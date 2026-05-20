Er du klar til at være slush ice-helten denne sommer? Ninja SLUSHi MAX laver slush-is til hele klassen, festen eller nabolaget på 15 minutter

Større beholder end tidligere SLUSHi-modeller: 4,4 liter mod tidligere 1,8–2 liter

Opgraderet RapidChill Pro-teknologi for hurtigere nedkøling

Ny SlushAssist-funktion der automatisk registrerer ingredienser og justerer temperatur

Giver besked, hvis drikken mangler sukker eller sukkeralternativ for korrekt konsistens

Ninja har lanceret SLUSHi MAX i Danmark — den største og hurtigste model i SLUSHi-serien til dato. Med en beholder på 4,4 liter og seks tilberedningstilstande er maskinen beregnet til dem, der vil lave frosne drikke derhjemme i større mængder og med minimal indsats.

Den største forskel fra den originale SLUSHi er kapaciteten. Forgængeren Ninja SLUSHi kan rumme 1,9 liter slush ad gangen — MAX rummer 4,4 liter, svarende til op til 12 portioner á 260 ml i én kørsel. Det betyder, at man kan sætte maskinen i gang og servere for hele selskabet uden at starte forfra midt i aftenen.

Nedkølingen er også opgraderet. RapidChill Pro-teknologien cirkulerer væsken 360 grader rundt og når lavere temperaturer end tidligere modeller. Under optimale forhold er drikken klar som slush på blot 15 minutter — men afhænger af ingredienser og starttemperatur, og kan i visse tilfælde tage op til 60 minutter.

Den nye SlushAssist-funktion registrerer automatisk ingredienserne og justerer temperaturen løbende for at ramme den rette konsistens. Maskinen giver besked, hvis drikken mangler sukker eller sødemiddel. Det er en forbedring, for hvis der er for lidt sukker i drikken, kan maskinen ikke lave den rigtige slush-effekt.

Ud over SlushAssist har SLUSHi MAX fem programmer: Frozen Juice, Frozen Cocktail, Frozen Cocktail Max til drikke med højt alkoholindhold, Slush og Milkshake. Der er 15 manuelle temperaturindstillinger til fintuning af konsistensen. Et indbygget skylleprogram letter rengøringen, og de aftagelige dele kan komme i opvaskemaskinen.

Hvad får du med SLUSHi Max?

Større beholder: 4,4 liter mod 2,5 liter i den originale SLUSHi

Op til 12 portioner pr. omgang mod normalt 4–7 i tidligere modeller

RapidChill Pro reducerer nedkølingstiden fra ca. 30 til minimum 15 minutter

SlushAssist registrerer ingredienser og justerer temperaturen automatisk

Seks programmer mod fem — inkl. nyt Frozen Cocktail Max til drikke med højere alkoholprocent

15 manuelle temperaturindstillinger

WhisperChill-kompressor holder drikken kold i op til 12 timer (ikke mejeriprodukter)

Indbygget skylleprogram

Pris og tilgængelighed

Ninja SLUSHi MAX er tilgængelig nu på sharkninja.dk til 2.999 kroner.