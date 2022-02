Alt fra Nintendo Direct: Mario Kart 8 DLC, nyt Fire Emblem og mere

Nintendo Direct for februar 2022 har endelig fundet sted, og vi blev forkælet med masser af store bekendtgørelser i den 40-minutters lange præsentation. Nintendo Direct havde denne gang stort fokus på Nintendo Switch-udgivelser for første halvdel af 2022 og viste, at der er masser at se frem til i de kommende måneder.

Vi kan se frem til opdateringer på spil som bl.a. Splatoon 3 og Kirby and the Forgotten Land, men også uventede premierer som Mario Strikers Battle League og Nintendo Switch Sports. Det føltes virkelig som om, der var noget for enhver smag i denne omgang af Nintendo Direct. Åh ja, og så får vi endelig nye Mario Kart 8 Deluxe-baner. Sikken et forår det bliver.

Hvis du gik glip af Direct-præsentationen, da den blev sendt live, har vi sammensat en oversigt over alle de største og bedste nyheder, som du kan se nedenfor.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Efter succesen med begge Hyrule Warriors-titler og det første Fire Emblem Warriors-spil, var det næsten givet, at spiludvikleren Omega Force ville være med og tilføje en fjerde Musou til Switch baseret på Nintendo IP. Og på same made som Hyrule Warriors: Age of Calamity fokuserede specifikt på The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kommer Fire Emblem Warriors: Three Hope til at fokusere på Three Houses fra 2019.

Three Hopes tager spillerne med tilbage til det krigshærgede land Fodlan, hvor en trio af nationer balancerer mellem våbenhviler og krig. Selvom der dukker nogle nye ansigter op i traileren, ser vi også tilbagevendende karakterer som Byleth, Edelgard og Claude.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes udkommer den 24. juni 2022.

Mario Strikers Battle League

Det sidste Mario Strikers-spil blev lanceret helt tilbage i 2007, så det er både bizart, men også glædeligt at se Mario Strikers Battle League udkommer til Switch halvandet årti senere. De originale Mario Strikers var sjove og elegante fodbold-spinoffs, og vi er superglade for at se, at serien vender tilbage til Switch.

Det lader til at stilen fra originalerne er bibeholdt, men denne gang med prangende scener, før karakterer udfører deres specielle træk. Der er også andre bemærkelsesværdige tilføjelser som bl.a. alternative outfits, der booster statistikkerne og en online Online Club-mode, hvor op til 20 spillere kan danne en gruppe og udfordre andre spillere online.

Mario Strikers Battle League udkommer den 10. juni 2022.

Splatoon 3 Salmon Run

En af Splatoon 2's bedste modes Salmon Run gør comeback i efterfølgeren. Salmon Run: Next Wave introducerer horde-tilstanden i Splatoon 3 med nogle vigtige opdateringer. De nye Boss Salmonids pifter gameplayet op, og det ser ud til, at spillere nu kan kaste de gyldne æg, de skal samle for at komme videre gennem hver bølge.

Udgivelsesvinduet for Splatoon 3 er blevet opdateret til "Sommer 2022", og det betyder højst sandsynligt, at det vil blive lanceret mellem juni og august i år.

Nyheder fra Square Enix

Udover en opdatering af den kommende Triangle Strategy var Square Enix signifikant i denne Nintendo Direct-præsentation. Vi får en ny udgave af PS1-klassikeren Chrono Cross, en remake af mech-strategispillet Front Mission 1st og Front Mission 2 og en remake af den tidligere Japan-eksklusive Super Famicom RPG Live A Live, udviklet på Octopath Traveler's HD-2D-motor.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition udkommer den 7. april 2022, Front Mission 1st lanceres senere på året og Live A Live-remake rammer Switch den 22. juli.

Klonoa Phantasy Reverie Series

En anden stor overraskelse var Klonoa Phantasy Reverie Series, som byder på remake af både Klonoa: Door to Phantomile og Klonoa 2: Lunatea's Veil. Bandai Namcos maskot fra den tidlige PlayStation-æra blev aldrig et mainstream-hit, men han har fået en dedikeret gruppe kultfølgere gennem årene, som uden tvivl er glade for, at han han vender tilbage.

Det ser ud til, at denne remake er af ret høj kvalitet, og det lyder som om, at man også har valgt at bibeholde de ikoniske soundtracks fra begge spil.

Klonoa Phantasy Reverie Series udkommer den 8. juli 2022.

