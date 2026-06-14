Jag såg BYD ladda sin Denza Z9 GT fullt på under tio minuter – och det kommer att förändra synen på elbilar

BYD ultrasnabba laddning är inte längre exklusiv för Kina

Företaget demonstrerade en fem minuter snabb laddning vid sitt brittiska huvudkontor

Endast en europeisk modell blir kompatibel till att börja med, men fler kommer att följa

BYD visade upp sin fem minuter snabba Flash Charging-teknik vid företagets huvudkontor i västra London tidigare i veckan och bjöd in gäster och journalister för att bevittna hur en Denza Z9 GT – premiumvarumärkets utmanare till Porsche Taycan – laddade sitt batteri från 10 procent till strax under 100 procent på nio minuter.

Flash-laddarna, som kan leverera en maximal effekt på 1 500 kW (1,5 megawatt), överträffar vida dagens ultrasnabba laddare, som på de flesta platser toppar kring 350–400 kW.

Den här nästa generationens teknik har, enligt BYD brittiske chef Bono Ge, potential att "förändra människors uppfattning om elbilar".

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Under demonstrationen bjöd BYD upp en person ur publiken att greppa laddhandtaget – en standardiserad CCS2-kontakt som därmed kan användas av de flesta elbilar – och koppla in det i en Denza Z9 GT med ett batteri som visade 10 procent på infotainmentskärmen.

För att hantera de tunga, aktivt kylda kablar som krävs vid dessa hastigheter har BYD utformat sitt Flash Charge-system så att det påminner om traditionella bensinpumpar, med ett trissystem som håller kablarna ovanför marken och gör dem lättare att hantera.

Så fort laddaren kopplades in startade laddsessionen automatiskt och en representant från BYD satte igång ett tidtagarur. På bara några minuter hade Flash Charge-tekniken tillfört cirka 32 mils räckvidd, där laddningen från 10 till 70 procent tog endast fem minuter. Fyra minuter senare visade batteriet 97 procent.

"Redo på fem, full på nio och om det är kallt får du lägga till tre minuter", förklarade BYD laddningschef Diego Pareschi under presentationen. Han hävdade att det även i de tuffaste klimatförhållandena bara tar tolv minuter att ladda batteriet fullt – inte timmar, som hos vissa konkurrenter.

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En massiv europeisk utrullning

(Image credit: BYD)

Enligt Bono Ge planerar BYD att installera omkring 6 000 Flash Charging-laddplatser utanför Kina före slutet av 2027, varav 3 000 i Europa och omkring 300 i Storbritannien.

– Vi arbetar redan tillsammans med BYD-återförsäljare, etablerade laddoperatörer och särskilda samarbetspartners, som stormarknader, snabbmatsrestauranger och andra platser med hög genomströmning, för att etablera Flash Charging-stationer, berättade Bono Ge för oss.

När jag frågade om de logistiska utmaningarna och tillståndsprocesserna som följer med så kraftfulla laddlösningar svarade Ge att BYD batterilagringslösning på plats gör det enklare att navigera byråkratin.

En Flash Charging-station använder ett enormt batteripaket på 400 kW för att hjälpa till att leverera de höga laddhastigheterna, vilket innebär att BYD inte behöver belasta det lokala elnätet lika hårt.

(Image credit: BYD)

Det innebär också att batterierna på plats kan laddas under natten när elpriserna är lägre, vilket potentiellt kan innebära lägre kostnader för kunderna.

– I den bästa tänkbara situationen vill vi hamna under 50 pence per kilowattimme, sade Ge under våra samtal. Det motsvarar ungefär 30–40 pence (30–40 cent) lägre än vad de flesta ultrasnabba publika laddare på högtrafikerade platser i Storbritannien kostar idag.

Om tekniken når Sverige och priserna blir liknande skulle det motsvara omkring 6,50–6,80 kronor per kWh, vilket ligger i nivå med eller något under vad svenska förare ofta får betala för dagens snabbladdning längs större vägar.

Ge tillade dock att företaget inledningsvis kommer att "prioritera" sina egna kunder och behöver hitta lösningar som inte gör att man konkurrerar ut befintliga laddoperatörer. Samtidigt betonade han att Flash-laddarna är universella och därmed kan användas av alla elbilar – om än med betydligt lägre laddhastigheter.

Tekniken kommer att sippra ner till fler modeller

(Image credit: BYD)

BYD laddningschef Diego Pareschi uppgav att alla BYD-bilar utrustade med den andra generationen av företagets Blade Battery-teknik kommer att kunna använda Flash Charging. Företaget ville dock inte avslöja exakt vilka modeller som kommer till Storbritannien och Europa.

Just nu förbereder sig den kinesiska tillverkaren för att lansera sitt premiummärke Denza utanför Kina, där Z9 GT väntas erbjuda samma nivå av prestanda och sofistikering som Porsche Taycan och Audi e-tron GT – men till ett lägre pris.

Pareschi berättade också att Denza-kunder kommer att få 18 månaders kostnadsfri Flash Charging vid köp av en Z9 GT, i ett drag som påminner om Teslas tidigare incitament.

BYD fortsätter att redovisa rekordstarka försäljningssiffror i Storbritannien och Europa, men säger samtidigt att man återinvesterar i dessa marknader. Totalt har företaget avsatt 2 miljarder euro enbart för utrullningen av Flash Charge.

Enligt Ge kostar varje laddplats mellan 500 000 och 1 miljon pund (cirka 6,8–13,6 miljoner kronor) att installera, beroende på hur komplex installationen är.