Apple Creator Studio blir ännu bättre med nya AI-verktyg och en stor uppgradering av Final Cut Pro

Pixelmator Pro får det nya AI-drivna verktyget Generate Fill

Keynote, Pages och Numbers får AI-assistenter och stöd för OpenAI-modeller

Final Cut Pro får tusentals kreativa resurser från MotionVFX i november

Apples Pro and Tell-vecka fortsätter och vid sidan av presentationen av iMac och 14-tums MacBook Pro med M6-chip riktar teknikjätten från Cupertino även uppmärksamheten mot sin mjukvara. Mer specifikt får Apple Creator Studio en omfattande uppdatering med en rad nya funktioner som gör abonnemanget ännu mer prisvärt.

I dagsläget är Apple Creator Studio en abonnemangstjänst som kostar 149 kronor i månaden eller 1 490 kronor per år. Abonnemanget ger tillgång till Pages, Numbers, Keynote, Pixelmator Pro, Final Cut Pro och Logic Pro på kompatibla Mac-, iPad- och iPhone-enheter. Allt detta förblir oförändrat, inklusive den särskilt generösa utbildningsrabatten för studenter och lärare på 29 kronor i månaden eller 290 kronor per år. Däremot är flera stora uppdateringar på väg, där AI spelar en central roll.

Först ut är Pixelmator Pro, som får det nya verktyget Generate Fill. Med det kan du markera ett område i en bild, beskriva vad du vill lägga till eller ändra och sedan låta AI göra jobbet. Det är en funktion som kan vara riktigt användbar när du redigerar ett foto och vill få ett visst resultat utan att behöva växla mellan olika appar. Den hjälper också Pixelmator Pro att konkurrera bättre med Adobe Photoshop genom att fylla en lucka i funktionaliteten.

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(Image credit: Apple)

Keynote, Pages och Numbers får också AI-assistenter som ska hjälpa dig att skapa presentationer, skriva dokument och arbeta med kalkylblad. Det kanske mest intressanta är att du kommer att kunna använda OpenAI-modeller vid sidan av Apples egna modeller, vilket öppnar upp för fler möjligheter att arbeta med AI i apparna. De får dessutom stöd för kompatibla externa AI-verktyg, vilket potentiellt kan göra dem till en ännu mer användbar del av ditt arbetsflöde.

(Image credit: Apple)

När det gäller Final Cut Pro integrerar Apple innehåll från MotionVFX direkt i sitt professionella videoredigeringsprogram. Det innebär att tusentals kreativa resurser, däribland övergångar, mallar, effekter och titlar, blir tillgängliga att använda i dina projekt. Det är ytterligare ett välkommet tillskott som bör göra det möjligt att få mer gjort direkt i Final Cut Pro, utan att behöva förlita sig på andra verktyg.

(Image credit: Apple)

Allt detta kommer i november som en kostnadsfri uppdatering för befintliga abonnenter, även om Apple ännu inte har meddelat något exakt datum. De nya funktionerna lär också passa utmärkt på de nya Mac-datorerna som presenterats den här veckan. Samtidigt är vi nyfikna på om Apple har några fler överraskningar på gång, exempelvis den länge ryktade MacBook Pro med pekskärm, under deras kommande Pro and Tell-evenemang.

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