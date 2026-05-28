Ninja lancerer alt-i-én-kaffemaskine til 7.499 kroner

SharkNinja har lanceret Ninja AutoBarista Pro i Danmark. Kaffemaskinen er et alt-i-én-system, der brygger 13 forskellige kaffetyper med et enkelt tryk og skummer mælk automatisk uden manuel indstilling. Prisen er 7.499 kroner.

Maskinen understøtter både espresso, filterkaffe og cold brew samt varme og kolde kaffedrikke. Brugerne kan vælge mellem 13 forudindstillede kaffevalg med et enkelt tryk, herunder americano, cappuccino, latte, flat white, espresso og cold brew. Med AutoBarista Pro kan man lave 13 caféinspirerede drikke derhjemme, uden at skulle sætte sig ind i en masse avancerede indstillinger.

AutoBarista Pro benytter virksomhedens AutoBarista-teknologi, som automatisk justerer flere dele af bryggeprocessen. Systemet omfatter blandt andet Grind iQ-teknologi, der tilpasser kværnens indstillinger efter de valgte kaffebønner. Derudover anvendes FrothPerfect-teknologi, som skal skabe mikroskum af både mælk og plantedrikke. Brugerne kan vælge mellem fem forskellige skumindstillinger: dampet mælk, tyndt skum, tykt skum, ekstra tykt skum og koldt skum.

Ninja AutoBarista Pro kan brygge to espresso shots ad gangen. (Image credit: SharkNinja)

Skift bønner uden besvær

Maskinen benytter også kalibreret brygteknologi, der automatisk regulerer temperatur og tryk under brygningen. Ifølge SharkNinja skal det bidrage til en mere ensartet brygning og en balanceret smag i hver kop kaffe.

Brugerne kan oprette op til to personlige profiler og gemme foretrukne indstillinger som kaffestyrke, temperatur, portionsstørrelse og type af mælkeskum. Modellen leveres desuden med to udskiftelige beholdere til kaffebønner på hver 340 gram, så det er muligt at skifte mellem forskellige kaffetyper uden at tømme beholderen. En dobbelt brygfunktion gør det muligt at brygge to espresso-shots samtidig.

James Kitto, SVP EMEA Managing Director hos SharkNinja, siger at AutoBarista Pro kombinerer brugervenlighed med funktioner, der normalt hører til mere avancerede kaffemaskiner til hjemmebrug.

Pris og tilgængelighed

Ninja AutoBarista Pro er tilgængelig nu hos sharkninja.dk til 7.499 kroner.