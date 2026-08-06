DJI presenterar Mic Mini 2S – här är fem uppgraderingar jämfört med vanliga Mic Mini 2

DJI har presenterat Mic Mini 2S, det senaste tillskottet i företagets serie av trådlösa mikrofoner

Mic Mini 2S erbjuder intern inspelning och stöd för upp till fyra samtidiga sändare

Startpris på 1 390 kronor

DJI har presenterat Mic Mini 2S, ett nytt trådlöst mikrofonsystem som lanseras bara några månader efter Mic Mini 2 och den här gången handlar det om betydligt större uppgraderingar.

Mic Mini 2S är DJI:s första kompakta trådlösa mikrofon med intern inspelning, vilket gör den betydligt mer flexibel för kreatörer som vill kunna spela in ljud direkt i sändaren som extra säkerhetskopiering. Enligt DJI är systemet utvecklat för allt från solo-inspelningar till intervjuer på stan, poddar och produktioner med flera deltagare.

DJI Mic Mini 2S går att beställa redan idag. I Sverige kostar paketet med en sändare och en mottagare 1 390 kronor, medan paketet med två sändare, en mottagare och laddningsetui kostar 2 390 kronor.

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Det finns också flera tillbehör att köpa separat, bland annat: en sändare för 949 kronor, ett laddningsfodral för 499 kronor och magnetiska frontskal från 299 kronor.

(Image credit: DJI)

DJI uppger samtidigt att Mic Mini 2S tills vidare inte lanseras i USA, eftersom produkten fortfarande väntar på regulatoriskt godkännande. Det har blivit allt vanligare för DJI, som i praktiken inte kunnat lansera nya produkter på den amerikanska marknaden sedan slutet av förra året.

Vi testade DJI Mic Mini 2 tidigare i år och kan redan nu konstatera att Mic Mini 2S verkar vara ett betydligt större steg framåt än den relativt blygsamma uppgraderingen mellan den första Mic Mini och Mic Mini 2. Här är de största nyheterna.

DJI Mic Mini 2S: allt som är nytt

1. Intern inspelning

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Det här är utan tvekan den största nyheten. Mic Mini 2S-sändaren har 16 GB inbyggt lagringsutrymme, vilket gör att den kan spela in upp till 28 timmar ljud utan att behöva vara ansluten till en mottagare eller kamera. Den stöder både 24-bitars och 32-bitars float-inspelning (där det senare formatet minskar den maximala inspelningstiden till omkring 22 timmar). Det här är en funktion som Mic Mini 2 helt saknar och något vi lyfte fram som en tydlig brist när vårt team recenserade den.

2. Fyra sändare istället för två

Mic Mini 2:s mottagare stöder som mest två samtidiga sändare. Mic Mini 2S fördubblar det antalet till fyra, vilket gör den betydligt bättre lämpad för poddintervjuer, mindre paneldiskussioner och inspelningar med flera personer utan att extra utrustning behövs. Den introducerar också ett nytt inspelningsläge, Quadraphonic, som kompletterar de befintliga alternativen Mono, Stereo och Safety Track.

3. AI-driven brusreducering

DJI har ersatt Mic Mini 2:s "aktiva" brusreducering med ett AI-drivet system som använder en inbyggd NPU (Neural Processing Unit). Precis som tidigare finns två nivåer – Basic och Strong – men DJI uppger att båda nu levererar tydligare röster med mindre distorsion än motsvarande lägen i Mic Mini 2.

4. Snabbare filöverföringar

Laddningsetuiet till Mic Mini 2S kan överföra inspelat ljud direkt från sändarna med hastigheter på upp till 34 MB/s, vilket DJI säger är ungefär dubbelt så snabbt som flaggskeppsmodellen Mic 3. En 30 minuter lång 24-bitarsinspelning ska enligt företaget kunna överföras på bara åtta sekunder.

5. Ett omdesignat laddningsetui

Mic Mini 2S har också fått ett nytt laddningsetui med plats för två sändare, en mottagare, en mobilmottagare och en 3,5 mm-ljudkabel samtidigt – en kombination som inte fick plats i fodralet till Mic Mini 2. En riktigt praktisk förbättring om du vill kunna förvara all utrustning på ett och samma ställe.

(Image credit: DJI)

Det är dock inte bara förbättringar. Enligt DJI:s specifikationer har batteritiden minskat något på pappret. Sändaren i Mic Mini 2S klarar 11 timmars användning och mottagaren 10 timmar, jämfört med 11,5 respektive 10,5 timmar för Mic Mini 2. Den totala batteritiden med laddningsetuiet har dessutom minskat från 48 till 40 timmar. Det är sannolikt kompromissen DJI har behövt göra för att få plats med den inbyggda inspelningsfunktionen. Skillnaden är relativt liten, men kan vara värd att ha i åtanke om lång batteritid är viktigare för dig än intern lagring.

I övrigt är mycket sig likt. Mic Mini 2S erbjuder samma tre röstprofiler (Regular, Bright och Rich), samma maximala räckvidd på 400 meter tillsammans med standardmottagaren och samma direkta OsmoAudio-anslutning. Den senare har nu dessutom utökats med stöd för nya Osmo Pocket 4P, och fungerar även med Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano och Osmo Action 6.

DJI bekräftade redan när företaget presenterade Mic Mini 2 i april att Mic Mini 2S var på väg, så lanseringen kommer inte som någon större överraskning. Däremot är uppgraderingarna betydligt mer omfattande än vi hade väntat oss av en produkt som fortfarande är tänkt att vara ett instegsalternativ. DJI har skickat ett recensionsexemplar till TechRadar-teamet, så håll utkik efter vårt fullständiga test av DJI Mic Mini 2S inom kort.

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