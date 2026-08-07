Waymos VD säger att självkörande system med enbart kameror inte räcker för helt autonom körning – och efter att ha testat flera robotaxis håller jag med

System med enbart kameror kan som bäst "ungefär matcha" en mänsklig förare

En kombination av flera typer av sensorer erbjuder mer än bara en reservlösning

Waymos co-VD förespråkar lidar och radar framför system som enbart använder kameror

Waymos co-VD Dmitri Dolgov har uttalat sig om vilken teknik som krävs för att driva en helt autonom robotaxitjänst och tog bland annat upp system som enbart förlitar sig på kameror.

Även om han inte nämnde Tesla direkt under sitt utförliga föredrag på Y Combinators Startup School, riktade han tydlig kritik mot kameralösningar som enbart bygger på visuell information – den typ av teknik som Elon Musk och Tesla länge har satsat på.

– Människor kan förstås köra med bara ögonen, så vi vet att det går, sade han enligt Electrek.

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– Om målet bara är att ungefär matcha en människas körförmåga eller bygga ett förarassistanssystem är det en fullt rimlig väg att gå.

Men "svag sensorik" leder oundvikligen till att säkerhetskurvan planar ut "alldeles för tidigt", fortsatte han och pekade på flera situationer där ett kamerabaserat system kan få problem.

Svagt ljus eller dålig sikt, dammstormar och föremål som fysiskt blockerar kameralinsen kan på bara några sekunder göra ett kamerabaserat system obrukbart.

Dolgov gav sedan ett exempel på hur Waymos kombination av lidar, radar och högupplösta kameror gjorde det möjligt för ett fordon med problem att på egen hand och säkert ta sig tillbaka till depån efter att en trädgren hade fastnat i vindrutetorkarna och blockerat kamerans sikt.

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Waymo Co-CEO Dmitri Dolgov: The Demo Is Only 1% Of The Work - YouTube Watch On

Dolgov avfärdar inte kamerabaserade system helt. Han menar att de utan problem kan hjälpa en mänsklig förare genom avancerade förarassistanssystem, men att de får betydligt svårare att helt ersätta människan bakom ratten.

Problemet är att helt autonoma robotaxis måste komma så nära perfektion som det överhuvudtaget är möjligt.

Ett växande antal olyckor riskerar att få kunder att tappa förtroendet för tekniken permanent och i värsta fall stoppa utvecklingen innan den ens hunnit få ordentligt fotfäste.

Många väljer flera typer av sensorer

(Image credit: Hyundai/Motional)

Efter att ha åkt i ett stort antal autonoma fordon genom åren och pratat med människorna som utvecklar dem står jag helt på Dmitri Dolgovs sida.

Ett kamerabaserat system kan visserligen hålla kostnaderna nere, men att utrusta autonoma fordon med lidar, radar och andra sensorer känns som ett naturligt och rimligt steg för att göra dem så säkra som möjligt.

När jag besökte Motionals huvudkontor i Las Vegas tidigare i år blev behovet av flera olika sensortekniker särskilt tydligt när den mänskliga föraren helt tas ur ekvationen.

Företagets robotaxis, som numera består av specialanpassade versioner av Hyundai Ioniq 5 utrustade med bland annat radar och lidar, har kört över två miljoner miles autonomt utan en enda olycka där fordonet varit vållande.

Precis som Waymo anser Motional att en multimodal lösning, där flera olika tekniker kombineras, är den säkraste vägen framåt.

Företagets VD Laura Major sade vid tillfället att konkurrerande startupföretag snabbt kunde nå omkring "90 procents prestanda", ofta genom att enbart förlita sig på högupplösta kameror.

– De ger väldigt mjuka körupplevelser i de flesta situationer, sade Major.

– Problemet är att när du ska ta bort föraren och köra helt förarlöst räcker det inte. Det går inte att fungera bra i bara 90 procent av fallen.

Jag har visserligen inte åkt i någon av Teslas förarlösa Robotaxis, men siffrorna talar sitt tydliga språk.

Enligt Electrek visar Teslas egna uppgifter en olycksfrekvens som är tre gånger högre än för mänskliga förare, även med en säkerhetsövervakare bakom ratten. Waymos siffror pekar samtidigt på att företagets fordon är 17 gånger säkrare efter omkring 354 miljoner kilometer med enbart passagerare ombord.

Tesla har som jämförelse samlat ihop omkring 611 000 förarlösa kilometer under det senaste året sedan företagets robotaxitjänst lanserades.

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