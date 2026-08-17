Nintendo advarer nu kunderne om kommende prisstigninger på Switch 2 i butikkerne

Nintendo advarer kunderne om en kommende prisstigning på Switch 2 via informationsskærme i butikkerne.

Nintendo Switch 2 vil blive solgt til 499,99 dollar fra den 1. september 2026.

Forbrugerne roser Nintendo for at have givet god tid til at købe inden prisstigningen.

Prisstigningerne på pc’er og spilkonsoller er voldsomme på grund af RAM-krisen, og ét tilfælde kræver øjeblikkelig handling fra interesserede kunder.

Ifølge Notebookcheck advarer Nintendo nu kunderne om prisstigningen på Switch 2 i butikkernes udstillingsvinduer. Den amerikanske udsalgspris for Nintendo Switch 2 vil stige fra 449,99 dollar fra den 1. september 2026. I Danmark var lanceringsprisen 4.199 kroner, men året efter lanceringen har prisen generelt ligget omkring tusind kroner lavere. Spørgsmålet er så, hvor stor prisstigningen bliver her i landet.

Den kommende prisstigning blev omtalt på Reddit, hvor brugerne roser Nintendos generøsitet ved at informere kunderne længe før prisændringerne træder i kraft – et træk, som ikke alle PC- eller spilkonsolproducenter har foretaget.

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Det er ikke overraskende, at dette er et direkte resultat af RAM-krisen, hvor manglen på DRAM påvirker næsten alle hardwareproducenter. Nintendo formåede tilsyneladende at undgå prisstigninger efter lanceringen af Switch 2, men manglen har varet ved.

Fortjener Nintendo ros?

(Image credit: Future)

Prisstigningen i sig selv er ikke ligefrem så stor, i hvert fald ikke sammenlignet med prisstigningerne på PlayStation-konsollerne (en stigning på 90 dollar) og Xbox-konsollerne (en stigning på 150 dollar). Nintendo Switch blev ramt af en prisstigning i august 2025.

Man kan altså med rimelighed sige, at tegnene har peget på en mulig prisstigning på Switch 2, og Nintendo har givet kunderne god tid til at få fat i den håndholdte spilkonsol.

Helt ærligt er det ikke Nintendo, Microsoft eller Sony, der bærer skylden for prisstigningerne, da det er rapporteret, at manglen på hukommelse direkte påvirker produktionsomkostningerne, og det har været tilfældet det meste af 2026.

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Krisen forventes kun at blive værre, da Samsung, en af de tre store RAM-producenter, forventer endnu større mangel i 2027, 2028 og fremover.

Forbrugerne kan dog kun håbe på, at gode tiltag som Nintendos (der giver forbrugerne tid til at undgå at betale mere) kan blive en ny norm i spil- og teknologibranchen. Vil det ske? Sandsynligvis ikke.

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