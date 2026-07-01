Vind en Shark Flex Breeze HydroGo – vi udlodder tre ventilatorer blandt vores læsere
Hold dig kølig denne sommer med en bærbar ventilator fra Shark.
Sommeren kører for fuld hammer, og for at hjælpe vores læsere med at holde sig kølige har Shark været så generøse, at de har doneret tre eksemplarer af deres bærbare tågeventilator Shark Flex Breeze HydroGo til en lodtrækning. Vi udlodder en ventilator til en vinder i henholdsvis Sverige, Norge og Danmark.
Kort om ventilatoren
Shark Flex Breeze HydroGo er en kompakt og batteridrevet ventilator, der kan bruges både indendørs og udendørs. Den har en indbygget vandbeholder på 150 ml, der giver en forfriskende forstøverfunktion på varme dage, og den vejer mindre end 2,1 kg, hvilket gør den nem at tage med til stranden, terrassen, campingpladsen eller sommerhuset. Blandt funktionerne er:
- Batteri til brug uden ledning
- Indbygget forstøverfunktion for ekstra afkøling
- Op til 12 timers batteritid afhængigt af hastighed
- Kompakt og bærbart design
- Kan bruges både indendørs og udendørs
Sådan deltager du
For at deltage i lodtrækningen skal du:
1. Synes godt om konkurrenceindlægget på Facebook.
2. Skriv en kommentar og fortæl, hvad du glæder dig mest til at lave denne sommer.
Det er alt!
Oplysninger om konkurrencen
Der udpeges i alt tre vindere – én i Danmark, én i Norge og én i Sverige.
Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere.
Præmien består af en Shark Flex Breeze HydroGo i sort.
Vinderne trækkes den 27. juli 2026.
Ventilatorerne sendes direkte til vinderne, efter at de er blevet kontaktet.
Held og lykke – og vi håber, I får en fantastisk sommer! ☀️
- BEMÆRK: Konkurrencen er hverken sponsoreret, administreret eller tilknyttet Facebook. Vinderne vil blive kontaktet via Facebook, når konkurrencen er afsluttet.