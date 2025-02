Photoshop får sin mest kraftfulla gratisapp för iPhone hittills – med en mix av klassiska verktyg och Firefly AI

Adobe har lanserat en ny kraftfull Photoshop-app för iPhones

Gratisversionen innehåller avancerade verktyg, men ett betalabonnemang låser upp fler funktioner som Content-Aware Fill

En Android-version väntas släppas senare i år

Adobe är inte direkt nybörjare när det gäller att släppa Photoshop-appar, men den senaste lanseringen är den mest kraftfulla hittills för iPhones – och den är det närmaste vi har sett en mobilversion av det fullfjädrade datorprogrammet.

Den nya Photoshop-appen för iPhone, som nu finns att ladda ner gratis (med betaluppgraderingar), kombinerar avancerade verktyg som lager och maskering med AI-baserad bildgenerering från Firefly. En Android-version av appen är planerad att släppas senare i år.

Även om Adobe Express fortfarande kommer att vara företagets främsta konkurrent till Canva på telefoner, finns det vissa överlappningar med den nya Photoshop-appen. Istället för att ersätta datorversionen är den designad för att snabbt omvandla dina bilder till exempelvis poddomslag, personliga posters eller annat som gör att dina projekt sticker ut på sociala medier.

På så sätt tar den nya Photoshop-appen över efter nyligen nedlagda appar som Photoshop Fix och Photoshop Mix, samt den nuvarande Photoshop Express. Den går också ett steg längre än dessa genom att erbjuda flera av de avancerade verktyg som finns tillgängliga datorversionen – helt gratis.

I gratisversionen ingår: Lager och masker, Spot Healing Brush för att snabbt ta bort objekt, Tap Select-verktyg för att redigera specifika delar av en bild, Adobe Firefly-funktioner som Generative Fill och Generative Expand och tillgång till gratis Adobe Stock-bilder om du inte vill använda egna foton.

För den som vill ha ännu fler funktioner – vilket Adobe självklart hoppas på – erbjuder Photoshop Mobile and Web Plan fler avancerade verktyg och tillgång till den webbaserade versionen av appen. Prenumerationen kostar 8 dollar per månad eller 70 dollar per år. Internationella priser är ännu inte bekräftade, men det motsvarar ungefär 85 kronor per månad eller 750 kronor per år.

Med prenumerationen Photoshop Mobile and Web Plan får du tillgång till fler avancerade verktyg, inklusive: Magic Wand för snabb markering, Object Select för att identifiera och isolera objekt och den klassiska Clone Stamp, som fanns redan i den första versionen av Photoshop. Dessutom låser prenumerationen upp fler Firefly-funktioner, såsom Generate Similar, som gör det enklare att skapa visuella effekter.

Om du redan prenumererar på Photoshop via Creative Cloud får du nu tillgång till den nya mobilappen, tillsammans med Photoshop på iPad och Photoshop på webben. Vi ser fram emot att testa den mer ingående snart.

Photoshops största satsning på telefoner – men är det för sent?

Photoshop firade nyligen 35 år, men konkurrensen är hårdare än någonsin och den inflytelserika appen befinner sig vid ett vägskäl.

Adobe lanserade Photoshop för iPad redan 2019, så det var verkligen dags för en mer kraftfull version för telefoner. Men hur attraktiv appen blir beror mycket på vad du vill använda den till.

Istället för att försöka klämma in hela Photoshop i en mobilapp har Adobe skapat ett kraftfullt, gratis alternativ till appar som Snapseed och Pixelmator. Naturligtvis har företaget också uteslutit tillräckligt många funktioner för att locka användare till sin prenumeration – men den årliga planen är relativt prisvärd med tanke på verktygen som erbjuds.

Vid en första snabb titt verkar Adobe ha lyckats översätta Photoshops traditionella komplexitet till en mer intuitiv och touch-anpassad upplevelse för telefoner.

Samtidigt finns risken att den nya Photoshop-appen hamnar mellan två stolar. För några år sedan hävdade vi att Googles AI-baserade redigeringsfunktioner gjorde Photoshop irrelevant för de flesta användare och sedan dess har de bästa fotoredigeringsapparna gjort Adobes fragmenterade mobilstrategi ännu mer tveksam.

Konkurrensen är dessutom stenhård. Canva, som dominerar inom grafisk design, köpte nyligen Affinity Photo, Designer och Publisher i ett tydligt försök att utmana Adobe. Samtidigt förvärvade Apple den populära bildredigeringsappen Pixelmator, vilket gör AI-driven fotoredigering till en ännu hetare marknad.

För oss användare är detta goda nyheter – konkurrensen har tvingat Adobe att ta fram den hittills mest kraftfulla mobilversionen av Photoshop. Adobe vill också få fler att använda sin Firefly AI-bildgenerering, som de marknadsför som "kommersiellt säker", eftersom den ska vara tränad på licensierat innehåll.

Om det blir en framgång återstår att se, men vi ser fram emot att utforska den nya Photoshop-appen mer och jämföra hur den står sig mot de bästa fotoredigeringsapparna för telefoner.