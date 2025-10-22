En läckt unboxing-video ger oss en tidig titt på DJI Osmo Mobile 8-gimbalen

En unboxing av DJI Osmo Mobile 8 har dykt upp

Lanseringen kan ske inom de närmaste dagarna eller veckorna

Gimbalen ersätter Osmo Mobile 7 och Osmo Mobile 7P

Det verkar som att efterträdaren till DJI Osmo Mobile 7P är nära lansering, även om inget ännu är officiellt. Faktum är att Osmo Mobile 8 nu verkar så nära släpp att en läckt unboxing-video redan har dykt upp på nätet.

Videon kommer från Camera Joint på TikTok (via Igor Bogdanov) och visar DJI Osmo Mobile 8 ur alla vinklar. Vi får även se den i drift med en telefon monterad, där gimbalen följer personer som rör sig i rummet.

Här finns en inbyggd LED-lampa och möjlighet att ladda telefonen, precis som i den nuvarande modellen. Dessutom är ovandelen av gimbalen nu betydligt mer utdragbar, vilket gör att den kan användas i fler olika positioner.

Det är svårt att säga exakt vilka andra förbättringar som väntar. Den mest uppenbara förbättringen vore längre batteritid, men både DJI Osmo Mobile 7P och Osmo Mobile 7 erbjöd redan omkring tio timmars användning per laddning – vilket är riktigt bra för en gimbal i den här klassen.

Datum och priser

Как-то так:) Ждем следующим Neo 2😉 https://t.co/cilgS46nsJOctober 18, 2025

Det har inte funnits särskilt många tidigare läckor kring DJI Osmo Mobile 8, förutom rykten som pekar på en lansering i november. Enligt vissa källor kan vi även få se DJI Neo 2 och Mic 3 Pro vid samma tillfälle.

Priset blir förstås avgörande. DJI Osmo Mobile 7P lanserades med ett startpris på 1 999 kronor, medan den lättare Osmo Mobile 7 utan modulstöd kostade 1 100 kronor.

DJI Osmo Mobile 8 lär hamna närmare det högre av dessa prisnivåer, med tanke på dess AI-spårning och inbyggda belysning. Det faktum att en unboxing-video redan har läckt ut antyder att produkten redan har börjat nå återförsäljare.

Detta blir ännu en lansering under ett redan intensivt 2025 för DJI. Bland produkterna som företaget redan hunnit släppa finns DJI Mavic 4 Pro, DJI Osmo 360 och DJI Mini 5 Pro.