög ljusstyrka över hela skärmen jämfört med den ungefär lika dyra LG G6 med OLED-panel.

Som jämförelse uppmätte vi Sony Bravia 8 II till 1 439 nits i ett HDR-fönster på 10 procent och 183 nits i helskärmsläge. Den vanliga Sony Bravia 9 landade på 1 871 nits i 10-procentsfönstret och 495 nits över hela skärmen.

Vi har även hunnit mäta ljusstyrkan hos Sony Bravia 7 II, som levererade 2 078 nits i Professional Mode vid ett HDR-fönster på 10 procent. Det betyder att Bravia 9 II sannolikt kommer att erbjuda tydligt starkare HDR-prestanda totalt sett – även om Bravia 7 II faktiskt lyckades nå över 900 nits i helskärmsläge i våra tester och därmed faktiskt slår sitt större syskon på just den punkten.

Bravia 7 II ser extremt färgstark och fyllig ut trots sin mer begränsade prestanda.

Det är viktigt att komma ihåg att alla dessa mätningar gjordes på förproduktions-exemplar, så vi kommer naturligtvis att dubbelkolla att de slutliga modellerna presterar på samma nivå. Men siffrorna är utan tvekan väldigt imponerande.

Den stora frågan är istället om kontrast och mörka toner håller samma höga nivå. Det såg väldigt lovande ut i Sonys korta demonstrationer, men företaget lär knappast ha visat något material som riskerade att avslöja eventuella problem med färgblödning från RGB-bakbelysningen. Det är därför något jag verkligen ser fram emot att undersöka närmare.

Andra saker som är värda att nämna kring Bravia 9 II är att TV:n använder Sonys Acoustic Multi-Audio+-teknik, vilket innebär kraftfulla inbyggda högtalare som nu även inkluderar uppåtriktade högtalare för bättre höjd i Dolby Atmos- och DTS:X-ljudspår.

På minussidan finns dock fortfarande bara två HDMI 2.1-portar av totalt fyra HDMI-portar. Sony är i princip ensam om att fortfarande lansera premium-TV-apparater med bara två HDMI 2.1-portar och det känns frustrerande begränsande om man dessutom planerar att ansluta en soundbar.

Jag vill också lyfta fram den nya stativdesignen, som faktiskt är ganska rolig. Själva stativpanelen är gjord av ett material som böjer ljus på ett sätt som gör att färgtonerna bakom syns igenom, utan att specifika detaljer blir synliga.



Jag är väldigt imponerad av mina första intryck av både Bravia 9 II och Bravia 7 II. Det känns som två extremt premiuminriktade TV-apparater, men framför allt ser Bravia 9 II ut att kunna utmana Samsung rejält om titeln som den bästa TV:n för ljusa rum, tack vare sin enorma ljusstyrka och avancerade antireflexteknik – samtidigt som Sony fortsätter fokusera stenhårt på bildprecision.

Och jag är verkligen sugen på att testa den lilla 50-tumsversionen av Bravia 7 II ordentligt, eftersom den kan bli en riktigt intressant premiumkonkurrent till LG C6 i den storleksklassen. Håll utkik efter våra fullständiga tester senare.