DJI Neo 2 är en av tre spännande DJI-produkter som ryktas lanseras i november – här är vad läckorna avslöjar

Den ursprungliga DJI Neo kan vara på gång att få en efterföljare.

Tre nya DJI-produkter ryktas lanseras i november

DJI Neo 2, Osmo Mobile 8 och Mic 3 Pro kan alla vara på väg

Flera uppgraderingar har redan nämnts i tidigare rykten

Det har redan varit ett hektiskt 2025 för DJI, med lanseringar som DJI Osmo 360 och DJI Mini 5 Pro, men det kommer mer: en ny läcka antyder tre stora produktlanseringar i november, ledda av instegsdrönaren DJI Neo 2.

Läckan kommer från branschkällor som haft kontakt med DroneXL och hela uppställningen för en novemberpresentation sägs bestå av DJI Neo 2, DJI Osmo Mobile 8 och DJI Mic 3 Pro – så de kan alla släppas lagom till julhandeln.

Det är DJI Neo 2 som sannolikt kommer att bli den mest efterlängtade av de tre, baserat på tidigare rykten och populariteten hos den ursprungliga DJI Neo. Indikationerna pekar på att den lätta modellen kommer att få några stora uppgraderingar den här gången, inklusive längre flygtid och förbättrad hållbarhet.

Med rykten om bättre FPV (First Person View) och cinewhoop-möjligheter jämfört med originalet, kan DJI Neo 2 ta steget från en rolig nybörjarmodell till något som även tilltalar mer seriösa och professionella skapare. Vi får hoppas att priset inte stiger alltför mycket som följd.

Detta kan vara på gång

DJI Mic 3 lanserades i augusti. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Vi har inte hört lika mycket i form av läckor och rykten kring de andra två produkterna, men DJI Osmo Mobile 8 har tidigare dykt upp i regulatoriska dokument. Precis som med den nuvarande Mobile 7-serien kan vi återigen få se både en standardmodell och en Pro-modell.

När det gäller DJI Mic 3 Pro presenterades originalet DJI Mic 3 så sent som i augusti, så det verkar som att DJI inte har slösat någon tid på att ta fram en ännu mer premiumversion. Förbättrat väderskydd, XLR-kompatibilitet och ökad lagringskapacitet har alla nämnts i rykten.

Eftersom DJI Mic 3 redan är en av de bästa trådlösa mikrofonerna på marknaden (precis som sin föregångare) är det troligt att Pro-versionen inte kommer att erbjuda alltför många uppgraderingar. DJI lär istället fokusera på några specifika egenskaper som tilltalar professionella användare som är beredda att betala lite extra.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Precis som med DJI Neo 2 kommer priset att vara avgörande – och vi kommer att meddela er läsare så snart DJI gör något officiellt. DroneXL anger inget exakt lanseringsdatum, men DJI lär vilja släppa produkterna innan Black Friday, som äger rum den 28 november.