Her finder du Nintendo Switch 2: Flere danske butikker har den på lager

Nintendo Switch 2 er landet. Konsollen blev officielt lanceret den 5. juni, og imens nogle heldige købere i øjeblikket sikkert er ved at pakke deres forudbestilte Nintendo Switch 2 ud, vil de af os, der ikke var så heldige at sikre sig en allerede, være på udkig efter den meget omtalte konsol lige nu.

Heldigvis er der masser af muligheder for at købe Nintendo Switch 2. I hvert fald lige nu. For de første historier om tomme hylder er ved at dukke op rundt omkring i verden. Det er ikke noget, vi for alvor mærker herhjemme endnu, så hvis du virkelig bare må have en Nintendo Switch 2, har du altså stadig chancen.

Vi har kigget os omkring, og det ser ud til, at den kommer i to versioner: Nintendo Switch 2 som konsol alene og så kan du købe et bundle med Nintendo Switch 2 og spillet Mario Kart World, så du kan game løs med det samme.

Konsollen alene koster fra 4.199 kroner, og køber du konsol og spil samlet, begynder prisen ved 4.599 kroner.

Vi vil helt klart anbefale at vælge sidstnævnte, da det giver dig mulighed for at sikre dig et topspil til en reduceret pris og giver dig mulighed for at spille, så snart du pakker Nintendo Switch 2 ud af æsken.

Herunder kan du se det steder, hvor vi har fundet Nintendo Switch 2, og hvor vi forventer, at du også i den kommende tid vil kunne finde den eftertragtede konsol.

Hvor kan man købe en Nintendo Switch 2: Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget koster en Nintendo Switch 2? En Nintendo Switch 2 i sig selv vil koster fra 4.199 kroner. Der findes også en kombi-pakke med, hvor du får både konsol og spillet Mario Kart World. De bundles koster fra 4.599 kroner. Nogle forhandlere tilbyder også bundles med kompatibelt tilbehør og spil, men priserne på disse kan variere.

Hvad indeholder Nintendo Switch 2 Mario Kart World-bundle? Nintendo Switch 2 Mario Kart World Bundle indeholder Nintendo Switch 2-konsollen og en digital kopi afMario Kart World.

Hvilken Nintendo Switch 2 skal jeg købe? Selv om den er lidt dyrere, vil vi anbefale at købe Nintendo Switch 2 Mario Kart World Bundle. Her får du både konsol og spil for 400 kroner ekstra, hvilket er billigt, når man husker, at spillene til Nintendo Switch 2 ofte koster over 500 kroner. Og så kan du også komme i gang med at spille med det samme ;)