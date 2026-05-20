Er du klar til at være slush ice-helten denne sommer? Ninja SLUSHi MAX laver slush-is til hele klassen, festen eller nabolaget på 15 minutter
Den nye slush ice-model er opgraderet og kan lave op til 12 portioner med lækker slush ice eller frosne drikke på ingen tid.
- Større beholder end tidligere SLUSHi-modeller: 4,4 liter mod tidligere 1,8–2 liter
- Opgraderet RapidChill Pro-teknologi for hurtigere nedkøling
- Ny SlushAssist-funktion der automatisk registrerer ingredienser og justerer temperatur
- Giver besked, hvis drikken mangler sukker eller sukkeralternativ for korrekt konsistens
Ninja har lanceret SLUSHi MAX i Danmark — den største og hurtigste model i SLUSHi-serien til dato. Med en beholder på 4,4 liter og seks tilberedningstilstande er maskinen beregnet til dem, der vil lave frosne drikke derhjemme i større mængder og med minimal indsats.
Den største forskel fra den originale SLUSHi er kapaciteten. Forgængeren Ninja SLUSHi kan rumme 1,9 liter slush ad gangen — MAX rummer 4,4 liter, svarende til op til 12 portioner á 260 ml i én kørsel. Det betyder, at man kan sætte maskinen i gang og servere for hele selskabet uden at starte forfra midt i aftenen.
Nedkølingen er også opgraderet. RapidChill Pro-teknologien cirkulerer væsken 360 grader rundt og når lavere temperaturer end tidligere modeller. Under optimale forhold er drikken klar som slush på blot 15 minutter — men afhænger af ingredienser og starttemperatur, og kan i visse tilfælde tage op til 60 minutter.
Den nye SlushAssist-funktion registrerer automatisk ingredienserne og justerer temperaturen løbende for at ramme den rette konsistens. Maskinen giver besked, hvis drikken mangler sukker eller sødemiddel. Det er en forbedring, for hvis der er for lidt sukker i drikken, kan maskinen ikke lave den rigtige slush-effekt.
Ud over SlushAssist har SLUSHi MAX fem programmer: Frozen Juice, Frozen Cocktail, Frozen Cocktail Max til drikke med højt alkoholindhold, Slush og Milkshake. Der er 15 manuelle temperaturindstillinger til fintuning af konsistensen. Et indbygget skylleprogram letter rengøringen, og de aftagelige dele kan komme i opvaskemaskinen.
Hvad får du med SLUSHi Max?
- Større beholder: 4,4 liter mod 2,5 liter i den originale SLUSHi
- Op til 12 portioner pr. omgang mod normalt 4–7 i tidligere modeller
- RapidChill Pro reducerer nedkølingstiden fra ca. 30 til minimum 15 minutter
- SlushAssist registrerer ingredienser og justerer temperaturen automatisk
- Seks programmer mod fem — inkl. nyt Frozen Cocktail Max til drikke med højere alkoholprocent
- 15 manuelle temperaturindstillinger
- WhisperChill-kompressor holder drikken kold i op til 12 timer (ikke mejeriprodukter)
- Indbygget skylleprogram
Pris og tilgængelighed
Ninja SLUSHi MAX er tilgængelig nu på sharkninja.dk til 2.999 kroner.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.