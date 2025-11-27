Har du planer om at købe en Shark- eller Dyson-støvsuger på Black Friday? Her er TechRadars ekspertråd

Shark og Dyson er måske de to største navne på markedet for støvsugere i øjeblikket, og begge tilbyder betydelige rabatter under Black Friday. Hvis du er i tvivl om, hvilket mærke du skal bruge dine penge på i dette års udsalg, er jeg her for at hjælpe.

Jeg er TechRadars redaktør med fokus på gulvpleje, og jeg har testet snesevis af støvsugere fra forskellige mærker, herunder næsten hele det aktuelle Dyson-sortiment og alle de vigtigste modeller fra Shark. Det betyder, at jeg har et ret klart billede af, hvad man kan forvente af hvert mærke, og hvad de vigtigste forskelle er mellem de forskellige modeller.

Her er en hurtig guide til støvsugere fra Shark og Dyson – længere nede i artiklen finder du også en liste over nogle af de bedste Black Friday-tilbud på deres produkter lige nu. Alternativt kan du kigge på mine guider til bedste Dyson-støvsugere eller de bedste Shark-støvsugere. Lad os se nærmere på mine favoritmodeller fra hvert mærke.

1. Rengøring

Begge mærker har støvsugere, der leverer fremragende rengøringsresultater. I min seneste store gruppetest for at kåre den bedste trådløse støvsuger var det Shark PowerDetect Cordless, der scorede højest i mine rengøringstests. De næstbedste var dog alle Dyson-modeller: Dyson Gen5detect, V11 og V8 Cyclone.

Blandt trådløse støvsugere leverer Dyson-modellerne konsekvent meget god rengøringsydelse – selv de billigere, ældre modeller som Dyson V8. Jeg vil sige, at der er større variation inden for Sharks sortiment; nogle Shark-støvsugere fungerer fantastisk, mens andre er mindre effektive, hvilket gør det ekstra vigtigt at undersøge markedet grundigt, før du køber.

(Image credit: Future)

2. Pris

Shark-støvsugere er generelt billigere end Dyson-støvsugere – især hvis man ser på de dyreste modeller. Hvis du har et stramt budget, ville jeg nok starte med Shark. Generelt vil jeg også sige, at Shark er mere generøs og regelmæssig med rabatter, men Dyson overrasker os fra tid til anden med uventet gode tilbud, så forskellene er måske ikke så store, hvis man kigger på det rigtige tidspunkt.

Nedenfor har vi samlet nogle af de bedste rabatter på hvert brands produkter lige nu.

Du sparer 20% Shark Detect Pro: var 1.999 kr. nu 1.599,20 kr. hos sharkclean.dk Spar 399,80 kroner: En god rabat på Sharks populære Detect Pro, der kombinerer automatisk sugekraftjustering med lav vægt og nem håndtering. Prisen hos Shark er i forvejen den billigste, og nu får du altså 20% rabat oven i. Du får rabatten ved på 20% ved at indtaste koden SHARK20, inden du går fra indkøbskurv til betaling.

50% rabatt Du sparer 1.599,80 kr. Shark Stratos ledningsfri med Clean Sense IQ Pet Pro-model: var 3.199 kr. nu 1.599,20 kr. hos amzn.to Støvsugeren justerer automatisk sugekraften med Clean Sense IQ, så den opsamler mere snavs uden unødvendigt energiforbrug. Den kombinerer DuoClean-mundstykke og Anti Hair Wrap-teknologi, så både hårde gulve og tæpper – samt dyrehår – bliver effektivt rengjort. Med op til 60 minutters driftstid, fleksibelt skaft og mulighed for at konvertere til håndstøvsuger, er den ideel til dig, der vil gøre rengøringen nem og hurtig. Du får rabatten ved på 20% ved at indtaste koden SHARK20, inden du går fra indkøbskurv til betaling.

28% rabat Du sparer 1.870 kr. Dyson Dyson Gen5detect Absolute: var 6.710 kr. nu 4.840 kr. hos dyson.dk Dyson Gen5detect Absolute kombinerer meget kraftig sugeevne med intelligent støv- og partikelregistrering samt HEPA-filtrering, så selv mikroskopisk støv og allergener fjernes effektivt. Den op til 70 minutters driftstid og automatiske sugestyring gør rengøringen nem og fleksibel, uanset om det er gulve, tæpper eller møbler, der skal renses.

3. Komfort og kvalitet

Dyson-støvsugere er ekstremt godt designet og føles normalt meget eksklusive, men et område, hvor jeg synes, de halter bagefter, er komforten. Håndtagene på de trådløse modeller er ikke særlig ergonomiske, og i topsegmentet – V15 Detect, Gen5detect og V16 Piston Animal – äStøvsugerens hoveddel er både tung og aflang, hvilket gør den lidt besværlig at bruge.

Til sammenligning kan Shark-støvsugere føles billigere med hensyn til byggekvalitet, men er ofte mere behagelige at bruge Detect Pro er den mest komfortable støvsuger, jeg nogensinde har brugt – den er ekstremt let og har en form og et gummieret håndtag, der er behageligt at holde på. Det er ikke den mest kraftfulde model, men den er perfekt til let rengøring.

(Image credit: Future)

4. Specialfunktioner

Både Shark og Dyson udmærker sig på hver deres måde, når det kommer til særlige funktioner – det er blot et spørgsmål om at beslutte, hvad der er vigtigst for dig. Begge mærker tilbyder automatisk justering af sugekraften baseret på gulvtype og detekteret snavs i udvalgte modeller.

Jeg vil sige, at Dysons automatiske tilstand er mere præcis med realtidsopdateringer af partikelantal, der vises via et farverigt, bevægeligt søjlediagram på støvsugerens skærm. Sharks version har dog en fordel i form af kantdetektering, hvor sugekraften automatisk øges, når dysen nærmer sig rummets kanter.

Andre populære Shark-funktioner er et rør, der kan afmonteres og vinkles fremad for at gøre det lettere at rengøre under møbler, samt en lugtneutraliserende kapsel, der efterlader gulvene med en frisk duft efter rengøringen.

(Image credit: Future)

Ud over at vise, hvor beskidte gulvene er – hvilket kan være nyttige for at sikre, at et område virkelig er rent, før man går videre – er Dysons største unikke fordel en kraftig grøn laser, der skaber skygger og gør selv mikroskopiske støvpartikler synlige. Mange Shark-støvsugere har også belysning i dysen, men den er langt fra så effektiv.

Find Black Friday-tilbud direkte fra forskellige forhandlere: