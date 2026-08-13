DJI præsenterer Mic Mini 2S – her er fem forbedringer i forhold til den almindelige Mic Mini 2

DJI har præsenteret Mic Mini 2S, det seneste tilskud til virksomhedens serie af trådløse mikrofoner

Mic Mini 2S tilbyder intern optagelse og understøtter op til fire samtidige sendere

Startpris på 899 kroner.

DJI har præsenteret Mic Mini 2S, et nyt trådløst mikrofonsystem, der lanceres blot få måneder efter Mic Mini 2, og denne gang drejer det sig om en række større opgraderinger.

Mic Mini 2S er DJIs første kompakte trådløse mikrofon med intern optagelse, hvilket gør den mere fleksibel for kreative, der ønsker at kunne optage lyd direkte i senderen som en ekstra sikkerhedskopi. Ifølge DJI er systemet udviklet til alt fra solooptagelser til interviews i byen, podcasts og produktioner med flere deltagere.

DJI Mic Mini 2S kan bestilles allerede i dag. I Danmark koster pakken med en sender og en modtager 899 kroner, mens pakken med to sendere, en modtager og et opladningsetui koster 1.599 kroner.

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Der findes også flere tilbehørsdele, der kan købes separat, herunder: en DJI Mic Mini 2S Transmitter til 599 kroner.

(Image credit: DJI)

DJI oplyser samtidig, at Mic Mini 2S indtil videre ikke lanceres i USA, da produktet stadig afventer myndighedernes godkendelse. Dette er blevet stadig mere almindeligt for DJI, som i praksis ikke har kunnet lancere nye produkter på det amerikanske marked siden slutningen af sidste år.

Vi testede DJI Mic Mini 2 tidligere på året og kan allerede nu konstatere, at Mic Mini 2S ser ud til at være en stor opgradering sammenlignet med de relativt beskedne opgraderinger mellem den første Mic Mini og Mic Mini 2. Her er de vigtigste nyheder.

DJI Mic Mini 2S: alt det nye

1. Interne optagelser

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Dette er helt klart den største nyhed. Mic Mini 2S-senderen har 16 GB indbygget lagerplads, hvilket gør det muligt at optage op til 28 timers lyd uden at skulle være tilsluttet en modtager eller et kamera. Den understøtter både 24-bit og 32-bit float-optagelse (hvor det sidstnævnte format reducerer den maksimale optagetid til omkring 22 timer). Dette er en funktion, som Mic Mini 2 helt mangler, og noget vi fremhævede som en tydelig mangel, da vores team anmeldte den.

2. Fire sendere i stedet for to

Mic Mini 2’s modtager understøtter højst to samtidige sendere. Mic Mini 2S fordobler dette antal til fire, hvilket gør den bedre egnet til podcast-interviews, mindre paneldiskussioner og optagelser med flere personer uden behov for ekstra udstyr. Den introducerer også en ny optagelsestilstand, Quadraphonic, som supplerer de eksisterende alternativer Mono, Stereo og Safety Track.

3. AI-drevet støjreduktion

DJI har erstattet Mic Mini 2’s »aktive« støjreduktion med et AI-drevet system, der bruger en indbygget NPU (Neural Processing Unit). Ligesom tidligere er der to niveauer – Basic og Strong – men DJI oplyser, at begge nu leverer klarere stemmer med mindre forvrængning end de tilsvarende tilstande i Mic Mini 2.

4. Hurtigere filoverførsler

Opladningsetuiet til Mic Mini 2S kan overføre optaget lyd direkte fra senderne med hastigheder på op til 34 MB/s, hvilket ifølge DJI er cirka dobbelt så hurtigt som flagskibsmodellen Mic 3. En 30 minutter lang 24-bit-optagelse kan ifølge virksomheden overføres på blot otte sekunder.

5. Et redesignet opladningsetui

Mic Mini 2S har også fået et nyt opladningsetui med plads til to sendere, en modtager, en mobilmodtager og et 3,5 mm-lydkabel på samme tid – en kombination, der ikke kunne være i etuiet til Mic Mini 2. En rigtig praktisk forbedring, hvis du gerne vil kunne opbevare alt udstyret på ét og samme sted.

(Image credit: DJI)

Det er dog ikke kun forbedringer. Ifølge DJI’s specifikationer er batteritiden på papiret faldet en smule. Senderen i Mic Mini 2S har en driftstid på 11 timer, og modtageren 10 timer, sammenlignet med henholdsvis 11,5 og 10,5 timer for Mic Mini 2. Den samlede batteritid med opladningsetuiet er desuden faldet fra 48 til 40 timer. Det er sandsynligvis det kompromis, DJI har været nødt til at indgå for at få plads til den indbyggede optagefunktion. Forskellen er relativt lille, men kan være værd at have i baghovedet, hvis lang batteritid er vigtigere for dig end intern lagring.

Nogle ting forbliver dog uændrede: Mic Mini 2S tilbyder de samme tre lydprofiler (Regular, Bright og Rich), den samme maksimale rækkevidde på 400 meter sammen med standardmodtageren og den samme direkte OsmoAudio-forbindelse. Sidstnævnte er nu desuden blevet udvidet med understøttelse af den nye Osmo Pocket 4P og fungerer også med Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano og Osmo Action 6.