Nej, Google avslutar inte sin policy med 15 GB gratis lagring för Gmail – företaget testar en ny gräns på 5 GB som höjs till full kapacitet om du lägger till ett telefonnummer

Google ändrar sin lagringspolicy för nya Gmail-konton

Nya konton i vissa regioner får bara 5 GB gratis lagring

Genom att lägga till ett telefonnummer låses de vanliga 15 GB upp

Under många år har Google erbjudit användare 15 GB gratis molnlagring när de registrerar sig för Gmail – lagringsutrymmet delas mellan Gmail, Google Photos och Google Drive – men nu testas en förändring av policyn.

Google har bekräftat för Android Authority att företaget “testar” ett nytt upplägg i “utvalda regioner”, där nya användare initialt bara får 5 GB lagringsutrymme. Den gränsen höjs sedan till fulla 15 GB när användaren kopplar ett telefonnummer till kontot.

Det gäller endast nya konton, endast i vissa delar av världen och är än så länge bara ett test. Har man redan ett Google-konto påverkas alltså inte de befintliga 15 GB gratis lagring för Gmail och Googles övriga tjänster.

Enligt Google ska förändringen “hjälpa oss att fortsätta erbjuda en högkvalitativ lagringstjänst till våra användare, samtidigt som vi uppmuntrar användare att förbättra säkerheten och möjligheten till kontoåterställning”.

Det låter alltså som att Google vill få bättre möjligheter att verifiera identiteter bakom konton – samtidigt som företaget förstås också samlar in mer användardata.

Betala med din integritet

Officiellt kräver Google inte ett telefonnummer när man skapar ett nytt konto, men den som söker runt på nätet hittar snabbt exempel där Google ändå kräver ett registrerat nummer.

Det är inte helt tydligt exakt varför, men kravet verkar ibland triggas om Googles system misstänker spam eller bedräglig aktivitet.

Den nya modellen innebär att telefonnummer fortfarande inte blir obligatoriska – men användare som avstår får bara en tredjedel av det gratis lagringsutrymmet.

Förändringen uppmärksammades först av PiunikaWeb baserat på en Reddit-tråd från en användare som stötte på begränsningen.

Reaktionerna i den tråden är ungefär så negativa som man kan tänka sig.

En användare skriver att Google nu gått in i “stadiet där man mutar användare för deras data”, medan en annan menar att “man betalar för sin integritet” om man registrerar sig för Gmail utan telefonnummer.

Allt detta sker samtidigt som teknikbranschen generellt skärper sina krav på ålders- och identitetsverifiering, där allt fler appar och hemsidor kräver att användare bekräftar vilka de är – officiellt för att förbättra säkerheten och begränsa vuxeninnehåll.