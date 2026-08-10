”Det var inte jag som körde. Jag hade Autopilot aktiverat”: Teslas Full Self-Driving ger förare fortkörningsböter och ägarna är inte nöjda

En polis stoppade en Tesla som körde i 103 km/h på en väg med hastighetsgränsen 72 km/h

Ägaren försökte hävda sin oskuld eftersom Full Self-Driving var aktiverat

Polisen svarade mycket tydligt

Ett videoklipp som spridits på nätet visar hur polisen i Parker, Colorado, enligt uppgifter stoppar en Tesla som kör i 103 km/h på en väg där hastighetsgränsen är 72 km/h.

Det är inte särskilt ovanligt i sig, men Tesla-förarens ursäkt sticker ut. Personen hävdade nämligen att det inte var hen som hade kontroll över bilen vid tillfället.

”Det var inte jag som körde. Jag hade Autopilot aktiverat”, löd förklaringen.

Den tre minuter långa videon publicerades av polisen tillsammans med ett mycket tydligt svar – eller kanske snarare en varning till andra förare: ”Förarassistanssystem ersätter inte föraren.”

'I Wasn't Driving': Speeding Motorist Blames Tesla Autopilot for Ticket - YouTube Watch On

”Oavsett om ditt fordon har adaptiv farthållare, filcentrering eller Full Self-Driving är du fortfarande juridiskt ansvarig för att framföra fordonet på ett säkert sätt”, fortsatte polisen.

Trots att föraren hade uppmätts till 103 km/h på en 72-väg fortsatte Tesla-ägaren envist att hävda att hen inte hade kontroll över bilen, att det inte var hens fel och att det självkörande systemet var aktiverat.

Polisen svarade då: ”Jag vet inte hur de här systemen fungerar, men du är inte den första personen jag har stoppat med Autopilot aktiverat.”

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Faktum är att en av Electreks egna skribenter har dokumenterat hur han själv fick fortkörningsböter när han använde Teslas Full Self-Driving.

Trots att systemet var inställt på Standard-läget – istället för de snabbare lägena Hurry eller Mad Max – ökade bilen ändå hastigheten till 78 km/h på en väg med hastighetsgränsen 50 km/h.

Dåligt redan från grunden

(Image credit: Tesla)

Teslas Autopilot och Full Self-Driving är utformade för att hjälpa personen bakom ratten, inte för att helt ersätta föraren, oavsett vad Elon Musk har hävdat i olika offentliga uttalanden.

I nuläget är lagen tydlig med att det yttersta ansvaret ligger hos föraren. Vårdslös körning, fortkörning eller olyckor är i slutändan förarens ansvar, eftersom personen bakom ratten måste vara redo att ta över kontrollen om och när systemen misslyckas.

Tesla gör dock situationen mer komplicerad eftersom FSD har utformats för att kunna köra över hastighetsgränsen, även i Standard-läget. Företaget har dessutom tagit bort den justerbara hastighetsmarginal som tidigare gjorde det möjligt för ägare att begränsa hur mycket över hastighetsgränsen bilen fick köra i de automatiserade körlägena.

Enligt Electrek togs den justerbara hastighetsmarginalen nyligen bort i FSD v14 och ersattes av fasta körprofiler.

Det är inte svårt att förstå varför Tesla har tränat sina system på det här sättet. Många förare blir frustrerade när tekniken strikt håller sig till hastighetsgränsen och därför inte lyckas följa trafikrytmen.

Med många andra delvis automatiserade farthållarsystem har föraren däremot full kontroll över vilken hastighet bilen ska hålla och hur mycket över hastighetsgränsen den får gå.

Om Teslas förarassistanssystem fortsätter att försätta förare i problem med lagen kommer många sannolikt att sluta använda dem helt, vilket är raka motsatsen till vad företaget vill.

Elon Musk har trots allt länge lovat att förare inom en snar framtid ska kunna skicka meddelanden och ägna sig åt diverse andra saker medan bilen kör.

Just nu känns det däremot som att Tesla-ägare behöver vara mer uppmärksamma än någonsin.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.