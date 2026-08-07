Insta360s nya pryl löser det största problemet med POV-video – och det är inte en kamera

Nytt tillbehör till Luna Ultra synkroniserar kameran med användarens huvudrörelser

POV Head Tracker gör det enklare att filma POV-video helt handsfree

Kostar 879 kronor

Brukar du filma videor ur ett förstapersonsperspektiv (POV)? Insta360 har lanserat ett nytt tillbehör som ska göra hela processen betydligt enklare: POV Head Tracker. Det kanske till och med kan få dig att överväga att byta till Luna Ultra.

Den myntstora enheten väger bara 6,4 gram och ansluter till den kompakta vloggkameran Luna Ultra via Bluetooth. När de har parkopplats synkroniseras kameran med dina huvudrörelser i realtid, vilket enligt Insta360 ska ge en mer uppslukande POV-upplevelse.

Tanken är att du ska kunna filma helt handsfree, men lösningen går ett steg längre än ett vanligt bröstfäste. Eftersom kamerans riktning följer ditt huvud ska du i princip inte behöva tänka på bildkompositionen alls.

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För mig lät POV Head Tracker som ett drömtillbehör för att filma video på egen hand, så jag var förstås tvungen att testa det själv.

Ett revolutionerande tillbehör?

Den IPX4-klassade enheten mäter bara 25 x 25 x 13 mm och levereras med ett hårt USB-C-laddningsfodral samt öronfäste, rem, klämma, självhäftande fäste och rörelseadapter. Batteritiden ligger på upp till sju timmar, vilket bör räcka för en hel dags filmande.

Insta360 skickade också med ett nackfäste som är utformat för Luna Ultra. Med kameran monterad i nackfästet och POV Head Tracker placerad i det medföljande öronfästet – som endast är avsett för höger öra – testade jag kombinationen för att se om den faktiskt kunde leva upp till de höga förväntningarna.

Installationen tar bara några sekunder tack vare en enkel kalibreringsprocess. Först tittar du rakt fram i tre sekunder och därefter rakt ned i tre sekunder. Klart.

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När enheterna väl är parkopplade och kalibrerade styr du helt enkelt kamerans riktning genom att titta åt det håll du vill filma. Gör du ett praktiskt produkttest? Titta ned på produkten. Spelar du in en resevlogg och sevärdheten ligger till vänster? Titta åt vänster. Det är verkligen så enkelt.

Det kändes faktiskt som om kameran fungerade som ett extra par ögon. Det är också det tydligaste exemplet hittills på Insta360-grundaren och VD:n Liu Jingkangs vision om en "fotograferingsrobot", som jag tidigare har pratat med både honom och Insta360 om.

Image 1 of 3 Till vänster (Image credit: Tim Coleman) Till höger (Image credit: Tim Coleman) Rakt fram! (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 3 View Original Image 2 of 3 View Original Image 3 of 3 View Original

Är POV Head Tracker perfekt? Det är jag inte lika säker på. Jag märkte att synkroniseringen ibland började glida något, och den lilla skillnaden blev särskilt tydlig när jag använde Luna Ultras snävare 3x telefotokamera i stället för ultravidvinkelkameran.

Luna Ultra tillsammans med POV Head Tracker kändes som ett kamerasystem från framtiden.

Jag behövde därför kalibrera om enheten då och då. Det går även att göra genom att titta rakt fram och sedan dubbeltrycka på knappen på Luna Ultra, vilket centrerar kameran på nytt.

Det är här kamerans löstagbara LCD-skärm kommer väl till pass. Kameran kan sitta kvar i nackfästet framför bröstet medan du använder den löstagbara skärmen för att se vad kameran ser, exempelvis om du behöver kalibrera om systemet eller zooma.

Luna Ultra tillsammans med POV Head Tracker kändes verkligen som ett kamerasystem från framtiden. En framtid där människor går omkring med diskreta kameror fästa på bröstet och spelar in det de tittar på. Om det är en framtid vi faktiskt vill ha är en annan fråga, men just nu känns Insta360s nya tillbehör onekligen revolutionerande.

Det är ytterligare en form av smart kamerateknik, i samma anda som Luna Ultras motivspårning. Kombinerat med den löstagbara skärmen känns det nästan som att ha en egen kameraman som filmar åt dig. Sådana smarta funktioner gör livet betydligt enklare för kreatörer som arbetar på egen hand och öppnar samtidigt upp för fler typer av bilder och kameravinklar.

POV Head Tracker kostar 879 kronor, medan Luna Ultra Neck Mount kostar 329 kronor.

(Image credit: Tim Coleman)

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