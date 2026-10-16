BYD lanserar lyxig utmanare till Lucid med över 80 mils räckvidd och laddning på nio minuter – till en bråkdel av priset

Great Han klarar över 100 mils räckvidd enligt den kinesiska testcykeln

Batteriet kan laddas från 10 till 97 procent på bara nio minuter

Världens tillverkare av lyxbilar kan snart stå inför hård konkurrens

BYD har presenterat sin senaste elektriska flaggskeppsmodell i Kina, en stor och lyxig sedan som kan erbjuda en räckvidd i nivå med Lucid Air Grand Touring, men till en bråkdel av priset.

Den lyxiga sedanen, som går under namnet BYD Han (Great Han), kommer att kosta endast 235 900 yuan (cirka 330 000 kronor) på hemmamarknaden. Trots det klarar den nästan 101 mils räckvidd enligt den kinesiska CLTC-testcykeln, eller omkring 82 mil enligt den betydligt striktare europeiska WLTP-testcykeln.

Tack vare avancerad teknik som bakhjulsstyrning, en head-up-display med förstärkt verklighet (AR) och luftfjädring med dubbla luftkammare positionerar sig bilen som en konkurrent till lyxmodeller från Tyskland, Storbritannien och andra marknader.

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Great Han är kompatibel med BYD Flash Charge-system, vilket innebär att batteriet kan laddas från 10 till 97 procent på bara nio minuter. Det gör den snabbare att ladda än nästan alla elbilar som finns på marknaden i dag.

Det finns ännu inga uppgifter om huruvida BYD planerar att lansera den lyxiga sedanen i Europa eller på andra marknader. Men med tanke på att företaget snabbt bygger ut sitt nätverk runt om i världen är det inte omöjligt att modellen så småningom kan erbjudas genom premiumvarumärket Denza.

Lucid-prestanda till ett betydligt lägre pris

(Image credit: BYD China)

Lucid Air Grand Touring betraktas ofta som en måttstock när det gäller räckvidd, lyx och avancerad teknik på elbilsmarknaden, men den bilen kostar nästan 110 000 dollar (cirka 1 miljon kronor) i USA.

BYD Great Han skulle naturligtvis bli betydligt dyrare än motsvarande cirka 35 000 dollar (cirka 330 000 kronor) om den började säljas på andra marknader, men den skulle sannolikt ändå kunna erbjuda ett betydligt lägre pris än sina premiumkonkurrenter.

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Än en gång visar Kina att landet kan erbjuda den senaste biltekniken, som självkörande system baserade på LiDAR, luftfjädring som möjliggör så kallad crab walking och mängder av infotainmentskärmar, till mycket låga priser.

I takt med att fördomarna mot kinesiska bilmärken snabbt försvinner, särskilt när det gäller BYD, kan etablerade lyxbilstillverkare som BMW och Mercedes-Benz snart få se försäljningen av sina dyraste modeller minska. Det gäller inte bara i Kina, utan även på de europeiska marknader som de tidigare har dominerat.

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