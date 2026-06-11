En ny OLED-TV fra Sony har blitt lekket via selskapets egen nettside – og den kan lokke kjøpere bort fra Bravia 8 II takket være to uventede fordeler

Sony Bravia 6 OLED-TV har dukket opp på nett og ligger mellom Bravia 7 II RGB-TV-en og Bravia 5 LED-TV-en i serien.

Det ser ut til at den lanseres i størrelser fra 48 til 83 tommer.

Ingen offisiell bekreftelse ennå, men modellen har blitt lekket via Sonys egen nettside.

Det ser ut til at Sony ved et uhell har avslørt en ny rimelig OLED-TV i Bravia-serien, Bravia 6 (modellnavn A60), som ser ut til å komme i størrelser fra 48 til 83 tommer. Modellen ble først oppdaget av en bruker på AVS Forum (via FlatpanelsHD) etter at den dukket opp i Sonys databaser i flere land, selv om de fleste av oppføringene siden har blitt fjernet.

Det opprinnelige innlegget på AVS Forum inkluderer skjermbilder som viser Bravia 6 (A60) som en kompatibel modell for Sonys veggfester, sammen med modellnumre og størrelser: 48, 55, 65, 77 og 83 tommer.

Etter at Sony lanserte flaggskipet Bravia 9 II med True RGB-teknologi, har det vært spekulasjoner om at selskapet kan legge OLED bak seg. Den tilsynelatende eksistensen av Bravia 6 tyder imidlertid på noe annet.

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Selv om Bravia 6 forventes å være en budsjettmodell, kan den være svært attraktiv for både spillere og hjemmekinoentusiaster. Den kommer i både større og mindre størrelser enn de dyrere OLED-modellene Sony Bravia 8 og Sony Bravia 8 II. Bravia 8 er tilgjengelig i størrelser mellom 55 og 77 tommer, mens Bravia 8 II kun tilbys i 55 og 65 tommers versjoner. Den ser også ut til å ha fire HDMI 2.1-porter i stedet for de to som finnes på Sonys dyrere TV-er, noe som skyldes prosessorbegrensninger på premiummodellene.

Sony Bravia 6 A60: Dette vet vi

Bravia 6 ser ut til å bli den rimeligste OLED-TV-en i Sonys nåværende utvalg, og havner rett under Bravia 8.

Ifølge den lekkede informasjonen bruker Bravia 6 det samme MediaTek Pentonic P800-brikkesettet som Sony Bravia 3 II. Dette gir mening, siden den modellen også tilbyr fire HDMI 2.1-porter. Fokuset ser ut til å være på «rimelig pris og funksjoner som kan sammenlignes med LG OLED C6», ifølge personen bak lekkasjen.

Vi har foreløpig ingen informasjon om pris eller lanseringsdato, og Sony har fortsatt ikke offisielt bekreftet modellens eksistens. Det faktum at den dukket opp på Sonys eget nettsted i stedet for tredjepartskilder, tyder imidlertid på at TV-en faktisk er ekte og sannsynligvis vil bli lansert i nær fremtid.

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Hvis Bravia 6 lanseres i 2026, vil det være den tredje OLED-modellen i Bravia-serien, ved siden av Bravia 8 og Bravia 8 II.

Serien inkluderer også tre LED-TV-modeller, inkludert en mini-LED-modell, samt to flaggskipmodeller med True RGB-teknologi: Bravia 7 II og Bravia 9 II. Imidlertid selges ikke alle modellene i alle markeder. Vi har tidligere tatt en gjennomgang av hele Sonys TV-sortiment for 2026 – selvfølgelig uten Bravia 6, da den ikke var kjent den gangen.