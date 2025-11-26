Black Friday-tip: De laveste priser nogensinde på årets bedste OLED-TV og andre fantastiske fjernsyn
Black Week betyder gode tilbud på nogle af markedets bedste fjernsyn. TechRadars bud på årets bedste OLED-TV fra Samsung til de laveste priser nogensinde.
November betyder Black Friday og en gylden mulighed for at finde billige tech-gadgets!
Hvis du er på udkig efter et rigtig godt tilbud på et tv, er Black Friday det rette tidspunkt på året at slå til. De store producenter presser priserne hårdere end nogensinde under dette års store udsalg, og både TCL og Samsung har nu sænket priserne på nogle af deres flagskibsmodeller til det laveste niveau nogensinde. Dette er premium-tv med mini-LED- eller OLED-paneler, høj lysstyrke, avancerede billedmotorer og topkarakterede spilfunktioner. Du sparer tusindvis af kroner, hvis du slår til nu.
Vi følger nøje hele udsalgsperioden og gennemgår alle tilbudene, og efter vores mening er dette nogle af de bedste flagskibstilbud lige nu. Det er tv'er, der normalt ligger langt over mange menneskers budget, men under Black Friday er de endelig inden for rækkevidde.
Black Friday finder sted den 28. november, men forhandlerne kører deres kampagner gennem hele Black Week og helt frem til 1. december. Men med så gode priser er der risiko for, at tv-modellerne bliver udsolgt på ingen tid, så det kan være klogt at handle hurtigt, hvis du er interesseret.
Black Friday-tilbud på fjernsyn
Samsung S95F OLED 4K Smart TV er TechRadars valg som årets bedste TV og leverer dyb sort, strålende farver og skarp 4K-kvalitet, der gør film, serier og spil mere medrivende. Det slanke design, den antireflektive OLED Glare-Free-skærm og Tizen-platformen gør det let at bruge og integrere i enhver stue. Et stærkt valg for dig, der ønsker premium billedkvalitet og moderne smart-funktioner samlet i ét TV.
Fås også i disse størrelser:
Spar 59.000 kr. - Få biografstemning hjemme i stuen med en enorm 98-tommer skærm, der kombinerer 4K-skarphed med QD-Mini LED-teknologi for stærke kontraster og levende farver. Google TV gør det let at finde dine favoritfilm og serier, og med Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 og flere HDMI-porte er der rig mulighed for at tilslutte alt dit udstyr. Et oplagt valg til dig, der vil have den helt store oplevelse.
Spar 7.491 kr. - Dette TV kombinerer et QD-OLED-panel med den avancerede XR-Processor og Google TV, hvilket skal levere præcis farvegengivelse og realistiske billeder. Med funktioner som Acoustic Surface Audio+ får du lyd direkte fra skærmen, og gaming-understøttelse med 4K/120 Hz, VRR og ALLM er indarbejdet.
BRAVIA 8 II 55" er også på tilbud lige nu
Spar 9.009 kr. - LG 65" OLED evo G5 4K fra 2025 giver et billede med dybe kontraster og præcise farver. Den avancerede evo-panelteknologi skal levere ekstra lysstyrke, så detaljer står tydeligt selv i lyse rum. Ultratyndt design gør det nemt at integrere tv’et elegant i hjemmet.
Et stærkt valg til film, sport og gaming i topkvalitet.
Er 65" for lidt? Så kig på den gigantiske 97" model herunder!
LG 97" G5 AI 4K OLED Smart TV (2025)
Spar 30.009 kroner - Kan det ikke blive stort nok, og har du pengekassen i orden? Så skal du gå efter guldet og købe denne gigaskærm på 97-tommer. Du får stadig et lækkert OLED evo-panel med A11 Gen 2 AI-processor, højt detaljeniveau og bred farvedækning. Med et smart-TV-system, fire HDMI-porte, WiFi 6 og Bluetooth 5.3 får du nem adgang til streaming, spil og tilslutning af eksternt udstyr. Til film, sport og spil er dette TV et seriøst valg, når du vil opgradere TV-hjørnet.
Dette tv fra TCL viser, at det ikke behøver at koste en formue at få et stort TV i stuen. Det er den billigste pris nogensinde på Black Friday, så mvis du vil have en 85-tommers skærm uden at gå på kompromis med billedkvaliteten og stadig have råd til julegaver, er det et godt køb.
Prisen er den laveste nogensinde og det fås med tilsvarende store rabatter i størrelserne 55", 65" og 75".
Du kan finde det i flere størrelser her.
