Black Friday: Nintendo Switch-tilbud på konsoller, bundles og spil

Der har været enkelte prisnedsættelser på Nintendo Switch, og vi har sikkert flere spændende tilbud i vente.

Følg med her, nu hvor vi forventer at se flere og flere tilbud på konsolpakker, spil og tilbehør frem imod Black Friday. Vi opdaterer løbende og deler alle de bedste Nintendo Switch Black Friday-tilbud her på siden.

Black Friday-tilbud på Nintendo Switch

Nintendo Switch 2019: 2229,- hos NordicElectronics Nintendo Switch 2019: 2229,- hos NordicElectronics Spillekonsol, Full HD, sort, neonrød og neonblå. Joy-Con-kontrollerne kan kan kobles sammen i håndholdt tilstand, og du kan tilslutte konsollen til tv'et, bruge hver kontroller med én hånd eller endda dele med en ven.

Nintendo Switch – Monster Hunter Rise | 2899,- | Power Nintendo Switch – Monster Hunter Rise | 2899,- | Power

Joy-Con-kontrollere, Monster Hunter Rise-inspireret design, NVIDIA Tegra-processor, Inkluderer Monster Hunter Rise, download-kode til Deluxe Kit DLC.





Nintendo Switch (2019) Animal Crossing: New Horizons | 2999,-| Elgiganten Nintendo Switch (2019) Animal Crossing: New Horizons | 2999,-| Elgiganten

Nintendo Switch spilkonsol 2019 med Animal Crossing: New Horizons kan du spille, hvor det passer dig. Spillet er inkluderet i pakken.





Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition | 2790,- | CDON Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition | 2790,- | CDON

Pakken indeholder røde Joy-Con-kontrollere med blå Joy-Con-stropper, ét blåt Joy-Con-greb og en rød Nintendo Switch-dockingstation og en rød Nintendo Switch-konsol.



| Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition | 1999,- | Elgiganten

En limited edition Nintendo Switch Lite med stilfuld inspiration fra Pokémon Brilliant Diamond og Pokémon Shining Pearl. Spillene er ikke inkluderet.

Black Friday-tilbud på Nintendo Switch-spil

Black Friday-tilbud på Nintendo Switch-tilbehør

Black Friday-tilbud på Nintendo Swtich: Vores indtryk

På trods af sidste års varemangel og stigende efterspørgsel dukkede der en række gode Nintendo Switch-tilbud op i forbindelse med Black Friday. I 2021 forventer vi stabile forsyninger af konsoller og større tilbud på grund af lanceringen af Nintendo Switch OLED.

Det kan betyde, at der dukker flere pakker op til fordelagtige priser, hvor der medfølger gode spil ved køb af Switch-konsoller. Der kan også være tilbud på pakker, der indeholder forskelligt tilbehør.

Direkte prisreduktioner er mere en sjældenhed, når det kommer til Nintendo Switch-konsoller, men du kan være heldig at finde de ældre modeller til nedsat pris. Hos Nintendo Switch Lite forventer vi at se nogle gode rabatter på selve konsollen.

Det er dog værd at bemærke, at de fleste af de her nævnte konsoller og pakker er steget i pris omkring den 1. november. Så det er en god ide at gå et par måneder tilbage, når du tjekker før-prisen for at se, om der reelt er tale om et godt tilbud.

Hvornår kommer de bedste Nintendo Switch-tilbud til Black Friday? De bedste tilbud vil formentlig dukke op omkring selve fredagen. Det er nogle meget populære varer, og forhandlere vil sikkert holde på de bedste tilbud til sidste øjeblik for at lokke kunderne til og måske friste dem med ekstra gode pakketilbud. Inden for forbrugerelektronik faldt priserne internationalt med 29 % under sidste års Black Friday-salg, ifølge Adobe. Det er måske en god tommefingerregel at have i baghovedet, når du tjekker dette års Black Friday-udsalg. Vi opdaterer løbende denne side, så bogmærk siden og få hurtig adgang til et overblik over de bedste og mest aktuelle tilbud.

Hvem kommer med de bedste Nintendo Switch-tilbud på Black Friday? Mange af de store og kendte forhandlere vil nok komme med gode Nintendo Switch-tilbud i forbindelse med Black Friday. Men du bør også holde øje med lidt mindre kendte forhandlere som Dustin Home og Computer Sales har gang i. Nedenfor har vi samlet en række forhandlere, du bør holde øje med – med direkte links til deres priser på Nintendo Switch og relaterede produkter.

Vil Nintendo Switch OLED være på tilbud til Black Friday? Denne konsol er næsten helt ny, og det er sjældent, at nylancerede produkter kommer på udsalg. Samtidig er konsollen lige nu udsolgt på Nintendos egen hjemmeside, og når der ligefrem er mangel på produkter, falder prisen næppe. Der vil sikkert være enkelte forhandlere, som alligevel laver Black Friday-tilbud på OLED-modellen, men vi forventer ikke kæmpe rabatter her. Det vil her sandsynligvis også her dreje sig om pakker, hvor du får noget ekstra med i stedet for store prisnedsættelser. Det er en god ide at tjekke før-priser her, så du har styr på, om der er tale om et godt tilbud. Hvis du finder den, skal du også lige tjekke leveringstiden, da den også kan være længere end normalt pga. den høje efterspørgsel. Bogmærk denne side, for vi tjekker og opdaterer løbende listen over de bedste Nintendo Switch-tilbud.

Tips til dit Nintendo Switch-køb på Black Friday

De bedste Black Friday-tilbud på Nintendo Switch bliver helt sikkert hurtigt udsolgt. Disse konsoller er ekstremt populære, og efterspørgslen har ikke vist nogen tegn på at aftage. Derfor er det en god ide at holde øje i løbet af hele november måned. For du skal planlægge lidt, så du er kan kende en god pris og slå til i en fart, hvis du skal være en af de heldige, der scorer en Switch med rabat.

Sådan finder du de bedste Black Friday-tilbud på Nintendo Switch

Første skridt er at vide, hvad du egentlig leder efter, men også at du er realistisk og fleksibel. Er du bare ligeglad med The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Mange af de mest populære spil dukker sjældent op i nedsatte pakketilbud, men du kan stadig være heldig og finde spillet separat til en fantastisk pris i forbindelse med Black Friday.

Hvis du har en liste over ønskepsil-spil, er der større sandsynlighed for, at du finder noget af det, du leder efter - separat eller som en del af en pakke.

Der vil helt sikkert komme mange forskellige tilbud - både separate pakker, men især som bundles med spil eller tilbehør sammen med konsollen. Du skal være parat til at slå til, for de Nintendo Switch du finder på udsalg, vil hurtigt blive udsolgt, hvis tilbuddet er godt.

Er Black Friday det bedste tidspunkt at købe en Nintendo Switch?

Ud fra, hvad vi har set tidligere, så finder du rigtig mange gode Nintendo Switch-tilbud på Black Friday. Tilbud, som oftest er mindst lige så gode, som dem du finder resten af året - og ind imellem dukker der nogle virkelig gode tilbud på selve Black Friday. Så du kan godt være heldig at gøre en virkelig god handel i november. Og hvis det ikke lykkes, så er det næppe sidste gang, du finder et godt tilbud på konsollen.