Retrokameran med mätsökardesign som Olympus-fans har efterfrågat i åratal kan äntligen vara på väg – teaser avslöjar lansering den 9 september

OM System har publicerat en teaser på YouTube inför en kommande kameralansering

Upplevelsen med sökaren står i centrum för teasern, som även avslöjar kamerans form

Lanseringen äger rum den 9 september

Sedan Japan Industrial Partners köpte Olympus 2021, skapade OM Digital Solutions och började lansera nya kameror under varumärket OM System, har vi sett uppgraderingar av samtliga Olympus-kameraserier utom en: PEN-F/PEN E-P7-serien med digitala mätsökarkameror.

Olympus PEN-F är en kamera som är mycket omtyckt för sitt fantastiska retroutseende och som av vissa har beskrivits som den "snyggaste kameran som någonsin tillverkats". Olympus-fans har efterfrågat en efterföljare till serien i flera år och nu kanske de äntligen är på väg att få sin önskan uppfylld.

En YouTube-video från OM System har precis teasat vad som kan vara den efterlängtade efterföljaren till PEN-F och den kommer den 9 september.

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Teasern fokuserar på upplevelsen av att använda den inbyggda sökaren i klassisk "mätsökarstil" (ett kännetecken för PEN-kamerorna) innan vi får se kamerans övergripande form och några detaljer på ovansidan.

Utifrån de diskreta bilderna kan det röra sig om en spirituell efterföljare till den älskade Olympus PEN-F (som inspirerade designen hos läckra OM-3) eller kanske en nytolkning av den billigare Olympus PEN E-P7.

Oavsett vilket verkar kameran med mätsökardesign ha fått Olympus-fansen rejält entusiastiska, åtminstone att döma av kommentarsfältet under YouTube-videon. "Let's go!" skriver flera tittare.

Stay tuned. Something new is coming. - YouTube Watch On

Med tanke på hur lång tid som har gått sedan de ursprungliga Olympus-modellerna lanserades (PEN-F är tio år gammal och PEN E-P7 fem år) finns det flera uppgraderingar som skulle kunna hitta in i den nya kameran. Det kan exempelvis handla om en snabbare stackad sensor, förbättrad fasdetekterande autofokus och fler funktioner för beräkningsfotografering.

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Vi får veta allt den 9 september och du kan följa live-eventet på OM Systems hemsida, där ett fem dagar långt program med livesamtal utlovas och allt tycks kretsa kring den nya kameran.

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