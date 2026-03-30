YouTube rullar ut stöd för Android Auto, men det finns flera begränsningar och det kan vara ännu ett sätt att få dig att skaffa Premium

YouTube har lanserat stöd för Android Auto med uppspelningskontroller

Haken är att det inte spelar upp video – du kan bara streama ljud

Du behöver också YouTube Premium för att det ska fungera, eftersom det i praktiken är bakgrundsuppspelning

YouTube rullar nu ut stöd för Android Auto, appen som gör det möjligt att spegla mobilens skärm på bilens instrumentpanel, men innan du blir för exalterad bör du veta att det finns en rad begränsningar.

Videoplattformen har varit ganska tyst kring lanseringen och i stället för att formellt annonsera integrationen har användare själva upptäckt den på nätet, till exempel i detta Reddit-inlägg. Som det ser ut i dag är Android Auto ganska strikt när det gäller vad du kan och inte kan göra medan bilen är i rörelse, vilket förstås är rimligt ur ett säkerhetsperspektiv för att undvika visuella distraktioner under körning. Med det sagt är YouTube i Android Auto inte riktigt den YouTube-upplevelse du är van vid.

Till att börja med tar Android Auto bort en av YouTubes viktigaste funktioner – videospelaren. Det betyder att du inte kan titta på något utan bara lyssna på ljudet, ungefär som med de bästa musiktjänsterna.

I teorin kan du spela vilken typ av innehåll du vill, men du kommer bara kunna höra ljudet. Det är dock kanske inte ett stort problem om du mest lyssnar på podcasts eller videor som fungerar bra i ljudformat.

(Image credit: Reddit / u/IGameShit)

Även om YouTubes största funktion försvinner är det inte särskilt överraskande och är förmodligen det mest rimliga sättet att säkerställa säker körning. Dessutom erbjuds varken helskärmsvisning eller möjligheten att bläddra efter innehåll och uppspelningskontrollerna är också begränsade.

Som rapporterat av 9to5Google kan du till exempel inte hoppa framåt i en video och hoppa-knappen tar dig i stället direkt till nästa video i kön. Du kan fortfarande pausa och spela upp ljud från spelarskärmen, men du får inte tillgång till YouTubes fullständiga uppsättning uppspelningsverktyg.

Fram tills nu har användare varit tvungna att använda olika lösningar för att få YouTube att fungera i Android Auto, så vi kan tänka oss att integrationen ändå kommer välkomnas av många. Men det vore inte YouTube om det inte också fanns en Premium-hake.

En strategi för att få fler att skaffa YouTube Premium?

Trodde du att du skulle kunna streama YouTube via Android Auto gratis? Tyvärr behöver du en YouTube Premium-prenumeration för att kunna göra det.

Precis som ofta annars ligger Android Auto-integrationen bakom en Premium-betalvägg, eftersom funktionen bygger på bakgrundsuppspelning – något som bara är tillgängligt för betalande användare. Det innebär att endast de med en Premium-prenumeration kan streama YouTube via bilens instrumentpanel och vi tolkar det som ännu en strategi från YouTube för att få fler att skaffa Premium. En Premium-prenumeration kommer att kosta dig 149 kronor i månaden.

YouTube lanserade nyligen en YouTube Premium Lite-plan också, som kostar runt 8 dollar, men den finns inte tillgänglig på den svenska marknaden ännu.