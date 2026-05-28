Ninja lancerer alt-i-én-kaffemaskine til 7.499 kroner
AutoBarista Pro kan automatisk brygge 13 kaffedrikke — fra espresso til cold brew — uden manuelle justeringer
- Ny AutoBarista-teknologi, der automatisk justerer formalingsstørrelse, brygindstillinger og mælkeskum
- Grind iQ kalibrerer kværnindstillingen automatisk til de valgte bønner
- FrothPerfect leverer mikroskum i fem forudindstillede tykkelser — inkl. koldt skum til iskaffe
- 13 kaffevalg med ét tryk — inkl. cold brew og flat white
SharkNinja har lanceret Ninja AutoBarista Pro i Danmark. Kaffemaskinen er et alt-i-én-system, der brygger 13 forskellige kaffetyper med et enkelt tryk og skummer mælk automatisk uden manuel indstilling. Prisen er 7.499 kroner.
Maskinen understøtter både espresso, filterkaffe og cold brew samt varme og kolde kaffedrikke. Brugerne kan vælge mellem 13 forudindstillede kaffevalg med et enkelt tryk, herunder americano, cappuccino, latte, flat white, espresso og cold brew. Med AutoBarista Pro kan man lave 13 caféinspirerede drikke derhjemme, uden at skulle sætte sig ind i en masse avancerede indstillinger.
AutoBarista Pro benytter virksomhedens AutoBarista-teknologi, som automatisk justerer flere dele af bryggeprocessen. Systemet omfatter blandt andet Grind iQ-teknologi, der tilpasser kværnens indstillinger efter de valgte kaffebønner. Derudover anvendes FrothPerfect-teknologi, som skal skabe mikroskum af både mælk og plantedrikke. Brugerne kan vælge mellem fem forskellige skumindstillinger: dampet mælk, tyndt skum, tykt skum, ekstra tykt skum og koldt skum.
Skift bønner uden besvær
Maskinen benytter også kalibreret brygteknologi, der automatisk regulerer temperatur og tryk under brygningen. Ifølge SharkNinja skal det bidrage til en mere ensartet brygning og en balanceret smag i hver kop kaffe.
Brugerne kan oprette op til to personlige profiler og gemme foretrukne indstillinger som kaffestyrke, temperatur, portionsstørrelse og type af mælkeskum. Modellen leveres desuden med to udskiftelige beholdere til kaffebønner på hver 340 gram, så det er muligt at skifte mellem forskellige kaffetyper uden at tømme beholderen. En dobbelt brygfunktion gør det muligt at brygge to espresso-shots samtidig.
James Kitto, SVP EMEA Managing Director hos SharkNinja, siger at AutoBarista Pro kombinerer brugervenlighed med funktioner, der normalt hører til mere avancerede kaffemaskiner til hjemmebrug.
Pris og tilgængelighed
Ninja AutoBarista Pro er tilgængelig nu hos sharkninja.dk til 7.499 kroner.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.