Nintendo Switch Sports

Mario Strikers Battle League er ikke det eneste sportsspil, der udkommer til den bærbare konsol i år. Nintendo Switch Sports kommer snart til at få os til at fægte rundt med vores Joy-Con-controllere, ligesom vi gjorde tilbage i 2006 på Wii.

Nintendo Switch Sport er en samlet sportspakke, som indeholder tennis, badminton, fodbold, chambara, bowling og volleyball, og golf tilføjes senere i år som en del af en gratis opdatering. Derudover understøtter alle sportsgrene onlinespil, så den nye version af Nintendos Sports Series bliver højst sandsynligt den mest konkurrenceprægede nogensinde.

Nintendo Switch Sports udkommer den 29. april 2022. Derudover vil der blive afholdt en teknisk test for spillet online mellem den 18.-20. februar, hvor du kan spille nogle af sportsgrenene.

Earthbound

Nej, vi har stadig ikke fået en officiel vestlig udgivelse af Mother 3, så vi må nøjes med kultklassiskerne RPG’s Earthbound og Earthbound Beginnings, der udkommer på henholdsvis Nintendo Switch Onlines SNES- og NES-bibliotek.

Begge disse fænomenale RPG-spil er stadig værd at spille i dag. Spillet blander mærkelige visuelle elementer og ofte chokerende mørke temaer, og Earthbound (eller Mother)-serien er stadig utrolig indflydelsesrig den dag i dag. Spillet har endda inspireret mange moderne klassikere som bl.a. Undertale.

Du kan spille Earthbound og Earthbound Beginnings lige nu som en del af Nintendo Switch Onlines retro-spilbiblioteker.

Mario Kart 8 Deluxe DLC

Er det drøm eller virkelighed? Vi troede, at vi var nødt til at vente på Mario Kart 9, før vi ville få noget helt ny racer-action med Mario og vennerne, men Nintendo besluttede sig for at annoncere Booster Course Pass til Mario Kart 8 Deluxe, som giver os 6 bølger med 8 baner i hver frem til slutningen af 2023. Det er altså hele 48 nye baner i alt!

Nu siger vi godt nok "nyt", men Booster Course Pass er i bund og grund samling af de bedste Mario Kart-baner fra hele serien lige fra Super Mario Kart og hele vejen frem til Mario Kart Tour. Den første bølge inkluderer klassiske baner som Wii's Coconut Mall og N64's Choco Mountain.

Den første bølge af Mario Kart 8 Deluxes Booster Course Pass ankommer den 18. marts 2022. Det kan købes for 24,99 dollars (165 kr.) og er inkluderet i Nintendo Switch Online's Expansion Pack uden ekstra omkostninger.

Xenoblade Chronicles 3

Nintendo Directs slutter normalt med et brag, og præsentationen for februar 2022 var bestemt ingen undtagelse. Det har gået rygter om, at Xenoblade Chronicles 3 er under udvikling i et stykke tid, men nu er den næste store JRPG fra Monolith Soft officiel, og den ser helt fantastisk ud.

Den 2 minutter lange trailer består for det meste af mellemsekvenser (med nogle gameplay-segmenter, der viser Xenoblades berømte sans for skala). Det har efterladt fans med et væld af spørgsmål, især med hensyn til identiteten af nogle karakterer, som måske vender tilbage fra tidligere spil i serien.

Xenoblade Chronicles 3 udkommer engang i september 2022.

Hvad så vi ikke i Nintendo Direct?

Selvom denne Nintendo Direct-præsentation var virkelig imponerende og bød på gode nyheder, kan spilgiganten naturligvis ikke presse alt ned i en 40-minutters præsentation.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 var (måske forståeligt nok) ikke med. Det skyldes muligvis at Nintendo ikke er helt klar til at vise mere af spillet eller ikke ville have det til at stjæle opmærksomheden fra Xenoblade Chronicles 3. Bayonetta 3 blev heller ikke nævnt, selvom det spil var det store brag i Nintendos tidligere Direct-præsentation.

Metroid Prime 4 er stadig ikke belyst. Det er 3 år siden, at man genoptog udviklingen af spillet, og vi havde håbet, at vi i det mindste ville få en trailer at se på E3 2022. Vi ved dog at Metroid Prime 4 stadig er under aktiv udvikling, ud fra de seneste jobopslag fra udvikleren Retro Studios.