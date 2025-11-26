Black Friday-tip: De laveste priser nogensinde på årets bedste OLED-TV og andre fantastiske fjernsyn

Planlægger du at købe et tv i Black Week? Så gå ikke glip af disse rabatter.

November betyder Black Friday og en gylden mulighed for at finde billige tech-gadgets!



Hvis du vil holde øje med alle de bedste rabatter og tilbud fra årets store udsalg, kan du læse vores hovedartikel om Black Friday. Vi vil holde den opdateret hele Black Friday med alle de bedste tilbud, udsalget har at byde på.



Hvis du er på udkig efter et rigtig godt tilbud på et tv, er Black Friday det rette tidspunkt på året at slå til. De store producenter presser priserne hårdere end nogensinde under dette års store udsalg, og både TCL og Samsung har nu sænket priserne på nogle af deres flagskibsmodeller til det laveste niveau nogensinde. Dette er premium-tv med mini-LED- eller OLED-paneler, høj lysstyrke, avancerede billedmotorer og topkarakterede spilfunktioner. Du sparer tusindvis af kroner, hvis du slår til nu.

Vi følger nøje hele udsalgsperioden og gennemgår alle tilbudene, og efter vores mening er dette nogle af de bedste flagskibstilbud lige nu. Det er tv'er, der normalt ligger langt over mange menneskers budget, men under Black Friday er de endelig inden for rækkevidde.

Black Friday finder sted den 28. november, men forhandlerne kører deres kampagner gennem hele Black Week og helt frem til 1. december. Men med så gode priser er der risiko for, at tv-modellerne bliver udsolgt på ingen tid, så det kan være klogt at handle hurtigt, hvis du er interesseret.

Black Friday-tilbud på fjernsyn

SUPERDEAL - Spar 74%! Du sparer 74% TCL 98" QD-Mini LED 4K Google : var 79.999 kr. nu 20.999 kr. hos lbs.dk Spar 59.000 kr. - Få biografstemning hjemme i stuen med en enorm 98-tommer skærm, der kombinerer 4K-skarphed med QD-Mini LED-teknologi for stærke kontraster og levende farver. Google TV gør det let at finde dine favoritfilm og serier, og med Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 og flere HDMI-porte er der rig mulighed for at tilslutte alt dit udstyr. Et oplagt valg til dig, der vil have den helt store oplevelse.

SUPERDEAL Du sparer 38% LG 65" OLED evo G5 4K TV 2025: var 23.999 kr. nu 14.990 kr. hos punkt1.dk Spar 9.009 kr. - LG 65" OLED evo G5 4K fra 2025 giver et billede med dybe kontraster og præcise farver. Den avancerede evo-panelteknologi skal levere ekstra lysstyrke, så detaljer står tydeligt selv i lyse rum. Ultratyndt design gør det nemt at integrere tv’et elegant i hjemmet.

Et stærkt valg til film, sport og gaming i topkvalitet. Er 65" for lidt? Så kig på den gigantiske 97" model herunder!

God rabat Du sparer 16% LG 97" G5 AI 4K OLED Smart TV (2025): var 189.999 kr. nu 159.990 kr. hos Komplett DK LG 97" G5 AI 4K OLED Smart TV (2025)

Spar 30.009 kroner - Kan det ikke blive stort nok, og har du pengekassen i orden? Så skal du gå efter guldet og købe denne gigaskærm på 97-tommer. Du får stadig et lækkert OLED evo-panel med A11 Gen 2 AI-processor, højt detaljeniveau og bred farvedækning. Med et smart-TV﻿-system, fire HDMI-porte, WiFi 6 og Bluetooth 5.3 får du nem adgang til streaming, spil og tilslutning af eksternt udstyr. Til film, sport og spil er dette TV et seriøst valg, når du vil opgradere TV-hjørnet.