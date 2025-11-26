Samsung S95F er årets tv – slår konkurrenter som LG og Sony på OLED- og mini-LED-fronten

I et år, hvor der har været flere store tv-lanceringer, har Samsung S95F formået at snuppe titlen som TechRadars valg til det allerbedste tv i 2025.

Samsung S95F begyndte sin rejse mod prisen ved først at modtage fem ud af fem stjerner i vores anmeldelse af modellen. For de fleste tv'er ville det have været nok, men vi var ikke færdige med S95F endnu. Samsungs flagskibs-OLED deltog derefter i TechRadars store OLED-showdown, hvor fire modeller blev sat op mod hinanden side om side – og hvor S95F vandt flere kategorier og delte førstepladsen med LG G5 som det bedste OLED-tv samlet set, men vandt flere underkategorier end LG.

TechRadar-læsere stemte også Samsung S95F til det bedste OLED-tv i TechRadar Choice Awards – hvilket betyder, at det også slog LG G5 i den kategori. Så hvordan lykkedes det Samsung S95F at blive ikke kun det bedste OLED-tv i året, men også det bedste tv i 2025?

OLED i et nyt lys

Samsung S95F (yderst til venstre) konkurrerer mod LG G5 (til venstre i midten), Sony Bravia 8 II (til højre i midten) og Panasonic Z95B OLED (yderst til højre) i TechRadars store OLED-tv-duel. (Image credit: Future)

OLED-tv har traditionelt været betragtet som bedst egnet til visning i dæmpede eller mørke omgivelser – af to hovedårsager. Den første er, at tidligere OLED-modeller havde lavere lysstyrke end bedste mini-LED-tv, især når det kommer til lysstyrken på fuld skærm.

Det andet er, at OLED-tv'ers dybe sorte farver og detaljerede skygger er bedst egnet til mørke rum – ellers risikerer refleksioner i lyse omgivelser at overdøve de mørke områder.

Disse begrænsninger har tidligere været et kompromis for de bedste OLED-TV, men i 2024 introducerede Samsung sin OLED Glare Free-teknologi med modellen Samsung S95D. Den matte belægning viste sig at være meget effektiv til at eliminere genskær fra skærmen og gjorde det muligt at se tv i lyse rum uden distraherende refleksioner.

OLED Glare Free havde dog en ulempe – sortniveauerne havde tendens til at være lidt lysere, hvilket vi også bemærkede i vores anmeldelse. Med Samsung S95F introducerede producenten derfor en anden generation af teknologien, som forbedrer den oprindelige ved at opretholde dybere sorte farver, selv i lyse omgivelser.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Et nyt QD-OLED-panel med markant højere lysstyrke end sin forgænger bidrager også til S95F's imponerende ydeevne i lyse rum. Dette var en afgørende faktor i vores beslutning om at kåre det til årets bedste tv. Samsung S95F er ikke kun et fantastisk OLED-tv – det er en komplet allround-model, der kan konkurrere med mange mini-LED-tv'er med hensyn til lysstyrke.

Alt andet, der gør Samsung S95F til det bedste TV i 2025

Samsung S95F har et imponerende indbygget højttalersystem til et så tyndt tv. (Image credit: Future)

Et klart og detaljeret billede er blot en af de mange ting, man kan sætte pris på ved Samsung S95F. Den har et ekstremt slankt design og bruger Samsungs One Connect Box til alle eksterne tilslutninger, hvilket gør installationen både stilfuld og pæn. Den leveres også med Samsungs genopladelige SolarCell-fjernbetjening, som er en af de mest miljøvenlige på markedet takket være både solcelle- og USB-C-opladning.

På trods af sin ultratynde konstruktion leverer S95F et imponerende 4.2.2-kanals 70 W lydsystem, der giver klar dialog og overraskende kraftig bas. Den understøtter Dolby Atmos, og Samsungs Object Tracking Sound+ placerer lyden præcis der, hvor handlingen foregår på skærmen.

Samsungs Tizen 9.0 smart TV-platform, der bruges i S95F, er virksomhedens bedste version til dato. Den tilbyder indholdshubs for kategorier som Gaming, Daily+ (livsstils- og arbejdsapps) og Ambient – sidstnævnte fungerer som en pauseskærm, når tv'et er i standbytilstand, og indeholder også den nye tilføjelse Samsung Art Store.

Samsung har længe haft stort fokus på gaming, og S95F er ingen undtagelse. De fire HDMI-porte understøtter 4K ved 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM og HDR10+ Gaming. Samsung Gaming Hub indeholder populære tjenester som Xbox, Nvidia GeForce Now og Amazon Luna. Hvad mere er, inputforsinkelsen er kun 9,5 ms – blandt de laveste, der findes på et tv.

Alle disse tilslutninger er placeret i den eksterne One Connect Box, der sender både strøm og billede til skærmen via et enkelt kabel. Dette gør det muligt at gøre selve panelet tyndere og gør det perfekt til vægmontering, da tilslutningsboksen let kan skjules.

Vi ville gerne sige, at Samsung S95F også er let på pengepungen, men det er naturligvis ikke tilfældet med et premium-tv af denne type. Men hvis du har budgettet, er dette uden tvivl det bedste tv, der er udgivet i 2025 – og i et år fyldt med fantastiske tv-muligheder siger det meget.