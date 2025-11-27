Spar 40% på SharkNinjas fremragende og sjove Ninja Crispi airfryer

SharkNinja, det stærke brand bag de superpopulære Shark Clean- og Ninja Kitchen-produkter, er i gang med deres Black Friday-udsalg.

Du får mindst 10 % rabat på hele webshoppen og op til 30 % rabat på udvalgte varer med en rabatkode, du kan få på hjemmesiden.

Du kan vælge mellem alt fra støvsugere i topklasse til alsidige udendørs ovne og specialiserede skønhedsredskaber. Hvis du overvejer at købe julegaver, er dette helt sikkert det rigtige udsalg for dig.

Nu er det tid til at slå til: Gå direkte til Ninja Black Friday-udsalget. Der er ingen komplicerede kampagnekoder – bare køb det, du vil have med en god rabat.

Ninja Crispi

Du sparer 41% Ninja Crispi® 4-in-1 Portable Glass Air Fryer Cooking System: var 1.699 kr. nu 999 kr. hos ninjakitchen.dk Denne fire-i-én-airfryer kan stege, airfrye, varme eller gøre dine yndlingsretter sprøde igen. Crispi består af en glasskål, hvor airfryeren sidder i låget. Der er ingen mulighed for at justere temperatur, men du kan indstille tiden. Det mobile design betyder, at du kan bruge den derhjemme eller når du er ude, så du virkelig kan lave alt på ferieturen eller på terrassen. Vi har den til test, og den er faktisk også supernem at gøre ren. - Den enkle tilgang betyder, at det faktisk er ret sjovt at bruge den. Du kan se, hvordan retterne udvikler sig, og det er nemt at give den et par ekstra minutter, hvis der er behov for det. Ninja Crispi er en rigtig god opgradering af dit køkkengrej, hvis du ønsker at spise sundere uden at bruge lang tid på madlavning – den kan tilberede enkeltportioner på bare 7 minutter, og dens alsidighed gør den ideel til snacks eller måltider til hele familien. Hvis du ønsker at opgradere din airfryer med noget moderne, er dette det rette valg.

Hvem er SharkNinja?

Der er stor sandsynlighed for, at du allerede ejer et af virksomhedens smarte, innovative apparater, der kombinerer teknologi og design på en måde, som giver velfungerende produkter, der har for vane at holde, hvad de lover og altid overrasker med ekstra lækre funktioner. SharkNinja er faktisk to stærke mærker, der arbejder under samme tag:

- Shark: De tackler de rengøringsopgaver og behov i hjemmet med geniale produkter, herunder støvsugere, robotstøvsugere og personlig pleje som glattejern.

- Ninja: Det mærke, du nu ser i de fleste køkkener, tilbyder uundværlig teknologi som fremragende espressomaskiner, grill- og pizzaovne, ventilatorer og så videre.